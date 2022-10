Capella de Ministrers celebra 35 anys de trajectòria musical i d’intensa tasca de recuperació del patrimoni

Capella de Ministrers compleix 35 anys de trajectòria artística enguany, un temps en què ha treballat, des dels inicis, en la recuperació del patrimoni espanyol i internacional que ha rescatat i ha difós en més de 1.600 concerts i ha recollit en acurats treballs discogràfics, col·laboracions i recopilatoris. La formació valenciana, un referent de la música antiga, ho celebrarà amb un concert en el Teatre Principal el dimecres 2 de novembre, dins de la programació del Palau de la Música de València i amb la col·laboració del programa Mediterranew Musix de Turisme Comunitat Valenciana. [Vegeu la documentació adjunta].

Els set lustres han sigut un periple per obres vinculades a 1.000 anys d’un llegat històric compartit en prestigiosos auditoris de tot el món, i recopilades en 65 treballs discogràfics entorn de les músiques de la corona de Castella i d’Aragó, arabigoandalusí, sefardita, cristiana, de l’Espanya virregnal del Nou Món, la Ruta de la Seda, el Misteri d’Elx, les Cantigues d’Alfons X el Savi, els Borja, medieval, renaixentista, el segle d’or castellà, barroca, de la Mediterrània, la sarsuela...

Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner, és un projecte que ha comptat amb centenars de músics i professionals per als diferents repertoris, espectacles, festivals i iniciatives culturals que ha abordat des del 1987. La seua tasca investigadora i musicològica es remunta fins a l’edat mitjana, en què ha abordat diferents cultures. Va obtindre el prestigiós Premi Internacional de Música Clàssica (ICMA), considerats els Grammy de la música clàssica i atorgats per membres d’algunes de les més prestigioses publicacions especialitzades europees, i el Premi Carles Santos el 2018, va ser finalista dels Premis ICMA el 2021 i dos dels seus discos hi van ser nominats el 2022, entre molts altres reconeixements al llarg de la seua història.

La crítica espanyola i europea ha dedicat puntuacions excel·lents als seus treballs i ha destacat la “inspiració i aquest bon saber fer” que trasllada amb una “execució perfecta” en una “experiència auditiva única”; amb afirmacions com “no conec cap altre artista que puga portar aquest repertori a aquest nivell d’interpretació”. Assenyalen “el mestratge i la versatilitat”, el “rigor històric” i la bellesa d’una “música immortal” en què conviu el popular i el culte; la calidesa, l’expressivitat i l’interés de les seues propostes musicals i el seu univers sonor, així com la seua “extraordinària qualitat interpretativa i la seua impagable tasca en pro de la difusió de la música antiga espanyola”.

Un dels vessants més ressenyables de la formació ha sigut la col·laboració en la promoció nacional i internacional d’efemèrides significatives creant projectes musicals únics i singulars com l’Any Sant Jacobeu 2021, el V Centenari de Santa Teresa de Jesús, el VI Centenari del Concili de Constança, el IV Centenari del Quixot i Miguel de Cervantes, el VII Centenari de Ramon Llull..., amb l’objectiu de donar a conéixer i ser ambaixadors de la cultura espanyola des de la qualitat i l’excel·lència interpretativa.

Viatge musical apassionant

Carles Magraner assegura que “és una gran alegria poder celebrar 35 anys fent el que t’agrada: música. En aquests moments, ens donem un breu respir per fer la vista arrere i comprovar que hem desenvolupat una intensa tasca que compta amb l’acolliment i el suport del públic, mitjans de comunicació, institucions, empreses, entitats... i el reconeixement de la premsa especialitzada”. El violagambista i musicòleg afirma que “la música antiga és modernitat”, i constata la seua evolució i el creixent interés per ella. I subratlla que “no hauria sigut possible res sense els excel·lents intèrprets, cantants i professionals que ens han acompanyat en aquest viatge musical apassionant”.

Maricarmen Gómez-Muntané (Universitat Autònoma de Barcelona) apunta que “Magraner està convençut que la música, siga com siga la seua època, és un camp obert a l’experimentació que admet múltiples lectures”; i indica que “el que el preocupa és imprimir vida i veracitat al repertori que interpreta, l’estètica del qual, l’original, poc o gens té a veure amb l’actual. La musicòloga i col·laboradora del músic destaca que hi ha un temps passat ”que es renuncia a recuperar des de plantejaments historicistes, sacrificant-lo en nom d’un present que demana, alhora que rigor, un toc de modernitat“.

Projectes de futur

Els projectes per al futur són nombrosos: gires nacionals i internacionals, la publicació de diversos discos, la presència i l’organització de diversos festivals, l’impuls d’activitats didàctiques per a xiquets i joves, iniciatives acadèmiques, i la col·laboració amb universitats i institucions acadèmiques, musicòlegs, historiadors i artistes prestigiosos.

També potenciar la Fundació Cultural Capella de Ministrers, que té com a objectiu fer valdre una herència de notable importància per a la història musical d’Occident i centra la seua actuació en l’eix Flandes (Països Baixos), Itàlia, la Mediterrània, les corones d’Aragó, Navarra i Castella i el sud de França. Desenvolupa programes entorn de la investigació, divulgació, la formació i la producció de propostes al voltant de la música, el patrimoni i la tradició com el Festival Música, Història i Art, la recuperació del Cant de la Sibil·la valencià 500 anys després i dels instruments dels àngels músics de la catedral de València; i l’Early Music Morella, Curs i Festival Internacional de Música Medieval i Renaixentista, entre altres.

Concert en el Teatre Principal

Capella de Ministrers celebrarà el seu aniversari oferint el programa Arrels, basat en el disc homònim, en un concert en el Teatre Principal, el dimecres 2 de novembre a les 19. 30. Aquest repertori gira al voltant de la música tradicional valenciana abordada des de la perspectiva de la música històrica, amb els versos de cinc poetes valencians: Vicent Andrés Estellés, Marc Granell, Jaume Pérez Muntaner, Begonya Pou i Isabel Robles.

El director de la formació reformula la tradició oral per incloure-hi aquestes poesies escrites per al treball, que va permetre establir els vincles entre la tradició oral i altres formes més arcaiques de composició que utilitzen elements i estructures harmòniques similars. Aquest programa comptarà amb la participació dels cantants Josep Aparici ‘Apa’ i Èlia Casanova, i els músics Carles Magraner (violes), Lixsania Fernández (violes i violons), Belén Nieto (flautes), Aziz Samsaoui (qanun), Robert Cases (tiorba & guitarra), Eduard Navarro (bandúrria, cornamusa i dolçaina) i Pau Ballester (percussions).

París, Rabat i Casablanca

Capella de Ministrers ha actuat fa poc en el Théâtre Grévin de París amb el programa Homenatge a Cervantes en què van abordar el pas del Renaixement al Barroc amb autors i cançoners vinculats a l’obra i a la figura de l’escriptor, que va oferir testimoniatges d’excepció en la descripció i les referències de la música del segle XVI i XVII. A Rabat i Casablanca va oferir El collaret del colom, un repertori al voltant del llibre homònim de l’humanista, poeta i escriptor de Còrdova Ibn Hazm, que va escriure a Xàtiva (València), l’any 1022, aquesta obra considerada una de les més destacades de la literatura àrab.