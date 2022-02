El Consell hará recomendaciones generales para uso de mascarilla en Fallas y Magdalena apelando a la prudencia

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha señalado este martes que el Consell hará recomendaciones generales para el uso de la mascarilla para las fiestas de Fallas y Magdalena "que estarán adosadas a la prudencia y a la corresponsabilidad".

Puig ha realizado estas declaraciones ante los medios tras participar en Castelló en la apertura de la jornada 'Un medio rural posible y necesario', organizada por el Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana.

El jefe del Consell ha explicado que la ausencia de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre "no significa la obligatoriedad de no llevarla, pues hay muchos momentos en que, incluso al aire libre, es conveniente llevar la mascarilla porque se da una interacción y una proximidad que es muy difícil que no pueda haber contagio".

Por tanto -ha dicho- "es cierto que estamos mucho mejor, pues se ve que la estabilización nos está llevando una caída que espero que hoy se constante además en el ámbito hospitalario, por lo que hay que tener respuestas diferentes".

A partir de ahí, Puig ha destacado que ante las fiestas, en los próximos días habrá una reunión por parte del equipo técnico de la Conselleria de Sanidad y también encuentros desde el ámbito político con los ayuntamientos y se harán unas recomendaciones generales para estas fiestas de Fallas y Magdalena, "que estarán adosadas a la prudencia y a la corresponsabilidad", como han gestionado los valencianos todo este tiempo, según ha dicho.

Puig ha resaltado que Fallas y Magdalena no podrán ser unas fiestas absolutamente normales "porque aún está la pandemia", pero ha añadido que es cierto que la aceleración de la disminución de la pandemia hace ser "bastante optimistas" respecto a este tiempo. No obstante, "tendremos que ser conscientes de que aquellos espacios donde se produce mayor posibilidad de contagios tenemos que se absolutamente preventivos", ha concluido.