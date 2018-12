Así es el decálogo de propuestas de Paco Núñez que incluye la "apuesta por el Tercer Sector"

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presentado un "decálogo" de propuestas que llevará en su programa electoral como candidato a la Presidencia de Castilla-La Mancha. Lo daba a conocer en Albacete, durante el acto en el que se ha presentado a los candidatos a las alcaldías de las cinco capitales de provincia de la región, en el que estuvo arropado por Pablo Casado quien llegó a calificarle de "crack".

“En mayo tenemos unas elecciones y el PP de Castilla-La Mancha tiene claro que tiene que aplicar una serie de medidas urgentes. Diez medidas concretas, rápidas, en un decálogo para cambiar nuestra tierra y generar oportunidades si soy presiente de Castilla-La Mancha”, ha dicho.

Entre las propuestas, ha dicho que quiere apostar por el Tercer Sector, "c omo una herramienta fundamental para la mejora del Bienestar Social y el envejecimiento activo".

Núñez ha reivindicado una bajada de impuestos "generalizada" con el objetivo de captar empresas, además de apostar por el "empleo joven como eje fundamental de su acción de gobierno. Queremos que Castilla-La Mancha atraiga a inversores, capitales y ciudadanos por la política fiscal que se lleva a cabo”, ha afirmado.



El PP quiere una Mesa de la Función Pública, "donde se pacte cada medida a tomar con los profesionales del sector, haciendo que la Administración se ocupe de lo que verdaderamente importa al ciudadano, sin duplicar competencias, ni crear cargos inútiles".



Otro de los ejes en los que basará su acción de gobierno, ha dicho, será "reforzar la Sanidad pública, recuperando la carrera profesional y combatiendo las listas de espera catastróficas que registra el actual gobierno socialista de Page". Será, ha dicho, "una Sanidad que gestionarán los profesionales” ha aseverado.



La Educación será otro "eje vertebrador" de sus políticas, para garantizar “una Educación en libertad, donde los padres decidan dónde y cómo deben ser educados los hijos. Además, estamos comprometidos con la educación bilingüe y con el conocimiento de la Historia, la Geografía y la Cultura españolas, junto con las particularidades de nuestra región, reforzando el concepto de España como nación, de su unidad y de su pluralidad”.



Paco Núñez advirtió igualmente que la modernización del sector agrario será "primordial" en su gobierno, apoyando la comercialización de los productos de nuestra tierra y que luchará contra la despoblación a través de medidas que fijen a los residentes, gracias a la generación de empleo en el Medio Rural.



No es nuevo, porque ya lo anunciaba cuando fue elegido presidente del PP, pero har recordado su intención de crear una Consejería de Deportes, "donde se vean amparados y protegidos todos los deportistas de nuestra región" y ha expresado su intención de "cuidar las tradiciones", los toros, la caza y la pesca, como "actividades muy importantes para la economía castellano-manchega, junto a una mejora de las comunicaciones, no sólo terrestres sino también las digitales”.



El último pilar de su decálogo será afrontar un proyecto estratégico de turismo para toda Castilla-La Mancha, con el fin de aprovechar y ofrecer todos los recursos que tienen las cinco provincias de la región. “Estamos huérfanos de un programa turístico que haga que lugares tan importantes de la región no tengan un proyecto serio que lo respalde”, asegura.



“Todo ello, será posible gracias a un Gobierno que actuará en coalición con la sociedad civil, que serán la que marque el eje de las políticas a implementar a través de sus aportaciones”, manifestó el presidente del PP quien destacó la importancia de la que denomina "Ruta Social para escuchar de manera permanente a los vecinos".



Núñez aseguró que su acción de gobierno “tendrá un solo fin: mejorar la vida de los españoles y de los castellano-manchegos; convencidos de que defendiendo a España y su unidad haremos de nuestra tierra un lugar donde vivir mejor”, señaló.

Versionando el 'America first' de Trump, Núñez propone: "España, primero"

De hecho, Núñez tiró de discurso españolista y del "orgullo de ser del Partido Popular". Ha dicho que "e l mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es la defensa de la Constitución, el espíritu de concordia y consenso que hace que nuestro país progrese" y que en su partido tienen "claro" que "España es lo primero", versionando el 'America First' de Donald Trump, "para cambiar la dinámica de esta tierra, que tiene que ser emprendedora”.