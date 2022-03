Orihuela exige la retirada del Plan de Acción Territorial porque “impide su crecimiento y desarrollo”

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha anunciado que desde su gobierno “exigimos la retirada en su totalidad del PAT (Plan de Acción Territorial) porque su planteamiento asfixia a Orihuela y la Vega Baja porque impide su crecimiento y desarrollo. Están condenando a la comarca”.

Bascuñana ha manifestado que “el PAT se ha elaborado a espaldas de los ayuntamientos y de la población de la Vega Baja”. Señala que este plan afecta a los sectores productivos industriales, al turismo, a la agricultura y al urbanismo, “y no se ha llevado a cabo a penas ningún proceso participativo previo para poder analizar y conocer las necesidades reales de nuestro territorio”.

En este sentido el alcalde oriolano ha insistido especialmente que el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja “castiga al sector agroalimentario, porque no permite que su actividad siga siendo competitiva”. Afirma Bascuñana que la agricultura “tiene que ser motor de la comarca, pero no dan soluciones al abastecimiento de agua y tampoco contempla el Trasvase Tajo-Segura”, por otro lado añade que tampoco se contemplan infraestructuras hidráulicas que palíen los efectos de las inundaciones, ni infraestructuras de comunicación que mejoren la movilidad entre los municipios de la Vega Baja.

El alcalde afirma que el PAT supone “una absoluta desigualdad con el resto de territorio de la Comunidad Valenciana y nos convierte en valencianos de segunda, porque nos limita actividades que no se podrán desarrollar en Orihuela y en la Vega Baja pero que sí se podrán realizar en otros puntos de la Comunidad Valenciana”.

Ecologistas

Por su parte los ecologistas han presentado alegaciones, pero en sentido contrario, apostando por más protección del territorio. Es el caso de Ecologistas en Acción que ha presentado una serie de alegaciones durante los tres meses de exposición pública.

Entre las reclamaciones destacadas el colectivo ecologista ha instado a que se suprima un apartado sobre suelos no urbanizables de protección ambiental donde se permite la instalación de alojamientos turísticos, de restauración y de ocio, aunque el PAT marque una serie de parámetros necesarios para que se permitan estas instalaciones. También solicita que se suprima para esta misma zona las obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministro, transporte y comunicaciones.

PAT

El Plan de Acción Territorial de la Vega Baja abarca 27 municipios, 950 kilómetros cuadrados, incide sobre 350.000 habitantes y ha sido elaborado por un equipo técnico de alta capacidad y solvencia, con destacados miembros de las Universidades de Alacant y Elx.

El documento pretende “establecer un desarrollo territorial y urbanístico racional y sostenible”, dado que, según describe el documento, la Vega Baja es una zona de “gran fragilidad ambiental”. Fija una serie de condiciones para distintos supuestos urbanísticos en función de la zonificación en seis áreas en las que se ha dividido la comarca. Entre ellas se encuentra los parámetros para que se pueda ejecutar distintas construcciones y las que no se permite en la zona catalogada como suelo no urbanizable en la huerta de la Vega Baja, en los regadíos de secano y en los nuevos regadíos (los involucrados con el trasvase Tajo-Segura). También las condiciones que deben seguir la instalación de plantas fotovoltaicas, el suelo urbanizable que debe ejecutarse en menos de tres años, los suelos no urbanizables de protección ambiental, las piezas verdes de interés ambiental y los suelos no urbanizables del litoral regulados por el PATIVEL.

Como primera gran línea de trabajo, el PAT diseña la infraestructura verde del territorio, desde un punto de vista multifuncional y de refuerzo a la producción de servicios ecosistémicos, relacionados con la calidad de vida de las personas.

Otro de los pilares del PAT se refiere al sistema de asentamientos de la comarca y los problemas que lleva aparejado un modelo urbanístico heredado. Hace un análisis de la capacidad de planeamiento existente, detectando tanto las disfunciones como sus potencialidades.

También se analiza el suelo industrial, con menor superficie en la comarca, pero advierte sus “grandes potencialidades de desarrollo”, especialmente en el eje industrial y logístico de la A-7, al norte de la Vega Baja.