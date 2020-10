El alcalde de Xàtiva niega que la ciudad vaya a confinarse, pero anuncia nuevas medidas por la situación de “riesgo extremo de contagio”

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha anunciado que el ayuntamiento prevé una serie de medidas complementarias a las decretadas por la Generalitat y por el Gobierno central pero que “no vayamos a confinar Xàtiva”. Así se ha expresado en un video difundido por su perfil de facebook después de que durante los últimas días se extendiera el rumor por la ciudad de que esta iba a ser confinada.

Cerdà explica que a principios de semana Xàtiva entró en situación de “riesgo extremo” por contagio de COVID-19, pero que el que se quiere se evitar el cierre perimetral de la ciudad “que tendría unas consecuencias muy graves para todos, por eso vayamos a hacer todo el que esté en nuestras manos para tratar de contener el riesgo de contagio por dos motivos: salvaguardar la salud de la ciudadanía y evitar el confinamiento de la ciudad”.

El alcalde ha destacado que la actividad económica de la ciudad “depende en buena medida de la gente que viene al comercio de nuestra ciudad o a hacer uso de nuestros servicios, y por eso sería un desastre”.

No obstante apunta Roger Cerdà que “si la situación continúa empeorando y en el caso de que llegamos a superar los límites de contagios que nos indica Salud Pública, tendremos que cerrar todas las instalaciones municipales (pabellones, parques infantiles, Casa de la Cultura, Casa de la Juventud…)”, no obstante subraya que “esto no afectaría al comercio”. Concluye así el alcalde que “no queremos llegar a ese punto pero sí con esta medida favorecemos la reducción de la transmisión y evitamos el cierre perimetral de la ciudad, no dudaremos al hacerlo”.

Por otro lado ha tenido palabras específicas de cara a la celebración este fin de semana de la festividad de Todos los Santos y ha pedido “responsabilidad” a la ciudadanía y evitar encuentros sociales que superen las 6 personas “un pequeño sacrificio ahora tendrá una grande recompensa en el futuro”.