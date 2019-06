La solidaridad se da cita en la Declaración de la Renta

El próximo 1 de julio la Agencia Tributaria cierra el periodo para la presentación de la Renta de 2018. Un trámite administrativo en el que, según la Mesa del Tercer Sector, el 45% de las personas contribuyentes el año pasado no marcó la conocida como casilla de la “X Solidaria”, la 106 de Actividades de Interés Social.

A menos de un mes para el fin de las declaraciones, la agrupación lanza la campaña informativa “X Solidaria” dirigida a aquella ciudadanía que todavía no ha realizado su declaración y que puede marcar una gran diferencia para las organizaciones sociales. La En el año 2018 se recaudó la cifra histórica de 334 millones de euros, aumentando la recaudación en 20 millones respecto al 2017.

Según el secretario de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Martínez Martínez, esta campaña persigue tres objetivos: “reforzar la necesidad de marcar esta casilla durante el último mes para presentar la renta; dar a conocer el Cupón de la ONCE diseñado con este fin; y, además, difundir que también las empresas pueden marcarla”.

“Solicitamos a la ciudadanía que en esta recta final de la renta se intensifique este gesto solidario”, añaden desde la Mesa del Tercer Sector cuyos datos muestran que, entre el 45% de las personas que no marca la “casilla solidaria”, un 12% opta por la de la Iglesia Católica. “Quizá porque desconoce que se pueden marcar las dos y que ambas aportaciones se suman y no se dividen”.

Entre las declaraciones de la renta, el 33% no marca ninguna dejando en blanco su asignación “seguramente porque no sepa que no le cuesta nada: ni paga más ni le devuelven menos”. “La única diferencia es que este dinero se destina a lo que el Estado considere. No es mal fin, pero esta es la única fuente de financiación que en este sentido tienen las ONGs, al margen de las aportaciones que se hagan desde las comunidades autónomas”.

Según José Martínez Martínez, nuestra renta puede ir a organizaciones de todo tipo, “desde el mundo de la discapacidad, la acción social e internacional, de la drogodependencia, de la mujer… en definitiva un target de entidades muy variado”.

Trabajo en equipo para promover la solidaridad de la ciudadanía

Como iniciativa de difusión de la campaña, la ONCE dedica su cupón del 11 de junio a esta casilla de Fines Sociales. Hasta cinco millones y medio de cupones intentarán “animar a marcar esta casilla que mejora la calidad de vida de más de siete millones de personas.”

“Lanzamos esta iniciativa ahora poniendo especial énfasis en el último mes sobre todo para la gente que lo deja para el final”, comenta José Martínez. La campaña "X Solidaria", dirigida a informar y sensibilizar a las personas contribuyentes para que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración, es coordinada a nivel estatal y en Castilla-La Mancha por la Mesa del Tercer Sector, integrada por CERMI CLM, EAPN CLM, Cruz Roja, ONCE, POI CLM y Coordinadora de ONGD.

Este año, como novedad, se ha contado con la colaboración de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM). “Se compromete con el Tercer Sector y a partir del 1 de julio se abre el plazo de declaración del impuesto, permitirá a las empresas destinar el 0,7% de la cuota íntegra que declaran a financiar proyectos sociales, según dicta la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018”, explican desde la Mesa del Tercer Sector.