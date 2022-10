La consellera Mollà alerta de l’estancament de les energies renovables i demana un impuls “a tot el Govern valencià”

La consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, ha fet una crida a “accelerar els esforços per a lluitar davant els reptes climàtics i ambientals que són comuns i estan entrellaçats”, durant la presentació de l’Informe del Medi Ambient 2017-2020, que traça una radiografia per al seguiment a través de 68 indicadors.

Els resultats de l’informe conclouen que la Comunitat Valenciana ha fet progressos en matèria de medi ambient. La major part dels blocs temàtics avaluats reflecteixen una tendència de millora, concretament en matèria d’aigua, aire, medi natural i residus, però un suspens en matèria de canvi climàtic.

No obstant això, la consellera va reconéixer que en matèria de canvi climàtic i transició energètica la Comunitat Valenciana “suspén en tots els indicadors”, principalment pel lent avanç de la implantació d’energies alternatives, principalment solar i eòlica, que actualment suposa un 28% del total, tot i que el 2030 ha d’arribar al 70%.

“Jo faria una crida a tots els municipis perquè impulsen de manera decidida i facilitadora tot el que té a veure amb la implantació de renovables sobre sostres i cobertes, siguen d’àmbit públic o privat, cal eliminar traves i dotar de recursos públics perquè es puguen posar a disposició tots els terrats”, ha comentat.

En el cas de les plantes fotovoltaiques sobre terra, on genera més controvèrsia, ha insistit que “les plantes grans de tramitació estatal, de més de 50 megavats, són complicades de situar en el territori valencià i per això crec que el Govern valencià és conscient que les més menudes d’aquesta potència tenen més capacitat d’adaptar-se al nostre territori sense crear problemes”.

Per aquest motiu, ha tornat a fer una crida a tot el Govern valencià: “Hem d’impulsar la tramitació de plantes de menys de 50 megavats que tenen cabuda al nostre territori. No hi haurà planta autoritzada que tinga impactes ambientals, però hem fet un mapatge i hem posat recursos humans per ser facilitadors. La resta de les conselleries implicades (Economia i Política Territorial), que som tres en total, han de fer els mateixos esforços per la transició energètica”.

Mollà, a més, ha avançat l’impuls que suposarà la Llei valenciana de canvi climàtic i transició energètica, que presenta dimecres en les Corts Valencianes i que inclou una bateria de mesures transversals per a accelerar la transició energètica i ecològica.

El document enumera algunes de les millores implementades entre el 2017 i el 2020, com el lideratge en volum d’aigua reutilitzada, el tractament previ de tots els residus urbans i domèstics o “l’increment del pressupost de medi natural davant les retallades de governs anteriors”, ha assenyalat Mollà.

“Hem multiplicat per quatre el pressupost de medi natural, que era de 20 milions d’euros el 2015, mentre que ni tan sols existia el departament de Prevenció d’Incendis”, ha afirmat la consellera, que ha afegit que aspiren a destinar més pressupost a la prevenció que a l’extinció i a fer de Medi Natural la direcció general més potent del Consell, ja que s’ocupa del 56% del territori valencià“ (en referència a l’espai forestal).

La responsable d’Emergència Climàtica ha reconegut la necessitat d’“implicació i valentia de tots els sectors i de tota la societat per a imprimir velocitat a la transformació”, malgrat els esforços fets en la conselleria: des d’un mapa d’instal·lació fotovoltaica o les ajudes per a l’autoconsum, fins a l’inventari d’emissions per municipis o l’observatori de gasos d’efecte d’hivernacle, entre altres iniciatives. “Que fins al 2019 no hi haguera direccions de Canvi Climàtic i Transició Energètica són un indicador en si mateix”, ha indicat.

La secretària autonòmica, Paula Tuzón, ha posat damunt la taula algunes de les millores, fruit de les mesures implantades, com la vigilància i la transparència en els mesuraments de contaminació atmosfèrica, el decret de conservació de la posidònia o les inversions per a impulsar la recollida separada en origen.

L’informe elaborat per Transició Ecològica, i que es pot consultar ací, també persegueix sensibilitzar, generar consciència i coneixement entre l’opinió pública valenciana sobre el nostre medi natural i altres valors associats relacionats amb el canvi climàtic i la transició ecològica.