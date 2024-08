“Argentina también sabe lo que es que les robe un marroquí”: Compromís denuncia los tuits racistas de un alcalde valenciano del PP

“Ahora en Argentina también saben lo que es que les robe un marroquí”, en referencia al partido que jugó contra Marruecos en los Juegos Olímpicos; o el comentario “Ponte labios”, a un post de la Secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra. Son Algunos de los recientes mensajes que ha publicado en la red social X el alcalde de Beniflà (València), Borja Gironés, según ha denunciado este martes Compromís, que pudo acceder a su cuenta cuando aún la tenía abierta.

El portavoz de los valencianistas, Joan Baldoví, ha pedido al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, que actúe con contundencia sobre el comportamiento del alcalde de Gironés, que además se vio implicado a finales de julio en una pelea junto a uno de sus concejales en la que resultó agredido un menor en las fiestas de su pueblo.

Según Baldoví, “no nos olvidamos de esos graves hechos, ya ha pasado un mes y Mazón continúa sin actuar contra su alcalde de Beniflà, que agredió a un menor durante las fiestas de su pueblo. La Generalitat tiene la obligación de proteger a todos los menores valencianos, también de aquellos alcaldes del PP que creen que tienen derecho a pegar puñetazos a niños. Por eso no puede continuar ni un día más como alcalde ni como vicepresidente de la Mancomunidad de la Safor. ¿Qué piensa hacer la señora vicepresidenta Susana Camarero, responsable de velar por los menores? ¿Qué piensa el señor Mazón?”.

Compromís ha recordado que cuando se produjeron los hechos, el diputado valencianista, Francesc Roig registró una pregunta parlamentaria dirigida a la consellera Susana Camarero sobre cuál sería la actuación del Consell en favor del menor agredido y qué tipo de medidas tomarán para que este tipo de incidentes no vuelven a ocurrir. La vicepresidenta y Consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda todavía no se ha pronunciado al respeto.

“Pero esto no es todo”, ha dicho el síndico de Compromís, “denunciamos que el alcalde de Beniflà ha hecho declaraciones racistas y machistas por sus redes sociales, insultando a políticas mujeres por su aspecto físico o asociando a todas las personas de una nacionalidad con delitos. Toda una serie de mensajes que, por casualidad o no, ya no se pueden consultar porque Borja Gironés se ha encargado de que no tengan acceso público y que dan más argumentos para hacerlo dimitir”.