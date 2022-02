Compromís pide amparo al Síndic de Greuges por el “ocultamiento de datos” del plan estrella de Mazón contra la COVID

Compromís ha denunciado ante la Sindicatura de Greuges el ocultamiento de datos sobre plan estrella contra la COVID-19 de la Diputación de Alicante, anunciado hace un año con una cantidad de nueve millones de euros "y del que todavía no se conoce cuánto dinero ha llegado al pequeño comercio y los autónomos que tuvieron que cerrar sus negocios debido al desarrollo de la pandemia".

La formación valencianista lleva meses detrás de la cifra ejecutada del plan después de que varios ayuntamientos informaran a Compromís de que las ayudas no estaban llegando.

El portavoz de Compromís en la institución provincial, Gerard Fullana, preguntó al diputado encargado del plan, Sebastián Cañadas, por las subvenciones ejecutadas y el responsable de Desarrollo Económico respondió por escrito con otra cifra, la de las resoluciones de las adjudicaciones. Ante una respuesta que contestaba una pregunta diferente a la formulada por Compromís, Fullana reclamó una vez más conocer el dinero del plan que la institución había ingresado a los beneficiarios de la subvención. El portavoz pidió ya hace más de un mes las órdenes de pago de las subvenciones.

Fullana sospecha que las ayudas anticovid anunciadas por Carlos Mazón "van rumbo hacia un nuevo naufragio, como ya pasó con las subvenciones anunciadas a bombo y platillo contra los efectos de la DANA". "Estas ayudas tardaron en habilitarse 21 meses desde que se produjo una de las mayores catástrofes que se recuerdan en el Baix Segura, al tiempo que servían para la autopromoción de la figura de Mazón", señala la formación en un comunicado.

“Bien es verdad que ya no sabemos qué hacer para poder saber si efectivamente la promesa de invertir nueve millones de euros a los autónomos, a las pequeñas empresas que tuvieron que cerrar durante la crisis de la COVID del año pasado se han ejecutado o no”, ha afirmado Fullana, quien agrega: “Nos han dado respuestas difusas y, finalmente, se nos dieron unos datos que no cuadran con los que tenemos de los municipios y sospechamos que no son verídicas".

"Por este motivo", explica el portavoz de Compromís, "pedimos acceso a los expedientes de pago y tampoco se nos está autorizando ese acceso a la información. Y ahora nos hemos visto obligados a acudir al Síndic de Greuges para ver si las ayudas a la DANA son una repetición de todas las convocatorias que está convocando la Diputación y en las que, al final, no se cumple el objetivo anunciado meses atrás”.