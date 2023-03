Compromís consigue paralizar una “aberración” urbanística del PP en una zona de alto valor paisajístico en Llíber

Compromís ha conseguido la paralización del Programa de Actuación Integrada (PAI) en Llíber, un municipio del interior de la comarca de la Marina Alta, proyectado en el espacio conocido como la 'Muntanya llarga', con un alto valor paisajístico y natural que conecta con la sierra de Bèrnia. El proyecto urbanístico, de construcción de 448 viviendas en una localidad de casi un millar de habitantes, fue impulsado hace más de dos décadas por el PP. La formación presentó un recurso contencioso administrativo frente al decreto de la alcaldía, en manos del popular José Juan Reus, que desestimó el recurso de reposición contra la concesión de la licencia para la construcción de un colector de alcantarillado en la urbanización 'Residencial Llíber'.

Así, la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante ha estimado la paralización cautelar “sin entrar a valorar el fondo del asunto”. La jueza enmarca el contencioso en “la legalidad o no de la licencia que ampara la ejecución de las obras”. “Es evidente que hasta que no se resuelva el procedimiento no procede la ejecución de la misma, dados los perjuicios de difícil e imposible reparación que se podrían generar”, señala el auto.

Si las obras se ejecutaran, “no sería posible el restablecimiento del terreno al estado anterior a la ejecución de las obras, que en caso de estimación del recurso, deberían ser demolidas, resultando además este hecho del todo punto antieconómico”, agrega la magistrada.

El plan parcial se remonta al 2001, con el popular José Mas al frente de la alcaldía. Compromís recurrió la obra del colector que conectaría el alcantarillado del plan parcial. La formación considera que la obra ni siquiera forma parte del plan parcial, por lo que se estaría realizando sin haber pasado ningún tipo de trámite ambiental.

Compromís tilda de “aberración” que se permita el desarrollo de un plan parcial aprobado hace más de dos décadas, cuando los parámetros ambientales eran totalmente distintos.

Peligro para el peligro el suministro hídrico

Andrea Kruithof, portavoz municipal de Compromís, sostiene que “la declaración de impacto ambiental aprobada en el año 2000 hoy no se concedería”. “El plan no tiene capacidad de garantizar ni siquiera el suministro de agua potable a la población. Es una barbaridad que en un municipio en el que, con 800 habitantes ya existen restricciones en cuanto al suministro de agua potable, se permita el desarrollo de un plan que multiplicaría por dos la población actual”, agrega.

Kruithof argumenta que el proyecto, ubicado en una zona con un alto valor paisajístico, es “propio de otra época por suerte superado”. La formación confía en que finalmente se exija una nueva tramitación ambiental del plan parcial que, al menos, adapte los criterios ambientales actuales y no los del boom de la construcción. Compromís alerta de que el plan pondría en peligro el suministro hídrico de toda la Vall del Pop y supondría un “enorme” impacto ambiental y contra el patrimonio.