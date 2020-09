El PP se alía con los ediles de Compromís que han dejado la coalición para presentar una moción de censura contra el alcalde socialista de Cortes de Pallás

Todo apunta a que el PSPV perderá la alcaldía de Cortes de Pallás en las próximas dos semanas con la moción de censura firmada por los 2 concejales que tiene el PP en el municipio y por los 2 que pertenecían a Compromís pero se dieron de baja del partido, siendo ahora parte del grupo de los no adscritos.

Tras las elecciones de 2019 los socialistas obtuvieron 3 concejales, el PP 2 y Compromís otros 2. Y se formó un gobierno de “concentración” con los tres partidos, donde todos tenían concejalías y 6 de los 7 concejales cobraban un sueldo público. Algo que se puede permitir Cortes de Pallás, puesto que a pesar de tener menos de 1.000 habitantes su presupuesto de 4 millones de euros cuadruplica al de cualquier otro municipio de este tamaño gracias a los impuestos que paga Iberdrola por la central hidráulica.

La mala sintonía entre los socialistas, liderados por el alcalde Fernando Navarro, y el resto de ediles ha provocado esta situación, que ya se estaba gestando durante el verano. Los ediles que obtuvieron acta por Compromís, sabedores de que su partido no les dejaría firmar una moción de censura junto al PP, se dieron de baja en el partido el 4 de septiembre, pasando a los no adscritos. En cuanto al PP, la dirección provincial de Vicente Mompó no ha puesto impedimento alguno para el pacto con Compromís.

La moción se votará en la segunda semana de octubre, si todo transcurre según los plazos previstos. En principio la vara de mando la tendrá el ex de Compromís, David Herrera durante año y medio, y los 18 meses restantes los tendría el portavoz del PP, David Gras.