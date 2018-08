¿Qué significa para Castilla-La Mancha una prórroga de los presupuestos Generales del Estado? Los partidos responden

A finales de julio, el Gobierno de Pedro Sánchez fue incapaz de aprobar el techo de gasto, debido, entre otras cosas, a la abstención del grupo parlamentario de Unidos Podemos. Fue el primer fracaso en el camino de los primeros presupuestos del Ejecutivo socialista, que se han convertido en el próximo gran desafío del equipo. Los partidos dentro del Parlamento regional han reflexionado con nosotros de qué podría significar para Castilla-La Mancha una posible prórroga de los últimos presupuestos que dejó el PP en España.

El secretario de Organización del PSOE Castilla-La Mancha ya ha advertido de que la "pinza" creada entre PP y Podemos "boicoteaba" unos 2.500 millones de euros en políticas sociales, de los cuales "prácticamente cien millones venían para Castilla-La Mancha". Sergio Gutiérrez pedía así a los partidos políticos que tuviesen "altura de miras" para impulsar los "presupuestos de la consolidación. Esta es también la opinión de la portavoz socialista, Cristina Maestre, que se ha querido dirigir directamente a Podemos para pedir el apoyo necesario para sacar las cuentas generales del Estado adelante.

"Quiero asegurar que tanto el Gobierno de España como el de Castilla-La Mancha van a agotar todas las posibilidades para aprobar los presupuestos. No damos por hecho que se vayan a prorrogar", explica Maestre. Aunque concede que es la aritmética parlamentaria es "complicadísima" actualmente para el PSOE, también advierte de que "no es razonable" partir desde la idea de que el acuerdo es "imposible" y recuerda que estos acuerdos se han llevado a cabo en otras legislaturas, como las de Aznar o Zapatero. "No podemos hacer una labor de contorsionismo. El acuerdo siempre es necesario y bueno, se tiene que perseguir hasta la última instancia, y si no sale se buscarán otras fórmulas", recalca la portavoz.

En este sentido, recuerda que actualmente se trabaja con presupuestos que aprobó el PP, y que han logrado, "aunque con muchas limitaciones" dar otro cariz a la labor del Gobierno de España. Por eso, señala que "no sería el fin del mundo" si hubiese que prorrogar las cuentas. "Nos lamentaríamos, sí, porque queremos hacer cambios y no que ni PP ni Podemos hagan pinza, queremos otra estrategia para no perjudicar a los ciudadanos", explica la socialista. "A Podemos se les da muy bien poner condiciones, pero tienen que entender que en las negociaciones hay límites, con un criterio de realismo", afirma.

Y es que, sino salen adelante a nivel nacional, las cuentas regionales también se tendrían que alargar. "Prórroga incita a prórroga y estaríamos en la deriva. Ya pasamos por ello y en aquella ocasión que Podemos impidiese que se aprobaran los presupuestos supuso que Castilla-La Mancha perdiese un año", recuerda. Lamenta igualmente que no se pudiesen aprobar a la primera presupuestos "progresistas con más recursos económicos". "Si se equivocan de nuevo, los ciudadanos lo censurarían porque no han olvidado. Pedimos responsabilidad a Podemos", concluye.

PP: "No hay líneas maestras"

Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes regionales, Francisco Cañizares, explica que hay una "sencilla razón" para lo que está pasando: la moción de censura. Y es que explica que el Goierno de Pedro Sánchez no ha logrado ofrecer una "alternativa para hacerlo mejor" que el Partido Popular, lo que era el objetivo del cambio de gobierno. "Pero está pasando todo lo contrario: "ellos cogen los presupuestos del anterior gobierno y dicen que no son los nuestros y ya veremos cómo lo solucionaremos, pero lo que estamos viendo son momentos antológicos de comportamientos absolutamente antidemocráticos, como el Decreto Ley en el que se quería cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria quitando competencias al Senado. Simplemente porque tienen menos votos que el PP", recalca.

Esta "situación de incertidumbre" no sólo no es buena para España, sino también para Castilla-La Mancha. "No se trata de tener que negociar, sino de que cuando no hay mayorías importantes, de que han tenido un apoyo pero sin concreciones. No hay líneas maestras, y eso es lo que están trasmitiendo", asegura Cañizares. Insiste en que el Gobierno de España "no tiene absolutamente ni idea de por dónde tirar y lo malo es que en esta incertidumbre al final quin pesca son las minorias de separatistas e independentistas". Eso, recalca, "en general para Castilla-La Mancha es malo".

Rechaza que exista una "pinza" entre PP y Podemos: "es alucinante que hablen de ello, cuando lo que pasa es que deben reflexionar acerca de lo que han hecho", afirma el parlamentario. "Cuando cedes a las minorías y a los independentistas, Comunidades Autónomas como la nuestra, que no tienen mucha importancia política o económica, es nefasto porque somos los últimos monos en las decisiones de España y es algo que el Gobierno de Castilla-La Mancha no debería consentir", concluye.

Finalmente, desde Podemos han asegurado que resultaría "del todo extraño" prorrogar las cuentas actuales, ya que implicaría renunciar a la posibilidad de incrementarlos en "más de 200 millones de euros respecto a los de 2018. Así lo explica el secretario general de la formación regional y vicepresidente segundo de la Junta, José García Molina: "200 millones de euros es mucho dinero para seguir mejorando Castilla-La Mancha, para seguir con la recuperación y mejora de lo público, para implementar la Renta Garantizada y mejorar las condiciones de vida de la gente de nuestra tierra". Molina asegura que "no nos entra en la cabeza" la posibilidad de prorrogarlos, y que están "convencidos de que habrá acuerdo para los presupuestos de 2019".