Dos sindicatos cuestionan por "insuficiente" el plan contra el abandono escolar

Dos sindicatos han cuestionado en las últimas horas el llamado Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano que este martes aprobaba el Consejo de Gobierno y que era presentado a la Mesa Sectorial de Educación.

Pese a que el consejero del ramo, Ángel Felpeto, afirmó que hay "conformidad máxima" de los sindicatos con este proyecto, lo cierto es que ha habido reacciones que apuntan algunas 'pegas' al plan.

CCOO critica “lo improvisado, insuficiente y temporal” del ‘Plan Refuerzo’ de Educación y afea al departamento de Educación que lo presentase y pidiese opinión a los sindicatos una vez aprobado y "no antes".

El sindicato dice valorar "positivamente" la puesta en marcha de un Plan para mejorar la atención educativa al alumnado, financiado con fondos europeos y del Ministerio que conlleva aumentar el número de docentes contratados para este curso en colegios e institutos de Castilla-La Mancha pero "no podemos dejar de criticar lo improvisado, insuficiente y temporal de la medida".

A CCOO no le cuadran las cifras. Recuerda que el presidente regional Emiliano García-Page anunció la pasada semana la contratación inmediata de 1.050 docentes, "cifra que no cuadra con las aportadas ayer en la Mesa Sectorial por el representante de la Consejería ya que parece que finalmente sólo se destinarán en torno a 600 docentes a la red de centros de la educación pública; el resto quedará en manos de ayuntamientos, centros concertados, AMPAS..."

Algo que confirmó el consejero ayer durante su comparecencia ante la prensa: la Junta habla de 650 docentes para el refuerzo en horario lectivo y otros 400 en horario extraescolar.

Esas mismas dudas con las cifras de docentes las tiene CSI-F que además apunta que " hay medidas más urgentes de aplicar en la enseñanza pública de la región" y se refiere, en concreto, a la bajada de ratios, del horario lectivo o de la dotación de recursos personales la Atención a la Diversidad.

CSIF critica también que muchas de las plazas ofertadas lo serán a media jornada y advierte que "velará" por que todas estas contrataciones "se hagan de forma legal y lleguen a los alumnos que lo necesitan".

Y CCOO exige que todas las contrataciones se hagan utilizando las bolsas de docentes interinos, empezando por completar las jornadas parciales ya existentes y ampliando los nombramientos hasta el 31 de agosto, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en este sentido.

No confía el sindicato en que el plan tenga un planteamiento estratégico para mejorar la calidad y la atención educativa de los centros públicos y dice no entender "por qué los fondos dedicados a este plan no se han destinado a implantar mejoras estructurales de calado y a largo plazo", sobre todo en niveles "críticos" para el alumnado con 5º y 6º de Primaria, 1º y 4º de ESO o 2º de PMAR, además de bajar las ratios en estos cursos o reducir la carga lectiva de los docentes, entre otras cosas.

También critica que el Plan solo vaya a llegar a 250 colegios y 150 institutos de Secundaria. "Así que quedarán fuera la mayor parte de los centros educativos y de los alumnos de la región, lo que resulta injusto y discriminatorio".

Exigen continuidad en el tiempo

CCOO advierte que el Plan "estará condenado al fracaso" si no se mantiene en el tiempo y si se basa exclusivamente en medidas efímeras. "Compartimos plenamente los objetivos de este ‘Plan de Refuerzo’; pero para alcanzarlos no bastan parches de cuatro meses. Bienvenido sea el Plan si no es flor de un día. Si sirve para consolidar las 1.050 plazas de docentes proclamadas por el presidente".

En términos similares se pronuncia CSI-F: "Esperamos que estas medidas no queden en el olvido y que de una vez por todas nuestros dirigentes políticos apuesten decididamente por la enseñanza pública".