La sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas devuelve a las calles la reivindicación social

Colectivos de consumidores, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca y partidos como Ganemos, Izquierda Unida y Podemos, han llamado a los ciudadanos a participar este sábado en las concentraciones convocadas a las puertas de los juzgados de varias ciudades del país para mostrar el rechazo ante la decisión tomada esta misma semana por el Tribunal Supremo que, finalmente, ha dado la razón a los bancos sentenciando que son los clientes quienes tienen que asumir el impuesto hipotecario.

Una decisión que no ha gustado a los convocantes que describen como "caótica y errática" la actuación del Supremo a lo largo de las últimas semanas, periodo que ha transcurrido hasta que finalmente se decidiera, dividido, por dar la razón a la banca.

Castilla-La Mancha se suma a esta convocatoria donde, en ciudades como Albacete, Ganemos asegura que, con la decisión del Alto Tribunal, "comprobamos que los más desfavorecidos siempre salen peor parados". Es lo que argumenta Alfonso Moreno, portavoz de la coalición, que añade: "Tenemos que salir a la calle para darle voz a los más desamparados".

Dicen desde Ganemos que les preocupa que los intereses de la Banca hayan prevalecido frente al interés de la ciudadanía, "hasta el punto de que la Sala de lo Contencioso del Supremo se haya visto forzada a rectificar su propia sentencia, en la que establecía que el impuesto de actos jurídicos documentados debía pagarlo el Banco, en contra de la jurisprudencia consolidada durante más de dos décadas por el Tribunal Supremo".

La decisión del Gobierno central "no devuelve a las familias lo que se les ha cobrado"

El que apenas un día después el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera cambiar la Ley para que, de ahora en adelante, sean los bancos los que se hagan cargo del impuesto, no ha conseguido desconvocar las concentraciones de este sábado. Dicen desde la plataforma Stop Desahucios Albacete que se trata de un movimiento "de cara a la galería" pero que no viene a solventar el problema. "No devuelve a las familias lo que se les ha cobrado", asegura Luis Ángel Aguilar, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Albacete. Y es en base a este argumento que llaman a la movilización porque se trata de "defender los derechos de las familias", añade.

En la misma línea está Ganemos desde donde se insiste en que "lo más grave y preocupante es la pérdida de confianza en la justicia que este lamentable episodio va a generar en la sociedad".

Llamamiento de FACUA para concentrarse este sábado en Toledo.

Autobuses desde la región para participar en la manifestación en Madrid

Las convocatorias que los colectivos están haciendo a nivel provincial pretenden ser "complementarias" a la concentración principal en Madrid. De hecho desde Guadalajara no hay convocatoria provincial sino que, por cercanía, se adhieren a la convocatoria nacional en Madrid. También desde Toledo, y aunque sí está convocada a la manifestación convocada en los juzgados de la capital regional, se ha organizado un viaje a Madrid, en autobús con salida a las 15:30 horas de este sábado.

Desde Ciudad Real, las organizaciones convocantes han citado a los que quieran acompañarlos a la concentración nacional a coger el autobús a las 14:00 horas.