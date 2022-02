La Diputación de Castelló honra a su expresidente fusilado por el franquismo y exhumado de una fosa común

"De las paredes de esta casa cuelgan los retratos de sus presidentes pero faltaba uno, el del presidente Hernández Merlo, una anomalía que era necesario resolver y que la historia ha querido que lo hagamos en 2022, año en el que la Diputación de Castellón cumple su aniversario número 200". Así ha celebrado el presidente de la institución provincial, José Martí, la colocación del retrato de José Hernández Merlo, fusilado por el franquismo el 5 de agosto de 1941, cuando contaba con 41 años y recientemente exhumado de una fosa común del cementerio de Castelló.

Desde este martes, el cuadro con la fotografía de Hernández Merlo decora el vestíbulo del segundo piso del Palacio Provincial de las Aulas, en el que se ubica el área de Presidencia de la institución, junto con el resto de expresidentes.

El acto de reparación, que ha contado con la asistencia de los descendientes, se ha celebrado tras la XII Sesión Red de Municipios para la Puesta en Valor de la Memoria Histórica organizada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) reunida en el salón de recepciones de la Diputación de Castellón.

La bisnieta del presidente asesinado, la concejal socialista en el Ayuntamiento de Segorbe Laura Tortajada, ha agradecido en nombre de la familia el gesto de reparación de la Diputación de Castelló y ha remarcado que "es un descanso que por fin se reconozca lo que tantos años ha estado bajo tierra".

Tortajada también ha animado a seguir adelante con las políticas de memoria histórica y, singularmente de exhumación de fosas del franquismo, "para que otras muchas familias puedan también descansar en paz".

La edil socialista espera que la lucha de su bisabuelo "no haya quedado en vano". "Dijo que no iba a huir porque no había hecho nada malo", ha recalcado.

Militante de la UGT y del PSOE

Hernández Merlo fue secretario local de UGT, formó parte del Comité Provincial del PSOE en Castelló, tuvo acta de concejal del Ayuntamiento de Castelló en 1936 y durante la Guerra Civil ejerció como director de Hospital Provincial. Acabada la contienda, fue detenido en Lludient y estuvo preso en las cárceles de Menorca, Borriana y Castelló.

Resultó condenado a muerte en el Consejo de Guerra celebrado el 29 de abril de 1941 y fusilado el 5 de agosto de ese mismo año.