CCOO y UGT piden "un gran acuerdo" en Castilla-La Mancha: "No podemos permitirnos que se pierda empleo"

"Celebramos un 1º de mayo extraño, bastante triste pero no menos reivindicativo". Así lo ha asegurado el secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa este viernes en una rueda de prensa desde la sede del sindicato, junto con Raúl Alguacil de la gestora de UGT en la región. Ha remarcado que es importante que la clase trabajadora esté unida "en estos tiempos difíciles".

El líder regional de CCOO ha señalado que este 1º de mayo quiere ser tanto para CCOO como para UGT un homenaje al trabajo y a quien lo ejecuta, "algunos despreciados durante décadas". Pero un homenaje, ha señalado, no puede solo convertirse en aplausos, "hay que dar un paso más y hay que empezar a cambiar el modelo y situar el trabajo en el centro de la política".

"Vamos a reivindicar que haya un cambio sustancial, que este COVID-19 nos lleve a un nuevo orden social, a un nuevo modelo de relaciones laborales, a una nueva forma de producir y de comerciar, donde el negocio no sea la primera prioridad de cualquier actividad empresarial, sino que sea el bienestar de las personas y lo haremos especialmente cuando hablemos de servicios públicos", ha señalado Paco de la Rosa.

El líder de CCOO en la región ha instado al empresariado a que mantenga el empleo, “no es momento de aprovechar la coyuntura para precarizar más las condiciones laborales, como tampoco lo es para despedir masivamente, pues de esta forma la crisis se hará más extensiva en el tiempo”.

De cara al futuro, CCOO ha asegurado que se tendrá que hablar de grandes acuerdos y pactos, en primer lugar con la Unión Europa y también tendrá que haber un pacto nacional. "Ningún gobierno, sea del color que sea, puede quedarse solo, ningún partido puede escudarse en la política electoralista para no abordar un gran pacto de estado, un pacto político que tiene que tener también un componente social".

"Nos preocupan las microempresas porque son las más frágiles"

A nivel regional, CCOO y UGT han pedido que se alcance "un gran acuerdo" para que no se pierda empleo en la región. "Nuestro tejido productivo es débil, salir de la crisis para nosotros va a ser más complicado y es importante que no miremos a lo nuestro y que seamos solidarios, porque tenemos que salir juntos. No puede rescatarse a una empresa sin rescatar a sus trabajadores, por tanto el equilibrio debe ser perfecto".

De la Rosa ha asegurado que aunque estarán alerta a la situación en todos los sectores les preocupa lo pequeño. "Nos preocupan las microempresas porque son las más frágiles. Nos preocupan los que quieran salir adelante, y aquellos empresarios que van a aprovechar la coyuntura. Tanto en la gestión de los ERTE como en su prolongación, creo que hay que perseguir la honestidad. La inmensa mayoría de los empresarios lo que quieren es mantener su actividad, y nosotros a esos empresarios les vamos a echar una mano".

Por su parte, Raul Alguacil, de UGT, ha puesto en valor a los trabajadores que han mantenido el país durante el estado de alarma. "No dejaremos de reivindicar los derechos de la clase trabajadora. Entendemos que la flexibilización de los ERTE, su prolongación, tiene que servir para no perder el tejido productivo ni los empleos".

Alguacil ha apelado a la responsabilidad de las empresas y al consenso para volver a la actividad. Ha defendido una vuelta a la actividad económica escalonada, manteniendo las distancias de seguridad adecuadas y fijando todas las medidas de seguridad necesarias en protocolos específicos para cada centro de trabajo. “UGT va a estar vigilante en que se suministren los EPI necesarios, lo primero es el derecho a la salud de todos los trabajadores y trabajadoras”, ha afirmado.

UGT y CCOO han propuesto al Gobierno regional proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y de las personas que han tenido que reducir su jornada para cuidar a menores, mayores o personas dependientes, a los que habría que facilitar la conciliación familiar "de una manera más decidida". Tampoco han querido olvidarse de las familias sin ingresos y sin poder adquisitivo, "para todas ellas exigimos un ingreso de urgencia de renta mínima".