Sagunt acollirà la planta de bateries de Volkswagen que crearà unes 3.500 ocupacions

Mancant els últims serrells i dels anuncis oficials, el Grup Volkswagen té ja decidit instal·lar la seua fàbrica de bateries per a vehicles elèctrics en els terrenys habilitats pel Govern valencià en Parc Sagunt II.

Precisament, la Generalitat va anunciar aquest dimecres l'aprovació del projecte d'expropiació per a disposar de 5,6 milions de metres quadrats de sòl industrial en l'esmentat polígon, a Sagunt, per a atraure noves companyies logístiques i industrials que requerisquen de grans dimensions, com la megafactoria de bateries que projecta Volkswagen.

La factoria de bateries generarà al voltant de 3.500 llocs de treball quan estiga plenament operativa, la qual cosa es preveu per a finals d'aquesta dècada, quan està previst que arribe a la seua màxima capacitat de 40 GWh, segons va avançar el mitjà especialitzat La Tribuna de l'Automoció.

Fonts consultades per elDiario.es han confirmat que la decisió està tancada i que es publicarà entre aquesta setmana o la que ve a través d'un Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) del Ministeri d'Indústria.

En total, el Govern central preveu destinar 4.295 milions d'euros en la reconversió de la indústria de l'automoció espanyola fins a 2023 amb l'objectiu de preparar-la per a la fabricació de vehicles elèctrics.

Les mateixes fonts han explicat que la multinacional alemanya s'instal·larà finalment en Parc Sagunt, descartant l'opció de Catalunya primer i Extremadura després, gràcies a les facilitats atorgades pel Consell en l'habilitació dels terrenys, a la seua ubicació estratègica per la seua connexió amb el Corredor Mediterrani i amb el Port, i a la disposició de mà d'obra qualificada.

Aquesta decisió pot ser determinant perquè Ford es decante per fabricar els seus vehicles elèctrics a Almussafes, ja que totes dues companyies tenen acords per a facilitar sinergies en aquest sentit.