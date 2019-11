El PSOE defiende que su porcentaje de apoyos ha crecido y culpa a Unidas Podemos de la subida de Vox

La valoración del PSOE de Castilla-La Mancha de los resultados electorales es clara: "ganamos con contundencia las elecciones". Así lo ha afirmado el diputado electo, Sergio Gutiérrez, también secretario de Organización del partido en la región. Además, han asegurado que los votos de Unidas Podemos "han ido a la basura" y ha lamentado que los votos a la coalición "sólo han servido para que Vox saque mayor representación".

"Hemos sido la fuerza política más votada siempre que los ciudadanos han sido llamados a las urnas", aseguró Gutiérrez que hizo igualmente un llamamiento a los partidos políticos para que dejen gobernar a Pedro Sánchez. "No es necesario extenuar más a la ciudadanía para entender que el PSOE es el más votado", aseguró. En cuanto a los resultados regionales, señaló que hay "varias razones" para estar "satisfechos", empezando por la "considerable" distancia con la segunda fuerza política, el PP.

"Somos donde más crece el porcentaje de voto y donde más obtiene el PSOE", aseguró, recalcando que así el partido se "consolida" como una de las federaciones con más porcentaje de voto y, además, mantienen todos los escaños. "Lamentablemente Vox saca mayor representación, esto se debe a la caída de Ciudadanos y a los votos que tiramos a la basura por Unidas Podemos", recalcó el secretario de Organización.

Gutiérrez ha señalado que los acuerdos que tiene le PSOE con Ciudadanos no se verán afectados por la estrepitosa caída del partido naranja en la región, y se ha enfocado principalmente en Unidas Podemos. "El PSOE incrementa su porcentaje de votos, pero no sube lo suficiente para frenar la subida de Vox. Esos porcentajes de votos que ha obtenido Unidas Podemos han servido para no sumar fuerzas con la única fuerza progresista", lamentó.

Inclusó, llegó a señalar que "con 20% de los votos que han ido a Unidas Podemos, la representaciónd de Vox no superaría los dos escaños". "Pero la representación es mayor porque quienes sabían que no sacarían representación han jugado a dividir el voto progresista".