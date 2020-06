El resultado "positivo" de la evaluación continua durante todo el curso, clave para aprobar este año en las escuelas de idiomas

Las Escuelas de Idiomas de Castilla-La Mancha aplicarán en este curso el sistema de evaluación continua para evaluar a sus alumnos en el presente curso escolar que no concluirá hasta el próximo 30 de junio.

Así lo dicta una resolución de la Consejería de Educación que recoge las instrucciones concretas debido a la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y que deja en manos del profesorado la decisión sobre si los alumnos aprueban o no el curso.

"El alumnado será evaluado en base a los datos recabados por el profesorado a través de trabajos, pruebas y observación diaria hasta la declaración del estado de alarma", explica la resolución, ya que "a partir de ese momento", en decir, a partir del 14 de marzo, cuando fue declarado el estado de alarma "el trabajo realizado por el alumnado solamente podrá ser valorado de forma positiva".

No obstante y para aquellos casos de los que "no se disponga de datos o no se considere preparado" al alumno para cursar el siguiente nivel se abre la opción de convocar pruebas que "podrán ser telemáticas".

Además, el alumnado que lo desee podrá renunciar a la promoción y volver a matricularse en el mismo curso y nivel en el que haya estado matriculado durante el curso 2019/2020. La decisión de aceptar o renunciar a la promoción será definitiva en el momento de formalizar la matrícula.

Pruebas de certificación

En cuanto a las pruebas de certificación, la resolución establece que se celebrarán en convocatoria ordinaria y extraordinaria siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

Las pruebas se realizarán en septiembre y octubre con fechas que serán publicadas en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) y en los tablones de anuncios y páginas web de las escuelas oficiales de idiomas y de los centros autorizados para impartir estas enseñanzas.

Podrá presentarse a las pruebas de certificación todo el alumnado de los cursos conducentes a certificación, excepto el que haya optado por no promocionar.

Para conseguir la calificación de apto en las pruebas de certificación se deberán superar todas las actividades de lengua con una nota mínima del 50% en cada una de ellas y conseguir una calificación global final mínima del 50% en el nivel A2 y del 65% en el resto de niveles.

Podrá acogerse a la promoción el alumnado cuya calificación global sea no apto en las pruebas de certificación. Y el alumnado de C2 que opte por no realizar las pruebas de certificación o no sea apto en las mismas podrá volver a matricularse en dicho nivel.

El proceso de admisión para el siguiente curso y las pruebas de nivel

En cuanto al procedimiento de admisión , la instrucción también establece que del 1 al 15 de julio se abrirá el plazo de matrícula para el alumnado presencial del curso 2019-2020; del 22 al 28 de julio para el alumnado que haya obtenido un puesto escolar en el procedimiento de admisión para el curso escolar 2020/2021 y del 1 de septiembre al 30 de octubre se abrirá un nuevo plazo de matrícula, en distintas fechas.

Las pruebas de nivel se realizarán en el mes de septiembre. Las fechas concretas serán decididas por cada escuela oficial de idiomas y comunicadas a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas hasta el 30 de junio de 2020.

Posteriormente, serán publicadas en el Portal de Educación (www.educa.jccm.es) y en los tablones de anuncios y páginas web de las escuelas oficiales de idiomas y de los centros autorizados para impartir estas enseñanzas