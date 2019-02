Los trabajadores sociales piden que se tramite la Ley de Renta Garantizada de Podemos

"El bloqueo, la no tramitación de Leyes que ayuden a mejorar la calidad de vida de las y los castellanos-manchegos en general y de la población más vulnerable en particular nunca es una buena noticia". Con estas palabras se ha referido el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha a la posibilidad de que finalmente no se tramite en las Cortes el proyecto de Ley de Garantía de Ingresos que Podemos ha elaborado dentro del Gobierno regional.

Según explica, desde este colectivo creen "firmemente" en la "obligación de nuestras y nuestros políticos en legislar para reducir las situaciones de pobreza y exclusión social".

Dicen ignorar las circunstancias que han llevado a esta normativa no llegue a tramitarse, pero de cualquier forma, apelan al entendimiento de la mayoría de las Cortes regionales para tramitar "una intervención pública que erradique las brechas entre la ciudadanía para que estas normativas vean la luz".

"Aquellas personas que peor lo están pasando no pueden quedar al albur de estrategias electorales o futuras composiciones parlamentarias; las necesidades básicas no entienden de ello. Lo decimos los y las profesionales que estamos en la primera línea de atención a la ciudadanía", concluye.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha ha valorado así el hecho de que este proyecto de ley haya quedado "retenido" tras recibir el visto bueno del Consejo de Gobierno y que el presidente de las Cortes regionales, Jesús Fernández Vaquero, haya confirmado que no se tramitará en la presente legislatura.