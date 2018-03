“Es muy preocupante que entre las chicas jóvenes se normalice la violencia de género”

“Una campaña maravillosa”. Así ha definido la actriz toledana Mabel Lozano la iniciativa puesta en marcha por segundo año consecutivo por el Instituto de la Mujer contra la violación en cita. “Tenemos muchísima suerte de tener a Araceli Martínez a la cabeza del Instituto porque está trabajando con los jóvenes”.

Y es que para la cineasta la clave de esta campaña, ‘Sin un sí, es no’ es que se trabaja desde la raíz, con los jóvenes. “La igualdad se educa, la equidad se educa, la no violencia se educa y esta campaña enseña muchas cosas que se deberían enseñar en los hogares”. Esta iniciativa llegará a 55 municipios de la región e irá principalmente dirigida a chicos "para que sepan que si no hay un sí explícito y claro es un no", explicaba la directora del Instituto de la Mujer.

Sin embargo, para Mabel Lozano hay que trabajar con ambos sexos. “Vivimos en una sociedad patriarcal donde el machismo impera y en muchos lugares rurales muchas veces los chicos piensan que si una chica les ha dicho que sí a una cita se supone que es un sí a una relación sexual y esto es porque no se ha trabajado con ellos en relaciones sanas e igualitarias”.