Asger Jorn, Otobong Nkanga o Aref El Rayess protagonitzen algunes de les exposicions de la “ambiciosa” programació de l'IVAM per a 2023

El secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps, i la directora de l’IVAM, Nuria Enguita, han presentat “l'ambiciosa” programació d’exposicions i programes públics del Museu per a l’any 2023.

“Referents artístics imprescindibles, plantejaments expositius per a arribar a molts racons del nostre territori, la profunditat en la posada en valor dels feminismes i de referents dones, la visualització de l’art fet per creadors valencians i el desenvolupament de multitud de programes educatius per a obrir l’IVAM a diferents públics sintetitzen una programació potentíssima dissenyada per Nuria Enguita i el seu equip per a l’any vinent”, ha comentat el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps.

“A tot això cal sumar que aquest enfocament del nostre centre museístic de referència en art modern compta amb tot el suport de Cultura de la Generalitat, perquè el treball que realitza la direcció del centre és impecable. En el nostre cas i durant 8 anys hem fet totes les actuacions necessàries perquè l’IVAM recupere la seua vàlua i el seu lloc com a museu referent ací i en l’àmbit internacional. En 2015 ens trobem amb una molt minvada assignació de 5,3 milions d’euros per a un centre neuràlgic de la cultura com aquest. Any rere any hem augmentat els fons econòmics i en 2023 tenim pressupostats 15,2 milions d’euros per a un IVAM que puga treballar en la projecció cultural sense fronteres que es mereix”, ha destacat el secretari autonòmic de la Conselleria de Cultura.

“El programa de l’any 2023 incideix en els eixos programàtics desenvolupats per l’IVAM en els dos últims anys, que revisen moments històrics des del present, plantegen noves metodologies per a obrir el museu a públics diversos i tracten de reunir diferents pràctiques artístiques, però tenint sempre en compte contextos històrics i espaciotemporals diversos, així com un acostament al que és popular i als feminismes”, ha comentat la directora de l’IVAM, Nuria Enguita.

La proposta inclou mostres dedicades a artistes fonamentals de l’escena artística internacional històrica i contemporània com el danés Asger Jorn, la nigeriana Otobong Nkanga o el libanés Aref El Rayess; una relectura del que és popular en la col·lecció de l’IVAM comissariada per Pedro G. Romero; una exposició sobre el col·lectiu de dissenyadors de La Nave, i una mostra sobre el treball de dones artistes a Espanya i Portugal entre la dictadura i els inicis de la democràcia, entre d’altres.

L’IVAM albergarà en el Centre Julio González un total de 13 exposicions en 2023, a les quals cal sumar les que organitza en la seua seu d’Alcoi i les que portarà a diferents destinacions. Un d’aquests serà el Museu de Belles Arts de Castelló, que comptarà amb una exposició del Josep Renau més reivindicatiu a partir de la col·lecció sobre el pintor i cartellista de referència que es conserva en l’IVAM. També es desenvoluparà el programa ‘Confluències’, que presenta intervencions artístiques als pobles de la Ruta 99.

De manera complementària a la territorialització, l’IVAM consolida la seua internacionalització col·laborant l’any 2023 amb institucions com el Museum Jorn de Dinamarca o la Fundació Gulbenkian de Lisboa.

Exposicions d’art contemporani

El Centre Julio González comença l’any 2023 amb una nova mirada sobre el treball de l’artista danés Asger Jorn, que aprofundirà en el seu treball amb l’edició i l’experimentació gràfica: “En lloc de presentar una sèrie d’obres mestres pictòriques en ordre cronològic, l’exposició intentarà posar a Jorn en context o, més aviat, inserir-lo en situacions múltiples i superposades”, ha explicat Enguita.

L’artista libanés Aref El Rayess, una figura fonamental del panorama cultural libanés des dels anys 60 fins als 80, serà protagonista d’una exposició a partir de maig “amb la finalitat de posar en relació la modernitat occidental amb altres modernitats”, ha comentat la directora del Museu.

La galeria 1 també acollirà una exposició monogràfica d’Otobong Nkanga, una artista nigeriana que resideix a Anvers i que explora en les seues obres la noció de terra, com a substrat i com a manteniment, utilitzant pedres, teles, espècies o plantes. Per a Enguita, “Nkanga incorpora un discurs decolonial molt avançat que trenca les identitats per a parlar del concepte de terra. És una proposta compromesa amb la sostenibilitat i, alhora, amb una gran capacitat plàstica”.

En aquesta revisió de les històries de l’art i l’interés per introduir mirades no hegemòniques s’insereix l’exposició ‘Lo popular. Colección del IVAM’. Es tracta d’una mostra que pretén reconsiderar la idea del que és popular com a categoria en l’art dels nostres dies.

La segona gran exposició de tesi que proposa l’IVAM per a 2023 explorarà conjuntament el treball de les dones artistes a Espanya i Portugal durant els últims anys de la dictadura i els inicis de la democràcia.

Context local-global

La programació de l’IVAM per a 2023 inclou exposicions d’artistes valencians com Juana Francés, el col·lectiu La Nave, Llorenç Barber i Alberto Feijóo.

Sobre l’exposició dedicada al col·lectiu de disseny La Nave 1984-1991, la directora de l’IVAM ha subratllat la importància d’aquest grup de dissenyadors, “que es va convertir en un referent en la dècada dels 80 i que va saber canalitzar la necessitat de dotar d’una nova imatge les institucions polítiques i socials i modernitzar-ne unes altres”.

Llorenç Barber, pioner de l’art sonor espanyol, i Juana Francés, l’únic membre femení del grup El Paso, seran protagonistes de sengles propostes en el Centre Julio González el primer i en l’IVAM Alcoi, la segona.

L’alacantí Alberto Feijóo, per part seua, presentarà un projecte que reflexiona sobre els rols i els espais que ocupem i sobre els objectes i imatges que acumulem i col·leccionem, en un projecte específic per a l’IVAM.

En aquesta voluntat per entendre i ser partícip del que ocorre en el seu context local, la recent línia d’actuació de l’IVAM entorn de les falles continua en 2023 amb una exposició sobre la figura de l’artista faller Alfredo Ruiz Ferrer (València, 1944), referència imprescindible per a entendre les conegudes com a falles ‘experimentals’ en l’actualitat.

Programes públics IVAM

Pel que fa al programa d’activitats i educació de l’IVAM, en relació amb la seua col·lecció, les seues exposicions i el seu entorn, s’han presentat diverses propostes.

Fruit del programa ‘Arte y contexto’, un projecte bianual d’accions i tallers per a activar intercanvis de sabers entre l’escena local i internacional, el Centre Julio González presentarà una exposició dels artistes seleccionats: Darío Alva, Diego Navarro, Claudia Dyboski, Marina González Guerreiro, Álvaro Porras i M. Reme Silvestre.

Entre les activitats que es consoliden, s’ha citat la línia de treball ‘L’IVAM al territori’, amb accions de creació i mediació a través dels programes ‘Confluències’, ‘El rum-rum serà memorable’ i ‘A prop’; el programa d’estudis ‘Articulacions’, del qual es desenvolupa la primera edició; l’escola de sabers diversos Poliglotía; el grup de lectura El Gesto Narrativo; el projecte ‘Els grans’, dirigit a majors de 55 anys amb ganes de continuar aprenent, o ‘Pump The Beat’, l’aposta per a adolescents entre 14 i 17 anys que pretén permeabilitzar el museu a altres cossos i dansa.