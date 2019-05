¿Qué quieren hacer los partidos políticos con el trasvase Tajo-Segura?

Los trasvases del Tajo al Segura se siguen aprobando. De hecho, el último informe de la Comisión de Explotación del acueducto señala que las previsiones son que los desembalses de 20 hectómetros cúbicos se mantendrán durante el verano. Esto se debe a que los estudios de dicha comisión concluyen que las reservas de los embalses de Entrepeñas y Buendía se mantendrán aproximadamente hasta noviembre, cuando se prevé que lleguen al nivel 4, en el que no se permite trasvasar.

Mientras tanto, la campaña electoral sigue. Y la gestión hídrica no se queda fuera de ella. ¿Cuáles son las propuestas de los distintos partidos que concurren a las elecciones del próximo día 26 de mayo?

El PP ataca el trasvase, y promete una Mesa Regional

Casado junto a Paco Núñez en una imagen de archivo Foto: PP Castilla-La Mancha

En su programa electoral, el PP prefiere comenzar atacando la gestión del partido del Gobierno saliente, el PSOE. "En materia de agua, han hecho mucho daño en su demagogia sobre le trasvase, callando y permitiendo la aprobación de 11 trasvases en los últimos 11 meses, la época más trasvasista de la historia de Castilla-La Mancha", recalcan en el documento. "Nosotros pensamos lo que siempre hemos pensado: agua para todos pero, principalmente para Castilla-La Mancha", defienden. De este modo, insisten en la necesidad de un Pacto Nacional del Agua que "acabe con la batalla política y fije criterios objetivos para las trasnferencias entre cuencas, dejando claro y regulado que la prioridad sea siempre de la cuenca cedente", señala. Sin embargo, entre las medidas no se menciona el trasvase, como tal.



Entre las propuestas del partido, se encuentra promover un Pacto Regional del Agua, junto al nacional, así como la constitución de una Mesa Regional junto a colectivos, asociaciones, organizaciones y administraciones "afectadas por el problema del agua y los trasvases". Igualmente, se comprometen a cumplir las Directivas Marco Europeas del agua, saneamiento y depuración, así como aprobar un nuevo Plan de Abastecimiento de Aguas de la región y a trabajar con el Gobierno central para elaborar un informe acerca de la disponibilidad de las aguas subterráneas en la región. "Con el fin de que conjuntamente con las infraestructuras de embalses y pantanos, la región pueda contar con recursos hídricos suficientes".



El partido también señala que se dará "prioridad" a la consolidación y culminación de la modernización de los regadíos para un "uso eficiente y racional" de los recursos hídricos. El PP también se compromete a solicitar que se "agilicen y realicen" las infraestructuras hidráulicas pendientes en la región, al igual que se impulsen nuevas infraestructuras. "Favoreceremos una gestión integral del agua, que permita optimizar el consumo, mejorar la eficiencia y evitar el deterioro de los recursos hídricos", prometen. De igual manera, señalan que impulsarán un "uso racional" de los ercursos para reducir las pérdidas de agua en las redes públicas.

"Totalmente en contra del trasvase"

PSOE Toledo

La postura del PSOE de Castilla-La Mancha no podría estar más clara. La 'número 2' de la lista por Toledo, Diana López, explica que están "completamente" en contra del trasvase, independiente de quien apruebe los desembalses de Castilla-La Mancha a Levante. "Mientras nos aprueban este trasvase, nos imponen restricciones. Nos parece ilógico e injusto para la región, no tiene ningún sentido que se vuelva a aprobar un trasvase, al tiempo que a la cuenca cedente se le sigan imponiendo restricciones", señalan.

Y en este sentido, recalca que el agua va a "seguir bajando" en los embalses de cabecera, porque las "lluvias no van a llegar", por lo que la situación "va a ir a peor". López hace así también referencia al cambio climático, que hará que la "evaporación sea cada vez mayor y la situación va a ser crítica". Por eso, entre las medidas que propone el PSOE es que el Real Decreto 733 de 2014 se modifique para que se aplique el mínimo que permite el trasvase. "Nos parece injusto para Castilla-La Mancha que necesitemos camiones cisternas en verano, que los regantes no puedan regar y vean como el agua se va yendo", señala.

Por eso, también es "necesario" un Pacto Nacional del Agua, pero, advierte, que sea "igual para todos". "No se puede hablar sólo con unos pocos, hay que contar con todas y cada una de las regiones", recalca López, que afirma que "Murcia no puede estar por encima". "Sabemos lo que van a pedir y, por eso, tienen que contar con todos nosotros. No puede ser que se haga lo que se hizo cuando gobermaba Cospedal, que se nos dé la espalda y se negocie sin contar con los castellano-manchegos. Para ello, advierte, es "prioritario" gobernar "mirando al río" y salvar el agua.

Ciudadanos critica que se haya "mareado la opinión pública" en materia de agua

David Muñoz, Ciudadanos

David Muñoz lidera la candidatura de Ciudadanos por la provincia de Toledo, y critica que el "principal problema" en relación a la gestión hídrica es que se ha "mareado a la opinión pública", al respecto. "Durante la legislatura se ha centrado el debate en la acción del Gobierno regional en el trasvase", critica el candidato. Ante esto, quiere recordar que esto se "decide en el Congreso de los Diputados" porque es una ley estatal. "El Gobierno regional ha desatendido sus competencias en materia de infraestructuras hidráulicas, ha habido una reudcción presupuestaria", afirma.

"Siempre hablamos del trasvase, que es un problema que nos preocupa a todos, pero la gestión va mucho más allá", asegura. En sus visitas a "muchos pueblos" en la provincia toledana, ha detectado distintos problemas de abastecimiento que parecen "increíbles en el siglo XXI", al igual que otros conflictos en la gestión de regadíos dela gua y del campo. "Todo forma de un mismo debate que es la gestión del agua, no sólo el trasvase Tajo-Segura", recalca.

Por eso, desde la formación naranja aseguran que "siempre" defenderán un Plan Hidrológico que base en la planificación tecnológica, impulsado con el "presupuesto suficiente" y en la desalación sostenible, además de seguir la "gobernanza" de la Directiva Marco del Agua. A nivel regional, se comprometen a impulsar un plan regional de abastecimiento del agua, con "compromiso de presupuesto" para aumentar la capacidad de ahorro y reutilización del agua. "Nos preocupa mucho que Castilla-La Mancha sea una región con déficit hídrico importante. Creemos que dentro del marco de la economía circular hay que poner especial énfasis en aprovechar el agua residual como medida de ahorro y gestión eficiente de un recurso tan escaso", concluye.

Unidas Podemos critica que el agua sea un "recurso negociable"

Presentación del programa electoral de Unidas Podemos en Castilla-La Mancha

Desde Podemos, remiten a su programa electoral al ser preguntados por esta cuestión. En este sentido, señalan que no entienden el agua como "recurso negociable", sino más bien como un "derecho y un bien común". "No le negamos el agua a nadie si es para consumo humano. El problema es cuando se utiliza para hacer dinero", recalcan. Pero, advierten de que la "confrontación y competición" entre regiones no es la solución, y que son los "únicos coherentes" al defender esta postura.

"El agua tiene que ser una cuestión de política de Estado y que se apueste por una gestión pública, integral y transparente con criterios de solidaridad y sostenibilidad centrada en el consumo de las poblaciones, el regadío sostenible y que permita un desarrollo equilibrado de todas las regiones sin perjudicar el cauce natural de nuestros ríos", señalan. De este modo, abogan por acabar con el "actual modelo" del trasvase" porque "sólo sirve para enriquecer a unos pocos".

Desde Izquierda Unida, el coordinador regional, Juan Ramón Crespo, advierten de que la postura "a nivel federal" es poner fecha final a la infraestructura, por "insostenible medioambientalmente hablando". "La sentencia del Supremo dice finalmente que los causes son medioambientalmente insostenibles, y esto viene siendo por el cambio climático", asegura. Además, el fin del trasvase debe estudiarse para que las infraestructuras "no queden desfasadas, cuando no haya agua para trasvasar".

"Lo que hace falta es rebajar la cantidad del agua máxima de trasvasara a Levante", asegura Crespo. Eso sí, señala que no se puede hacer "de un día para otro", y por eso se "debe" rebajar, viendo su necesidad para el consumo humano. "No se pueden mantener infraestructuras turísticas a costa de un recurso que no tenemos en Castilla-La Mancha", asegura. Igualmente, recalca que se debe ver "qué uso se hace del agua en Castilla-La Mancha". "Tenemos que intentar no ser demagogos con el uso del agua". Vox no ha respondido a las múltiples solicitudes de este medio respecto a este tema.