“Las mujeres estamos muy acostumbradas a que se nos diga que somos culpables, que provocamos”

Mª Luisa Soleto es vicepresidenta de la Fundación Mujeres, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabaja en proyectos dirigidos al desarrollo de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres desde diferentes ámbitos de intervención.

Con esta extremeña licenciada en derecho, feminista, responsable de la Secretaría Técnica del Fondo de Becas ‘Fiscal Soledad Cazorla Prieto’, a favor de los huérfanos de la violencia de género y que aboga por la formación como ‘arma’, hablamos de la campaña que realiza el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para visibilizar una forma de violencia machista desconocida: la violación en cita.

Al hilo de la conversación salen muchos de temas de actualidad sobre la lucha de las mujeres (y de los hombres) en la búsqueda de la igualdad real.

Ha sido un año intenso en lo que tiene que ver con la mujer y sus derechos. Ahora, ¿cuál diría que es la prioridad?

El 8-M o el movimiento ‘No es No’ están revelando que hay una mayor sensibilidad social y una generación de mujeres más jóvenes que no están dispuestas a renunciar a la reivindicación o la denuncia como probablemente hemos hecho las más mayores. Eso está en la calle en un nivel de interés muy alto y es un reto para las políticas públicas. Ya no vale decir: “Lo hemos intentado”.

Es verdad que las políticas de igualdad tienen ya más de medio siglo pero no siempre se han conseguido resultados efectivos, más que eso, hemos sido las mujeres las que hemos modificado nuestro rol en la sociedad. Ahora hay que lograr un cambio real, que se pueda medir en la vida de las mujeres porque hay problemas que persisten pese a variaciones cuantitativas. La igualdad aún no es real y efectiva.

¿Y eso en qué debería traducirse en los distintos ámbitos?

Si miramos las políticas de empleo, estamos viendo cómo la recuperación económica se distribuye de manera desigual entre hombres y mujeres. Si hablamos de política de seguridad o de justicia, no puede ser que sigamos teniendo una Justicia patriarcal que no reconoce los problemas de las mujeres. O si hablamos de violencia de género debemos ponernos metas efectivas que consigan prevenirla y erradicarla.

¿Qué cambios hacer en el plano jurídico?

En este tema soy prudente. Es verdad que necesitamos sobre todo desarrollar la legislación que ya tenemos y hacerlo con cuidado porque no siempre las modificaciones legislativas han operado a favor de las mujeres.

En España sí hay algunas concreciones, por ejemplo en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que serían urgentes. Es verdad que hay ya un Real Decreto con medidas pero hay que culminar las reformas penales o civiles pendientes.

¿Por ejemplo?

Urgentes todas, pero desde la Fundación Mujeres estamos esperando el cambio en relación a los menores huérfanos por violencia de género. Está pendiente de una Comisión en el Congreso y tiene que ver con ayudas para la reparación del daño a los hijos e hijas de madres asesinadas.

Eso es algo que ya existe en Castilla-La Mancha…

Efectivamente, falta un desarrollo reglamentario pero hay tres comunidades autónomas que lo han puesto en marcha. Esa es la dirección pero es necesaria la protección global por parte del Estado. Que la Seguridad Social también responda vía contributiva o no contributiva para la protección de estos niños y niñas.

Nos hemos encontrado casos con que la carencia de recursos económicos convierte la tragedia en una condena para el futuro. Es urgente porque mientras no reparemos eso, la violencia de género seguirá haciéndonos daño.

De hecho, el Gobierno de Sánchez ha anunciado cambios en el papel de los Colegios de Abogados y de los Procuradores para fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia en casos de violencia machista. ¿Qué le parece?

Bien, pero habría que ver qué tipo de cambios se proponen. Desde el movimiento feminista, en todo lo que tiene que ver con la asistencia jurídica de las víctimas, hemos insistido mucho en la necesidad de la especialización.

Uno de los principales problemas lo tenemos en la Justicia. Supone en algunos casos la oportunidad de salir, pero en otros, si hay menores de por medio, no siempre reciben la atención adecuada. Conocemos casos en los que la apelación a la denuncia y a enredarse en un proceso judicial en vez de ser puerta de salida es de entrada a un laberinto que no siempre resuelve.

Los operadores jurídicos deben estar preparados para entender cuál es el papel de la Justicia en la protección de las víctimas directas y de los menores. Que no se convierta en un problema más con custodias asignadas a maltratadores, mujeres cuestionadas como madres…

¿Qué cree que puede suponer que las entidades locales tengan más competencias (y fondos) en materia de violencia de género?

El local es el ámbito más cercano a la ciudadanía y los servicios municipales son fundamentales. En Castilla-La Mancha lo sabéis porque la red de centros de la mujer está operando muy bien. Servirá para reforzar competencias municipales y que se pueda operar, no solo de urgencia como dice la Ley de Bases del Régimen Local, sino en situaciones de prevención.

Otra de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa es que Gobierno central y Comunidades Autónomas diseñen, de común acuerdo, los procedimientos básicos para acreditar las situaciones de violencia de género. ¿Cree que será fácil?

No, no es nada fácil, pero probablemente la vía sea la atención que se presta desde ayuntamientos y comunidades autónomas sin que eso signifique que se vayan a vulnerar los derechos de nadie. El reconocimiento de víctima es esencial para que muchas mujeres puedan acceder a los servicios, simplemente. No podemos ligarlo exclusivamente a la Justicia. Esperemos que se encuentre la respuesta adecuada y que los operadores sociales o judiciales que han salido a criticar esta medida consideren que es una medida necesaria para el proceso de recuperación.

En Castilla-La Mancha una de las vertientes de la lucha por la igualdad es visibilizar determinadas realidades como la violación en cita. Fue una campaña pionera en España que comenzó en 2016 asociada a la prevención, sobre todo en contextos de fiesta y entre los más jóvenes. ¿Qué le parece?

Soy muy fan. Me parece un elemento que contribuye a la educación afectivo-sexual de la población más joven y que pone las cosas en su sitio, respecto de lo que es una violación y qué no lo es. A veces ni la víctima sabe diferenciar entre una u otra situación.

Las mujeres estamos muy acostumbradas a que se nos diga que somos culpables y que provocamos determinados tipos de comportamientos violentos. Esa mitología hay que erradicarla si queremos vivir en una sociedad en la que las relaciones de poder, en las relaciones sexuales, estén equilibradas.

Hemos tenido ejemplos de agresiones o violaciones en grupo y lo que dicen las defensas es que es sexo consentido cuando a casi cualquier mujer nos horroriza esa situación. Que la población identifique es un agresión sexual depende de campaña educativas. Además tiene un doble efecto: les dice a ellos cuáles son los condicionantes de una relación libremente consentida y no la pesadez del acoso que todas hemos vivido. A ellas les refuerza para decir que sí o que no.

Es oportuno en un país como España donde las fiestas han sido el paraguas de determinados comportamientos. Pasárselo bien no es excusa. Hay que construir una convivencia social en igualdad. La campaña en Castilla-La Mancha ha creado escuela y se están imponiendo puntos de información violeta y campañas de sensibilización.

Castilla-La Mancha va a poner en marcha un servicio para atender de forma específica a víctimas a agresiones sexuales, no solo desde el punto de vista psicológico sino también jurídico. ¿Es importante denunciar siempre aun a costa de exponer a las víctimas públicamente?

Sí, pero lo que tenemos que denunciar también es la exposición de las víctimas cuando esa exposición no cumple con los requerimientos. En el caso de ‘la manada’ el comportamiento de la víctima ha sido ejemplar. Había elementos para que cayera en las redes de determinados programas en los medios de comunicación. Pero su posición ha sido discreta incluso mientras se la vilipendiaba en webs.

El mecanismo que tenemos es la denuncia. Ahora, si le pedimos que lo haga para castigar a los delincuentes, el resto de la sociedad debe responder como procede que es protegiendo a la víctima.

“Al feminismo le pasa que tiene mucho traductor simultáneo”

¿Cómo se puede avanzar en el plano legal para evitar que los casos de agresiones machistas (sexuales incluidas) se conviertan en un espectáculo mediático o en un mar de dudas sobre la independencia judicial?

Imagino que sí. En relación con los medios de comunicación hay que avanzar en mecanismos de autoregulación. Los medios tienen todavía que aprender a tratar este tipo de casos. Algún comportamiento que hemos visto tiene más que ver con la deontología profesional que con una legislación censora. Eso no nos lleva a ningún sitio. Es cuestión de conciencia social y de ética. Y es un principio de aplicación general no solo en casos de violencia de género.

¿Le preocupa que se agite el concepto de ‘ideología de género’ por parte de determinados sectores sociales (iglesia) o partidos políticos?

Al feminismo le pasa que tiene mucho traductor simultáneo. Muchos pretenden atacarlo diciendo que pensamos o decimos cosas que no son verdad. Es un concepto utilizado básicamente por el Vaticano a partir de la Conferencia de Pekín para acusar de una radicalidad que no es tal.

Cuando determinados sectores conservadores caen en la trampa de decir que somos defensoras de algo que nunca hemos nombrado así porque para nosotras el género es otra cosa, nos sirve para ver hasta dónde el catolicismo ultraconservador es capaz de querer imponer sus ideas y prejuicios frente a los derechos civiles de las mujeres.

Sabemos que hay todo un sector en diferentes confesiones religiosas que necesita discutir los derechos de las mujeres para mantener supuestamente su identidad dogmática. Es muy triste que partidos políticos, como recientemente el PP, crea que es una manera de ganar votos cuando pretende representar a todos y a todas. ¡Cuidado! Lo que se niega es el concepto mismo de la igualdad y de los derechos ganados.