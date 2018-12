Así se ha repartido la Lotería de Navidad por toda Castilla-La Mancha

Cuenca capital y Almansa, en la provincia de Albacete, se han convertido en las dos ciudades de España y de Castilla-La Mancha que más dinero han repartido en el Sorteo Extraordinario de Navidad, ya que la primera ha repartido casi 89 millones de euros con 'El Gordo', el 03.347, y la segunda más de 175 millones del segundo premio, el 21.015. No obstante, la suerte se ha extendido por toda la Comunidad Autónoma, gracias, además, al tercer premio, un cuarto y cuatro quintos premios.

La Administración de Lotería ubicada en el interior del centro comercial Alcampo de Cuenca ha repartido un total de 88 millones de euros con 'El Gordo' y pocos minutos después de conocerse que el local regentado por el lotero José Manuel Gómez repartía el primer premio del Sorteo de Navidad de este año, curiosos y periodistas se han acercado a compartir la celebración.

'El Gordo' en Cuenca Europa Press

"A ver, ¿dónde están los cenizos que decían que nunca dábamos suerte? ¡Qué salgan ahora!", gritaba Gómez en compañía de su familia. Según ha declarado a los medios de comunicación, normalmente seguía el sorteo desde la Administración, pero hoy ha decidido quedarse en casa porque nunca repartía nada. "Fíjate. Y justo hoy doy 'El Gordo'", celebraba mientras descorchaba una botella de sidra.

Inma ha sido la primera agraciada que se ha acercado a compartir su alegría, décimo en mano. "Estoy en shock. Aún no me lo creo. Esto va para una casa. ¡Una casa grande!", aseguraba. Mientras, el regente del quiosco ubicado en la calle Carretería, también en Cuenca, Javier, ha vendido igualmente el primer premio de este Sorteo, pese a que sólo lleva dos meses vendiendo lotería en su establecimiento. Un estanco de Belmonte y el bar 'Boni' de Carboneras de Guadazaón, han vendido también 'El Gordo'.

'El Gordo' se pasea por Albacete, Ciudad Real y Toledo

'El Gordo' ha estado muy repartido también en la provincia de Albacete, concretamente en la capital, en el centro comercial Imaginalia, han vendido un décimo por un nuevo sistema que han impulsado este año, los "sobres sorpresa", según ha explicado la titular de la Administración, Cari Mesas, eran décimos sacados por terminal metidos en sobres.

En Casas Ibáñez (Albacete), la Administración de Lotería número 1 lo ha repartido por tercera vez, según ha declarado Elena Calero, hija de la regente de esta administración, donde están "contentísimos", porque le han dado una "alegría muy grande" a una persona. La administración número 1 de Tobarra, la única que hay en esta localidad, también ha vendido un pellizco de 'El Gordo', según ha relatado Esperanza Gala, la mujer del dueño de la administración, que se ha enterado de la noticia mientras atendía a sus clientes.

También un décimo de 'El Gordo' se ha vendido por máquina en el quiosco de la céntrica Plaza del Pilar de Ciudad Real. Su dueña, Pilar Castellanos, ha confesado que es la primera vez que da un premio de esta índole y se ha mostrado muy emocionada y nerviosa. Una papelería de la localidad toledana de El Viso de San Juan también ha repartido un décimo de 'El Gordo'. Otros premios también se han repartido por Toledo capital, Yuncos y El Casar de Escalona.

Lluvia de millones con el segundo premio

El 21.015, segundo premio del Sorteo de Navidad, se ha vendido en Almansa y Albacete, localidades donde ha dejado un rastro de millones. La administración de lotería número 2 de Almansa, en la calle Mendizábal, ha repartido unos 170 millones de euros y, como ha confirmado una empleada de la administración, Ana Ruano, "prácticamente todo se ha vendido en el pueblo porque es un número abonado".

Además de los agraciados con su décimo, el número ha estado muy repartido porque "hay varias asociaciones profesionales que lo han vendido en participaciones", entre ellas varias peluquerías, ya que la asociación que las aúna lleva años comprando el número y vendiéndolo en papeletas entre sus clientes que recibirán 15.000 euros por cada participación.

"Estábamos peinando y entonces he oído en la radio el número", ha relatado Gema Vizcaíno, que ha repartido entre sus clientas alrededor de 125 papeletas. Pese a la alegría no han parado de trabajar. "Hoy el pueblo está contento y todo el mundo se quiere ir a celebrarlo, que por lo menos se vaya guapas", ha sentenciado la peluquera. "Me creo que estoy soñando aún", ha explicado a Europa Press una de las afortunadas, María Belén Gil, que comparte premio con su madre, que lleva 40 años jugando al mismo número, y su hermana.

Segundo premio en Albacete Europa Press

"El dinero lo usaremos para vivir tranquilos", ha indicado, asegurando que, como trabajadoras que son, necesitaban el dinero. También su hermana, que vive fuera de la localidad y que es militar de profesión, "podrá hacer su sueño realidad", ya que "usará el dinero para someterse a un tratamiento de fertilidad y tener un hijo".

La Administración de Lotería número 7 de Albacete, situada en la Avenida de España, ha vendido 200 décimos del 21.015, que ha dejado en la ciudad un total de 24 millones de euros. Tenían consignados 20 billetes, que corresponden a 200 décimos, y todo "se ha vendido íntegro", ha explicado la propietaria de la Administración, Pilar Ibáñez, "emocionada" porque, después de 40 años, han dado su primer premio de la lotería de Navidad. Este segundo premio también ha viajado desde Albacete hasta la unidad de hemodiálisis del Hospital de Jerez (Cádiz) tras comprar una compañera ya jubilada dos décimos allí.

Tercer premio en Guadalajara Europa Press

El número 04.211, agraciado con el tercer premio del Sorteo, ha tenido como destino, entre otras muchas de España, las ciudades de Guadalajara, Albacete, Alcalá del Júcar, Yuncos, La Mata, Toledo y El Casar de Escalona. La Administración número 4 de Guadalajara ha repartido 150.000 euros, según ha explicado Noemí Serrán, empleada del establecimiento, que ha admitido que han tenido "mucha suerte" teniendo en cuenta que "las ventas fueron regular".