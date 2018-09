Anuncian movilizaciones "contundentes" de los empleados públicos del Gobierno regional

Los sindicatos CSIF, CCOO, Intersindical de Castilla-La Mancha y UGT -que tienen una representación de casi el 90% en la Mesa de la Función Pública- han anunciado movilizaciones "contundentes" de todos los empleados públicos si el Gobierno de Emiliano García-Page "no recapacita" y se sienta a negociar de "una forma real y efectiva".

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa Sara Merino, de la Intersindical de Castilla-La Mancha; Ramón González, de CCOO; Luis Monforte, de UGT; y Victoria Ortiz, de CSIF después de que la semana pasada los sindicatos rechazaran la propuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha para trasladar a la Administración autonómica el Acuerdo estatal para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo.

Los sindicatos le han dado al Gobierno autonómico de plazo una semana para que estudie "en profundidad" su propuesta y "haga números" y les vuelva a convocar a una Mesa General de la Función Pública. "No estamos pidiendo ninguna locura", han advertido los sindicatos, quienes han exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, que sea responsable con los empleados públicos. Según han explicado, en el resto de comunidades autónomas las propuestas por parte de gobiernos autonómicos son "infinitamente mejores" que las de Castilla-La Mancha. "La propuesta de Castilla-La Mancha es raquítica y, además, ni siquiera es segura".

Además, han reprochado al Gobierno regional que ni siquiera se haya dignado a trasladar el conjunto del acuerdo estatal a Castilla-La Mancha y que no hayan sido capaces de presentar un informe jurídico a la Mesa General para avalar la aplicación de las 35 horas y así dejar "tranquilos" al conjunto de los empleados públicos.

Los sindicatos han defendido que su propuesta era "perfectamente asumible" para el Gobierno, que en 2018 "no tenía ningún coste" y el coste que tenía para 2019 era "ínfimo", por lo tanto no entienden "la torpeza política" del Ejecutivo de García-Page de no aceptar una propuesta que era "sencilla" de llevar a cabo, que era "barata" y que, además, lo único que hacia era trasladar el acuerdo estatal a Castilla-La Mancha. "No se pedía nada más".

Un gobierno "sin cintura"

"Hemos hecho la propuesta más de mínimos que se podía hacer y el Gobierno no ha tenido la más mínima cintura", han lamentado las organizaciones sindicales, quienes han tendido la mano a SATSE y ANPE para que se unan a sus reivindicaciones. "No nos moveremos ni una sola coma de lo exigido porque lo exigido es muy poco", han sentenciado.

Han confiado en que la Administración regional "mueva ficha" y han dejado claro que la de los sindicatos era una propuesta para recuperar a plazos en función de las medidas presupuestarias de los próximos años. "Ni siquiera pedíamos una recuperación este año más de la que nos habían ofrecido. Era una propuesta a largo plazo: 2019-2020", han recalcado.

En el ámbito de la educación, CSIF, CCOO, Intersindical de Castilla-La Mancha y UGT han dicho que "no han pedido la luna" y simplemente, han exigido al Gobierno de García-Page que cumpla con lo que prometió cuando el PSOE estaba en la oposición que era volver a las jornadas laborales y a las ratios que tenían los docentes antes de la crisis.

Según han manifestado, el Gobierno de Castilla-La Mancha "lo único que cierra" es la subida salarial acordada con el Estado en 2018 pero "no se compromete" a la subida para 2019 y 2020. Además, han indicado que la propuesta de los sindicatos para 2019 estaría valorada en unos 20 millones de euros de un presupuesto de la Junta que en 2018 ascendió a más de 8.000 millones de euros y, presumiblemente, en 2019 será "muy superior", han concluido.