El alcalde socialista de Elx se niega a quitar 123 nombres de calles de 'caídos' franquistas porque “no son una exaltación de la dictadura'

El alcalde de Elx, el socialista Carlos González, ha anunciado que su gobierno no retirará ninguno de los 123 nombres de los 'caídos' del bando franquista durante la Guerra Civil, que le requirió la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. El argumento es que “son nombres de personas que no han tenido ninguna relevancia política o social, y cuya presencia en el callejero no constituye, a nuestro modo de ver, ninguna exaltación del franquismo ni ninguna exaltación de la dictadura”.

Además González también ha esgrimido motivos técnicos para no retirar estos 123 nombres de las calles del barrio de Carrús: “supondría un gravísimo problema social, económico y postal, con un impacto inasumible”, al tratarse de un área que concentra casi 80.000 habitantes, 26.000 viviendas y 8.000 locales comerciales.

El primer edil ha manifestado que, en el municipio, “con la supresión de una céntrica calle dedicada a José María Pemán, no quedan vestigios que evidencien la exaltación del franquismo”, y que las denominaciones del norte del casco urbano a las que hace referencia la Conselleria esgrimiendo su Catálogo de Vestigios de la Guerra Civil y la Dictatura Franquista, con el cual ahora pide a numerosos consistorios de la Comunitat Valenciana la retirada de dicha simbología, son de personas que “no suponen exaltación de la dictadura”.

En cuanto a la Cruz de los Caídos, a la cual también apunta el catálogo, su eliminación seguirá su curso en paralelo a la reforma del Passeig de Germanies; un concurrido espacio público que lleva prácticamente cuatro décadas sin actuaciones de calado, y cuya modernización significará su tematización sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos y puesta en valor del refugio subterráneo antiaéreo para resaltar su importancia histórica y erigirse como “un gran valor cultural y turístico al abrir y musealizar dicho elemento”, ha señalado el alcalde, quien ha reiterado que “vamos a seguir con nuestra agenda y nuestro calendario de trabajo”, atendiendo a los tiempos del proyecto municipal.

Por otro lado, González ha dicho sobre las placas con simbología franquista presentes en algunos bloques de viviendas que su retirada “no es responsabilidad municipal, sino de las comunidades de propietarios de cada inmueble”.

El alcalde ha reafirmado el respeto del Equipo de Gobierno “por toda la legislación que regula la Memoria Democrática, esencial para la convivencia y la normalidad democrática para la dignidad de las víctimas y de sus descendientes”, siendo “perfectamente compatible con lo expuesto”. Y ha adelantado que la Junta de Gobierno Local acordará solicitar formalmente a la Conselleria que se retiren del Catálogo los 123 nombres y el cumplimiento de la eliminación de la Cruz de los Caídos “en el marco de nuestras pretensiones”, una postura que ha definido como “razonable” y para cual esperan una respuesta en los mismos términos por parte del Consell.

Choque con Compromís

Este posicionamiento del alcalde socialista ha chocado con el de sus socios de gobierno ya que Compromís sí es partidario de la retirada de los nombres. Así la portavoz del grupo Compromís en el Ayuntamiento de Elx, Esther Díez, ha considerado que “democratizar todos los espacios públicos de Elx es una cuestión que tiene que abordar este equipo de gobierno municipal”.

“Creo además que hay nombres de sobra para poner encima de la mesa”, ha asegurado la portavoz de Compromís per Elx que ha incidido en que no conoce la moción que el alcalde de Elx pretende plantear a la Junta de Gobierno Local para negar el cambio de nombres que ha requerido la Generalitat, si bien ha adelantado que una vez que conozca la misma no descarta no apoyar con su voto esa decisión.