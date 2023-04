Cisma en el PP de Torrent tras renunciar el sector afín a María José Catalá a integrarse en la lista electoral

El PP de Torrent está dividido en dos familias, cada una de ellas afín a las dos únicas alcaldesas del PP que ha tenido la ciudad: María José Catalá y Amparo Folgado. La tensión entre las dos facciones se ha acrecentado para la confección de la lista electoral municipal, y de momento el sector afín a Catalá ha renunciado a integrarse al considerar insuficiente su representación.

La situación actual es que el Comité Electoral del PP de Torrent aprobaba este miércoles la candidatura presentada por Folgado, una lista integrada únicamente por afines, después de que Arturo García -de la familia cercana a Catalá- rechazara el ofrecimiento de dos puestos: el número dos de la lista para García y otro para otra persona que él designara entre los diez primeros de la candidatura. Pero el dirigente local del PP aspira a una lista en cremallera donde se integren en dos mitades las dos facciones. Así que ahora se está pendiente de la aprobación o no de la dirección regional del PP, en cuya cúpula se encuentra la propia Catalá.

La división interna del PP se ha fraguado con la distancia y el tiempo. Catalá abandonó la alcaldía en 2012 para entrar en el Consell de Francisco Camps, y ha quedado como la única capaz de quebrantar la tónica histórica de gobiernos socialistas locales; no obstante ahora su aspiración es otra, pero también una alcaldía, la de la capital, València, un segundo asalto que, no obstante no ha significado cortar su cordón umbilical respecto a su ciudad de origen. Por otro lado está quien fue su sucesora, Amparo Folgado, quien no fue capaz de reeditar ni en 2015 ni en 2019, los gobiernos que sí impulsó Catalá; pero Folgado sí se ha quedado en el bastión local.

Amparo Folgado ha lamentado no haber llegado a un consenso con Arturo García tras una reunión mantenida por ambos, encuentro en el cual declinó el ofrecimiento. “Mi proyecto no es excluyente, por eso quiero sumar a todos y mi ofrecimiento sigue abierto para que García y otra persona más puedan integrarse en la candidatura del PP y sumar esfuerzos por nuestra ciudad y el proyecto del Partido Popular en Torrent”. Por su parte Arturo García justificaba el rechazo por “no cumplirse los acuerdos a los que llegaron en su momento”, en referencia a la lista cremallera.

Entre los diez primeros puestos de la lista presentada destaca el equipo de trabajo del PP de Torrent, que lleva cuatro años realizando una campaña permanente junto a Folgado y, son el Secretario General del PP, José Francisco Gozalvo (5), Amparo Chust (4), Ana Penella (7), Boro Císcar (8) y José Vicente Gallego (10).