La Generalitat Valenciana aspira a consolidar el Benidorm Fest com a esdeveniment de “connexió” entre el públic i Eurovisió

El Benidorm Fest tornarà a triar la representació espanyola en Eurovisió en 2023. La Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de Benidorm i Radiotelevisió Espanyola han subscrit aquest dimarts el protocol per a repetir el certamen, que consideren un èxit en la seua primera edició, renovada després de rescatar el festival de la cançó de Benidorm.

El guanyador serà seleccionat entre 16 cançons aspirants, dues més que l'any passat, el certamen ampliarà l'aforament i s'obrirà al públic amb entrades a la venda per a la primera gala, les dues semifinals i la final en directe. Les actuacions arrancaran el 29 de gener i el guanyador serà triat en la gala del dissabte 4 de febrer, que conduirà Mónica Naranjo, amb un jurat encapçalat per Nacho Cano.

El president de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i l'alcalde de Benidorm, Toni Pérez, han signat el protocol per a albergar aquest esdeveniment musical en la seua segona edició. Conscients del potencial de la comunitat eurofan, en el Govern valencià volen consolidar el certamen com a esdeveniment de connexió entre el públic general i Eurovisió, a més d'aprofitar la promoció de la Comunitat Valenciana com a destinació turística de festivals. La celebració de les gales al gener contribueix a desestacionalitzar les visites a Benidorm, un terme repetit durant anys, a la recerca de visitants més enllà de la temporada de platja.

El certamen comptarà amb la participació de Chanel, la guanyadora de l'any passat, com a padrina de la gala, i avança que hi haurà incorporacions internacionals al jurat, com a termòmetre del públic europeu. Les ponderacions per a triar la guanyadora es mantindran, segons han explicat els responsables d'RTVE: el 50% del vot serà de jurat professional, el televoto un 25% i el 25% restant, un jurat demoscòpic.

La preselecció espanyola serà una de les més primerenques, la qual cosa implica que la cançó aspirant estarà més temps en circulació, amb el consegüent impacte publicitari. La productora Bumerang continuarà encarregant-se de la producció de les gales.

En l'acte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat que l'edició de 2023 “consolida l'extraordinari èxit del festival, que va molt més allà de les perspectives inicials” i el converteix en un esdeveniment que “torna a connectar Eurovisió amb el públic”. La gala, ha subratllat el socialista, va ser vista per tres milions d'espectadors i ha suposat “una palanca de projecció enorme per a tots els participants i per a la Comunitat Valenciana”.