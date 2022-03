El Ayuntamiento de Turís ha tenido una década un asesor jurídico para preparar un PGOU que no se ha aprobado

El Ayuntamiento de Turís ha mantenido desde 2010 a un asesor jurídico y urbanístico contratado a jornada completa sin proceso selectivo alguno. El contrato era para ejercer las funciones de asesoramiento y gestión en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad y quedaría extinguido con su aprobación. Además, también se incluían las funciones de asesoramiento en materias jurídicas y urbanísticas y la asistencia a juicios en defensa del consistorio.

Sin embargo, tras más de una década, "no consta que esté aprobado el Plan General de Ordenación Urbana", según concluye un informe de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) tras recibir una alerta sobre la presunta irregularidad en la contratación. Así, las normas de planeamiento urbanístico vigentes en la localidad de la comarca de la Ribera Alta se remontan a 1991.

El contrato del asesor externo se firmó cuando gobernaba el PSPV-PSOE con el apoyo del Partit Independent per Turís pero se ha prolongado en las siguientes legislaturas en las que ostentaron la vara de mando de la Corporación el PP, una coalición formada por Ciudadanos, los socialistas y Compromís y de nuevo el PSPV actualmente. La resolución que contrató al asesor externo a tiempo completo no contempla las retribuciones del trabajador, estableciendo que el salario base y las pagas extraordinarias serían "según acuerdo con el ayuntamiento".

Además, en la resolución "no consta el puesto de la relación de puestos de trabajo que se va a ocupar o la plaza correspondiente de la plantilla municipal". De hecho, según ha comprobado Antifraude, en el portal de transparencia del consistorio no aparece un puesto de asesor jurídico urbanístico de carácter laboral". La falta de un proceso selectivo ha provocado que no se haya accedido al puesto "respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso al empleo público".

Durante el periodo de alegaciones al informe de la AVA, el Ayuntamiento de Turís ha manifestado la voluntad de regularizar la situación del puesto de asesor jurídico y urbanístico iniciando un expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para crear el puesto que ocupa actualmente el trabajador contratado desde 2010. El consistorio también ha anunciado que se van a iniciar los procesos de estabilización del empleo público con plazas cubiertas mediante procesos selectivos.

El organismo que dirige Joan Llinares ha instado al ayuntamiento a remitir a la agencia el certificado del acuerdo plenario de aprobación de la modificación de la plantilla y la RPT municipal en la que se incluya el puesto que actualmente ocupa el asesor jurídico y urbanístico. También insta a que, una vez se adopte el acuerdo, "se proceda a iniciar el procedimiento selectivo para la cobertura del citado puesto de trabajo de manera definitiva cumpliendo los principios constitucionales de publicidad, capacidad y mérito".