El Centre del Carme creix fins als 167.728 visitants en 2021, 41.457 més que l’any anterior

La programació expositiva i cultural del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha aconseguit atraure 167.728 persones en 2021. D’aquesta manera, per les sales i els claustres del principal agitador cultural de València han passat 41.457 visitants més que en 2020 (126.271), cosa que es tradueix en un augment del 32,8 % de les visites i, a pesar de la pandèmia, del 120,9 % des de l’inici de la direcció de José Luis Pérez Pont en 2016.

El públic ha pogut gaudir de creacions d’art contemporani en els diversos llenguatges, amb temàtiques que han anat del que és més quotidià al més innovador des del punt de vista de centenars d’artistes de llarga, mitjana i jove trajectòria. ‘Ceballos & Sanabria. El somriure de les Falles’, ‘Dulk. Rondalla del fang’, ‘Martin Parr. Parrathon’, ‘Edel Rodríguez. Agente naranja’, ‘1998-2015 Cabanyal portes obertes. Cultura i ciutadania’, ‘Carmen Alborch. L’art i la vida’, ‘Art contemporani de la Generalitat IV’ o ‘Artistes i màquines. Diàlegs en el desenvolupament de l’art digital’ han sigut algunes de les exposicions més vistes.

Cal sumar-hi els espais i els cicles destinats a l’exercici d’activitats educatives i de mediació cultural, com l’Espai de Telles, Somiadors, La Merienda, les projeccions cinematogràfiques del CCCCCinema d’Estiu, els concerts del CCCC Music Lab i El Dormitori, les sessions en directe de CCCC Ràdio o les entrevistes amb què el públic pot conéixer més de prop professionals del món del cine, la televisió, el periodisme o la literatura a través del Conversatori.

“La pandèmia del coronavirus ha tingut un impacte greu en el sector cultural i el Centre del Carme ha impulsat, un any més, la trobada entre públic i professionals de la creació contemporània per a visibilitzar el seu treball i estimular la producció, la mediació i la investigació artística”, valora José Luis Pérez Pont, director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) i del CCCC.

“Hem aconseguit que visitants de 100 nacionalitats de diverses edats i orígens culturals diferents accedisquen als discursos artístics del nostre temps a través de la programació rica i dinàmica que oferim en el CCCC, pensada per a segments de població diferents i que, segons testimonien les dades, té una bona resposta especial entre el públic jove i infantil. Per a nosaltres és important connectar amb els públics de proximitat, perquè treballem per a contribuir a sembrar l’interés i l’amor per la cultura, perquè són la base per a una societat que avança a través dels principis de la diversitat i el respecte. En 2021, a més, hem obert una nova línia de treball per a impulsar la divulgació del pensament contemporani amb una col·lecció d’assaig que s’inicia amb el llibre ‘Innovación desde el museo. Ensayos sobre emergencia cultural’, com a gran novetat editorial”, hi afig.

Consolidació entre la joventut

Del balanç de 2021, una de les qüestions més significatives és la consolidació entre el públic jove. En concret, 8.525 xiquetes i xiquets han tingut la primera trobada amb la cultura en el CCCC, amb un increment del 179,4 % respecte a 2020, en el qual n’hi va haver 3.051. El mateix ocorre amb la joventut: en 2021 han visitat el centre 54.618 joves, en contrast amb els 27.984 de l’any anterior, la qual cosa suposa un 95,2 % més de visites.

Pel que fa al públic adult, 62.176 persones han gaudit de la programació cultural del CCCC en 2021, un 66,6 % més que en 2020, i quant a les persones majors de 65 anys, també hi ha hagut un creixement significatiu del 63,8 % de les visites, fins a aconseguir atraure’n 13.688.

100 nacionalitats

Els valencians i valencianes són els que més visiten el centre i en 2021 ho han fet 114.185 persones de les 167.728 persones en total (és a dir, el 68%). Aquest grup ha augmentat les visites un 84,5 % respecte a l’any passat. Quant a visitants de la resta d’Espanya, l’increment ha sigut del 69,8 %, fins a assolir els 9.693.

A més, per les sales del Centre del Carme han passat persones de 100 nacionalitats diferents. En aquest cas, 16.997 persones, un 57,7 % més, han gaudit del principal agitador cultural de València, la majoria de França, Itàlia, els Països Baixos, Alemanya, Bèlgica, Anglaterra, els EUA, Polònia, Suïssa i Romania.

Més impacte en xarxes socials

En el cas de les xarxes socials, se situen com un pilar fonamental de difusió de les activitats del Centre del Carme, però sobretot d’interacció amb la comunitat d’usuaris i usuàries, que al llarg de 2021 ha evolucionat amb un creixement constant.

A l’abril, el CCCC va llançar el seu primer canal de TikTok com a plataforma de promoció de l’activitat i dels principals projectes que desenvolupa, per mitjà de microcàpsules audiovisuals que combinen text, música i imatges en un format fresc i amb tocs d’humor. Un nou espai social que, a més, impulsa continguts didàctics sobre creació artística contemporània. Des d’abril, els seguidors i seguidores han anat sumant-s’hi fins a superar els 550, amb més de 3.300 ‘m’agrada’ en el perfil i els vídeos d’‘Emergència cultural’ o #aprendeentiktok i #escuelacreativatiktok com a favorits.

Twitter, per la seua banda, registra un augment significatiu d’impressions: 978.000, la qual cosa suposa un 351,8 % més que en 2020. A més, ha aconseguit augmentar un 200 % les respostes dels usuaris i usuàries, un 471 % els clics en el perfil i un 269 % els clics en els enllaços, la qual cosa revela un augment important de l’interés del públic amb els continguts i amb el Centre del Carme en si mateix.

En el cas de Facebook, han augmentat un 70,7 % les publicacions, que han assolit un 37,5 % més d’interaccions. Aquestes xifres es tradueixen en més comentaris (63,4 %), més reaccions (72,7 %), més compartits (78,4 %) i més clics (20,1 %).

Instagram tanca l’exercici amb més de 20.100 seguidors, el doble que en 2020. Les interaccions han augmentat un 73,1 %; els comentaris, un 214,4%, i els ‘m’agrada’, un 72,8 %. A més, en les històries, que s’han disparat un 4.250 %, les impressions s’han incrementat un 5.733 %.

“Les xifres no ho són tot, però ens ajuden a valorar la nostra connexió amb els públics per a millorar aquelles qüestions que siguen necessàries, i sens dubte fem un bon balanç de 2021. Com a espai de creació artística contemporània referent a València, veiem que creix el nombre de visitants i que són més heterogenis, que la nostra programació és cada vegada més interessant i que els nostres canals de comunicació són essencials en la seua promoció. Continuarem treballant en aquesta línia, apostant per la participació ciutadana i les noves tecnologies”, valora Pérez Pont.