El sindicato STE exige a la Consejería de Educación que cubra todas las bajas del profesorado

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Castilla-La Mancha (STE) ha denunciado que la Consejería de Educación sigue sin cubrir las bajas generadas entre el profesorado, algo que llevan denunciado desde el pasado 13 de marzo. "La interrupción de la atención presencial al alumnado no justifica la paralización del sistema de llamamientos para cubrir las bajas".

El sindicato asegura que le han llegado varias denuncias por haber cubierto las bajas "sobrecargando" a otros compañeros y compañeros del centro, "a los que a pesar de tener jornadas completas, se les encargaba la atención de varios de los grupos desatendidos". STE ha exigido tanto en las distintas Juntas de Personal Docente provinciales como a los representantes de la Consejería, que les dieran los datos concretos de las bajas que no han sido sustituidas por personal interino.

"El 24 de abril fuimos convocados a una Mesa Sectorial en la que la Administración nos informó de la instrucción ya enviada a los centros que especificaba el procedimiento a seguir para cubrir una baja. Un laberinto burocrático con la intención de que los centros desistan de pedir que se cubra dicha baja mediante el nombramiento un funcionario interino", asegura.

Ante dicha instrucción expresó su rechazo e inició la campaña en todos los centros educativos de la región: 'Si no cubren las bajas en tu centro ponte en contacto con STE-CLM'. Desde entonces, asegura haber recibido varias denuncias en las que compañeros y compañeras afectadas les comunican cómo han visto ampliada su carga lectiva con la atención de cursos que no les corresponden.

"Algunas de las denuncias que hemos recibido no aparecen reflejadas en los datos que el viernes recibimos de la Administración, lo que nos hace sospechar de las cifras reales de profesorado sobrecargado con la atención de grupos que no le corresponde", subraya. "Solo con los datos proporcionados por la misma Administración, vemos cómo el reparto de grupos ha sido la práctica habitual, ya que de las 24 bajas o permisos que incluyen, solo se han cubierto ocho a través del nombramiento de un interino, y cinco se han cubierto ampliando la jornada a profesorado de los programas de éxito educativo".

En el resto de casos reportados, la propia Administración reconoce que se le ha sobrecargado a los compañeros y compañeras del centro para no dejar al alumnado desatendido. Desde STE Castilla-La Mancha exigen que no se sobrecargue al profesorado y que se proceda a cubrir todas las bajas con el nombramiento de funcionarios o funcionarias interinas.

El colectivo de interinos cesados reclama una solución para su "situación de incertidumbre"

En esta misma línea, un colectivo de docentes interinos de Castilla-La Mancha ha iniciado un movimiento a través de Twitter y otras acciones para denunciar "la situación de incertidumbre" en la que se han quedado tras el cese de los llamamientos a los profesores sustitutos por el estado de alarma. "En una situación normal los docentes habrían sido citados para cubrir nuevas bajas y jubilaciones, pero estas han dejado de materializarse salvo casos muy precisos en algunos centros, quedándose, por lo tanto, en situación de desempleo", explica el colectivo.

Mediante un grupo de Telegram y con distintas acciones diarias por Twitter se están organizando para denunciar, junto a otros colectivos de interinos de Madrid y de Navarra, "la situación de desigualdad" en la que ha quedado el alumnado de la región no viendo sus necesidades cubiertas, al no sustituir a los docentes. Además lamentan la falta de protección o soluciones para los interinos cesados y sin ningún tipo de ayuda económica.

"Educación no está contratando a maestros ni profesores para cubrir todas las bajas que se han ido produciendo desde principios de marzo. En el mejor de los casos son otros docentes de los centros educativos los que están atendiendo a los grupos sin sustituto, además de los suyos propios; duplicando o triplicando su carga docente", explican.

En segundo lugar denuncian que este hecho les coloca en una situación complicada a nivel laboral y personal a los interinos: sin posibilidad de trabajar, teniendo que gastar los pocos meses de paro que les quedan (en el caso de tenerlo) y sin posibilidades de convertirse en beneficiarios de las ayudas extraordinarias que ha decretado el Gobierno para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, ni de ser incluidos en un ERTE. Además, este parón les impide generar cotización.

El colectivo de interinos afectados insisten en la importancia de que se reanuden los procesos de adjudicación de plazas, para ofrecer así la mejor atención al alumnado. Reclaman así mismo la mayor transparencia posible en el proceso en la oferta de empleo público, por lo que estos llamamientos deben ser publicados, pese a que sean realizados telefónicamente.

Exigen, por ello, la confección de una ayuda económica extraordinaria para aquellos interinos que no generen ayudas o subsidios, ya que son un colectivo que cada curso está a la entera disposición de la Consejería de Educación " y ahora han sido relegados a una situación de desprotección al no haber sido adjudicados como lo hubieran sido en una situación de normalidad. No volverán a ser citados en un tiempo incierto".