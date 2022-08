Andrés Marín acosta la seua versió flamenca de ‘La siesta del fauno’, de Nijinski, al Port de Sagunt

Un dels més arriscats artistes del flamenc visita el divendres 26 d’agost, a les 20.00 hores, el Centre Cívic del Port de Sagunt. Es tracta del sevillà Andrés Marín, que ha definit la seua obra ‘En la hora encendida’, com a “desacomplexada i sorprenent”. Reconegut per la seua nova forma d’abordar la disciplina flamenca, per mitjà de la seua unió amb tota mena de llenguatges i artistes (des del mestre campaner Llorenç Barber fins a l’artista eqüestre Bartabás), Marín sorprén en cada nova creació.

En el pas de dos que presenta en el festival de la Conselleria de Cultura s’atreveix amb una peculiar versió de ‘La siesta del fauno’, la famosa obra de Nijinski que va fer evolucionar la dansa cap a la modernitat. Sobre la música de Claude Debussy, el ‘bailaor’, acompanyat de la ballarina Lucía Vázquez, posa en marxa els ressorts del seu personal arcà flamenc, encarnant l’energia, els perfils i els escorços d’un faune encara més angulós i descarnat que l’original.

Marín és un dels grans renovadors de l’art flamenc. En totes les seues obres regnen l’experimentació i el risc, elements que l’artista considera imprescindibles perquè el gènere es mantinga viu.

“Només aquell que coneix en profunditat un gènere pot ser un renovador. Andrés Marín és un inconformista, un creador incansable i un investigador voraç, capaç de reinterpretar el mateix Nijinski. No debades, Marín és considerat un dels ‘bailaors’ més importants del moment”, descriu la directora artística de Sagunt a Escena, Inma Expósito.

Les seues produccions s’han centrat en la tradició flamenca i específicament en els cants clàssics, però no des d’una perspectiva convencional, sinó per mitjà d’un estil personalíssim i una estètica d’absoluta contemporaneïtat. Director coreogràfic, artístic i musical de la seua pròpia companyia, les seues creacions reflecteixen la llibertat expressiva d’una profunda investigació artística. D’ací naix una poètica rica en imatges suggeridores, al servei del seu compromís amb l’art i amb si mateix.