La reivindicación del tren híbrido en Hellín llega al Defensor del Pueblo

El Defensor del Pueblo está estudiando la reivindicación de los vecinos de Hellín, constituidos en una plataforma, que llevan meses concentrándose para exigir que el tren híbrido, que une Madrid y Murcia, pare en esta localidad. Es la respuesta que ha recibido la plataforma tras ponerse en contacto con esta institución a través de una carta, como también lo han hecho con la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Fomento y la Consejería de Fomento castellano-manchega.

“Con estas misivas solo pretendemos explicar la situación de Hellín con respecto al transporte ferroviario, la situación geográfica con respecto a otras poblaciones del entorno y la situación de la población hellinera”, ha explicado a esta redacción José Antonio Maciá, portavoz de la plataforma que se ha creado para exigir la parada de este tren.

De todos los escritos han recibido dos respuestas, “una del gabinete de la Consejería de Fomento remitiéndonos al Subdelegado del Gobierno en Albacete y otra del Defensor del Pueblo diciéndonos que empiezan a estudiar y recabar información sobre el caso. El resto están dando la callada por respuesta”, añade Maciá.

A la espera de que el tren híbrido (que funciona desde el pasado mes de octubre y puede circular tanto en vías convencionales como en Alta Velocidad) tenga parada en Hellín, los vecinos que llevan semanas protestando seguirán con su reivindicación. La próxima será este sábado, 12 de enero, cuando la plataforma ha convocado una marcha desde el recinto ferial a la estación, dando comienzo al nuevo año y nuevas concentraciones.

¿Parará en 2019?

El pasado mes de octubre, el delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos, anunciaba que el tren híbrido tendrá parada en Hellín en el primer trimestre de 2019, tras el encuentro mantenido en el Ayuntamiento con el alcalde de la localidad, Ramón García.

Durante la reunión, en la que también estuvieron presentes los portavoces municipales de IU y PP, así como el subdelegado del Gobierno en la provincia, Francisco Tierraseca, González Ramos ha trasladado dos compromisos “firmes” del Gobierno de España con el municipio.

Un anuncio que, sin embargo, no consiguió aplacar las protestas de la plataforma que ha seguido movilizándose. “Hasta que no veamos algo por escrito y que el tren para en Hellín, no pararemos”, asegura Maciá.

Unas 70.000 personas sin tren

“El tren es nuestro futuro” es uno de los lemas que más han repetido estos meses de protesta que los lleva los lunes a pie de andén. Pero que el tren no pare en esta localidad, de unos 30.000 habitantes, no supone solo dejar a sus vecinos sin este transporte, sino también afecta a toda la comarca donde viven entre 35.000 y 40.000 habitantes más. Unos municipios que, según este vecino, de quedar Hellín incomunicada por los trenes, se verían obligados a ir hasta la ciudad de Albacete para poder hacer uso de este medio de transporte.

Es por ello que en todo este tiempo han ido recabando apoyos y sumando adhesiones, la última, la de la Federación de Asociaciones de Vecinos de esta localidad.