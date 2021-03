'La anguila': el relato gráfico de la violencia contra las mujeres a través de la pintura de Paula Bonet

Bajo el título 'La anguila. Esto es un cuadro, no una opinión', Paula Bonet se enfrenta "sin ningún tipo de concesión al proceso artístico". La artista y escritora valenciana estrena exposición en La Nau de la Universitat de València, una serie de obras en las que muestra distintos tipos de violencia contra las mujeres. "Con este proyecto he sentido que mucho de lo aprendido, mucho del discurso que tenemos interiorizado y que es patriarcal se ha roto y luego yo me he encargado de pulverizarlo y soplar para que desaparezca", expresaba Bonet en la presentación.

'La anguila' es un proyecto creativo con una doble vertiente: la literaria, que se plasma en la novela homónima publicada por Anagrama y Univers; y plástica, que se presenta en el centro cultural de la Universitat de València. Dos años de trabajo están detrás de esta selección de obras "brutas", en las que el espectador apreciará "agresiones en el trazo, pinceladas blandas y brochazos que rompen con el academicismo y las imposiciones masculinas", ha destacado la comisaria de la exposición, Cristina Chumillas.

'La anguila', que se puede visitar hasta el 16 de mayo, se divide en tres partes: 'La herencia', 'La carne' y 'La pintura'. Cada una de ellas narra una historia y un momento determinados y evidencian un tránsito que va desde un arte aún conectado con lo figurativo hacia otro blanco y luminoso que aspira prácticamente a desaparecer.

Así, este recorrido que expresa la entrega y el compromiso con la obra de la autora arranca con una serie de piezas que parten del dolor por la pérdida gestacional y muestran el cuerpo femenino "despojado de la mirada masculina, ya que son las entrañas de una mujer, no un envoltorio bello que quiere gustar", subraya la pintora. Poco a poco, la exposición transcurre por terrenos cercanos al expresionismo y a la abstracción casi radical. En total se exhiben por primera vez 158 obras pictóricas de muy diferentes formatos.

Paula Bonet reconoce que este proyecto creativo la ha cambiado y le ha permitido hablar de temas que rodean a la desigualdad de género desde la "templanza" y no desde la rabia. Además, lo ha hecho, ha apuntado, entendiendo que la obra es mejor cuando no es la autora la que importa. "En el momento en el que me he 'perdido el respeto' han aflorado una serie de imágenes que no me habría permitido pintar de haber sido consciente. Recupero la idea del proceso y me enfrento sin ningún tipo de concesión al proceso artístico".

La artista valenciana ha subrayado la importancia de que 'La anguila' --que evoca en su título la mutación que se da en ese animal-- le haya permitido separar la escritura de la pintura y, sobre su faceta como ilustradora de éxito, ha comentado que se siente sobre todo pintora y escritora. "Ilustro para poder pintar y escribir; ilustro para comer y pinto y escribo para vivir", ha manifestado Bonet, que ha precisado que tiene la suerte de que su obra como ilustradora "siempre está al servicio" de proyectos que le interesan.

De hecho, ha afirmado que la literatura es "el lugar artístico" que más respeta, que le ha dado un mayor y que es "más accesible" al estar más a menos de todo el mundo.

Preguntada por el proceso de escritura, que culmina en una cruda novela sobre la violencia contra las mujeres, ha expresado: "Me sentí aliviada en el momento en el que supe de qué quería hablar. Es muy difícil identificar situaciones de maltrato o de abuso o por qué la experiencia de las mujeres no forma parte del canon. ¿Por qué es más importante la experiencia de un soldado en una trinchera al que le rebanan un brazo que la de una señora que pierde trillizos? El alivio está desde el momento en el que sé de qué quiero hablar y desde dónde hacerlo".