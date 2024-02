CaixaForum València presenta 'Grans mestres del teatre' per apropar al públic obres clàssiques recitades per actors prestigiosos

La Fundació “la Caixa”, en col·laboració amb el Teatre Fortuny de Reus, presenta a CaixaForum València la nova edició del consolidat cicle de dramatúrgia de cambra Grans mestres del teatre, amb el qual vol apropar als espectadors els textos teatrals de la literatura dramàtica universal, recitats per les millors veus i intèrprets del panorama nacional.

El centre cultural obrirà les portes per rebre les veus de prestigiosos actors i actrius, com ara Joan Carreras, que serà el responsable de recitar els textos de l’obra de Shakespeare Titus Andrònic; Josep Julien, que interpretarà el clàssic Dublinesos de l’immortal James Joyce; Mercedes Sampietro i Marta Marco, que donaran vida a un dels poemes tràgics més importants de William Shakespeare, La violació de Lucrecia; i Àngels Gonyalons, que interpretarà en format de monòleg Mrs. Borkman, de Henrik Ibsen.

Es tracta d’una nova aposta de la Fundació “la Caixa” per un format artístic de primer ordre en què el públic podrà gaudir del treball de professionals consagrats als millors escenaris de l’àmbit nacional i internacional, que donen veu i ànima als personatges més rellevants i immortals de la història del teatre de tots els temps.

Un format trencador i minimalista

Així, sota el format de teatralització recitada, els actors i actrius esmentats interpretaran una dramatúrgia de cambra que s’elaborarà expressament per a CaixaForum València. Complementarà la proposta una posada en escena minimalista, amb un faristol, il·luminació, una selecció musical i projeccions audiovisuals, a càrrec del creador audiovisual Ivó Vinuesa. És una oportunitat única perquè els visitants del centre cultural coneguin els clàssics des d’un punt de vista diferent, més proper, original i trencador.

Un director i dramaturg de luxe

Aquest cicle, que té com a referents els grans teatres europeus, presenta un repartiment de luxe per a la interpretació d’una dramatúrgia elaborada i dirigida aquesta vegada per Francesc Cerro-Ferran, director i dramaturg amb una extensa carrera en les arts escèniques. Cerro-Ferran és llicenciat en Direcció Escènica i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona i és professional adscrit al Centro Dramático Nacional (Laboratorio Rivas Cherif) en la categoria de dramaturg i director d’escena. És també director artístic del Festival de Literatura i Música Mussart. Ha guanyat, entre altres guardons, el Premi Bambalina 2006 al millor dramaturg i ha treballat amb els millors actors, dramaturgs i directors d’escena de l’àmbit nacional i internacional. Aquest dramaturg ha presentat obra pròpia i n’ha dirigit d’altres autors als millors teatres d’arreu del món. Actualment és el nou director Artístic del Teatre Fortuny de Reus.

El cicle Grans mestres del teatre forma part de la programació d’espectacles que la Fundació “la Caixa” ha posat en marxa als seus centres CaixaForum per oferir propostes culturals innovadores i trencadores. Amb aquesta programació única a la ciutat i que caracteritza CaixaForum com a centre cultural, la Fundació “la Caixa” vol que els visitants puguin gaudir de formats atractius i diferents.

PROGRAMACIÓ

→ Dilluns 19 de febrer, a les 19:00 h

DUBLINESOS

De la ploma de l’immortal James Joyce i bressolats per la veu del gran intèrpret Josep Julien i la música d’Albert Galcerà, coneixerem la història moral d’una societat plena de convulsions psicològiques i socials. Serem testimonis d’una reflexió en veu alta sobre el sentit (o no) de la vida i dels misteris que l’envolten i de les revelacions inesperades que ens ensenyen les veritats més profundes i amagades de les nostres vides.

Fitxa artística

Intèrpret: Josep Julien

Autor: James Joyce

Dramatúrgia i coordinació: Francesc Cerro-Ferran, a partir de la traducció de Joaquim Mallafrè

Música: Albert Galcerà

Audiovisuals: Candela Muschetto

Obra interpretada en català

→ Dilluns 22 d’ abril, a les 19:00 h

LA VIOLACIÓ DE LUCRÈCIA

En sintonia amb les programacions dels millors teatres del món, la posada en escena de La violació de Lucrècia ens acosta a un dels poemes tràgics més importants de l’obra de William Shakespeare. Una obra reflexiva i excelsa, interpretada per Mercedes Sampietro i Marta Marco, dues de les millors intèrprets femenines i referents indiscutibles de l’escena teatral nacional.

Fitxa artística

Intèrprets: Mercedes Sampietro i Marta Marco

Autor: William Shakespeare

Dramatúrgia i coordinació: Francesc Cerro-Ferran, a partir de la traducció de Josep Maria Jaumà

Audiovisuals: Ivó Vinuesa

Obra interpretada en català

→ Dilluns 20 de maig, a les 19:00 h

MRS. BORKMAN

Parlar de Mrs. Borkman vol dir, amb tota seguretat, que ens trobem davant d’un dels textos més punyents de l’univers de Henrik Ibsen. Aquesta proposta en format monòleg, interpretada de manera exquisida per la sensacional Àngels Gonyalons, ens acostarà al món de les falses aparences, dels somnis trencats, de l’orgull, dels excessos d’ambició, de la capacitat i la incapacitat a l’hora d’estimar i perdonar, de les oportunitats perdudes i de l’autèntic sentit del binomi amistats-família. Un text d’alt voltatge que no deixarà indiferent ningú i que ja està triomfant a les cartelleres internacionals. Un repte indiscutible des de totes les perspectives possibles.

Fitxa artística

Intèrpret: Àngels Gonyalons

Autor: Henrik Ibsen

Dramatúrgia i coordinació: Francesc Cerro-Ferran

Audiovisuals: Ivó Vinuesa

Obra interpretada en català