El Ayuntamiento de Segorbe, del PP, acepta la donación de un busto de Franco

El pleno del Ayuntamiento de Segorbe, con los votos a favor del PP, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PSPV-PSOE y de Segorbe Participa, ha aceptado la donación de un busto del dictador Francisco Franco por parte del escultor Manolo Rodríguez, de 84 años. El busto de Franco, un modelo de escayola elaborado en 1968, forma parte de una donación de 86 obras del artista valenciano.

El ayuntamiento, eso sí, se ha comprometido a habilitar un espacio para mostrar las obras donadas por el artista, autor de la estatua de Vinatea en la plaza del Ayuntamiento de València o la del torero Manolo Montoliu frente a la plaza de toros. El artista también es autor del monumento al poeta Miguel Hernández en Buenos Aires y del monolito en homenaje a Luis Monzonís en Dublín. Su monumento al combatiente iraquí, expuesto en Bagdad, ganó el primer premio del Concurso Internacional de Escultura convocado por el Gobierno de la República de Iraq en 1982.

La alcaldesa de Segorbe, la popular María Carmen Climent, ha agradecido la "generosidad demostrada con esta donación". La oposición, sin embargo, no contempla que el ayuntamiento acepte la donación de este busto en concreto, aunque agradece el resto de las obras.

La portavoz socialista en la localidad, Inmaculada Mouriño, ha criticado que el consistorio acepte el busto del dictador y ha recordado que recientemente se retiró la última estatua de Franco en una vía pública española. La portavoz socialista afirma que “votamos en contra de esta donación porque exponer este busto supondría incumplir la Ley de Memoria Histórica, agradecemos el resto de obras que quiere dar el artista que enriquecería a nuestro pueblo, pero sin incluir esta” y pide al equipo de gobierno que “reconsidere su posición, negocie la donación y no ponga trabas para incumplir esta ley". "Como Ayuntamiento tenemos que velar por su cumplimiento”, agrega Mouriño.

“Tenemos que continuar dando pasos adelante y no retroceder, como sería exponer este busto en nuestro pueblo. Esperamos que nunca llegue a formar parte del patrimonio municipal y menos que se vea expuesto, ha declarado la portavoz socialista, quien agrega: "No entendemos que el PP de Segorbe esté haciendo como si no pasara nada con un tema tan serio como es la condena de la dictadura franquista”.

La concejal de Cultura, Marisa López, ha advertido de que el consistorio, "como no podía ser de otra manera, no expondrá ninguna obra que vaya en contra de la ley de memoria histórica o que pueda herir sensibilidades tanto de otros grupos políticos como de vecinos".