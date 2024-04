'Las crónicas de Steamfield', una ficción 'victoriana' para público juvenil 'made in Valencia' que triunfa en Tailandia

El Steampunk es un subgénero de la ciencia ficción ambientado en la Inglaterra victoriana del siglo XIX en la que la tecnología retrofuturista juega un papel destacado; se imagina cómo hubieran sido los avances tecnológicos sin la electricidad. En este género se enmarca el libro 'Las crónicas de Steamfield', una novela negra juvenil ambientada en la Inglaterra victoriana escrita por el valenciano Alberto Rey que ha despertado gran interés en sudeste asiático, donde recientemente ha salido a la venta traducida al tailandés; se editaron 2.000 ejemplares en tapa blanda y 600 en tapa dura que han tenido gran acogida entre los seguidores de este tipo de literatura. Esto ha provocado que la editorial que compró los derechos de la obra, Paper-yard, haya adquirido también los de los otros dos libros de la saga; a final de año está previsto que se publique en tailandés 'La rebelión de los bigotes'.

'Las crónicas de Steamfield' forma parte de una trilogía, junto a 'La rebelión de los bigotes' y 'Los secretos del inspector' e inicialmente, explica su autor, era un guion para una película de animación. Alberto es licenciado en Historia del Arte pero se ha formado en el sector del cine y el audiovisual, campo en el que se ha desarrollado profesionalmente, “aunque me gustaría poder vivir de la literatura”. “Desde muy joven (actualmente tiene 32 años) he sido un apasionado de las historias, y eso es lo que me gusta hacer, contar historias”, relata el escritor, quien recuerda que durante la pandemia estaba trabajando en este guion y una profesora del postgrado que estaba haciendo en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) le dijo que novelizaba muy bien: “Venía de hacer un corto que nos había costado miles de euros y no había salido como esperaba, y para hacer un largometraje de animación como el que tenía pensado necesitaba unos 150.000 euros, así que decidí transformar la historia en una novela”.

En un principio, 'Las crónicas de Steamfield' era una historia independiente, con un final abierto, pero sin previsión de que se convirtiera en una saga. Sin embargo, y debido al éxito del libro -la trilogía ya ha vendido miles de ejemplares en español (más de 3.000 libros en 2023) y ha sido número uno en ventas en diversas ocasiones en Amazon, tanto en formato electrónico como en papel-, Alberto decidió recuperar un guion de 2017, 'La rebelión de los bigotes', y adaptarlo a los personajes de la primera novela: “Es en ese momento cuando veo que es una trilogía”.

“La historia que me hubiera gustado leer”

“Es una novela negra y juvenil, una historia que me hubiera gustado leer”. Así describe Alberto Rey sus libros, enmarcados en este subgénero de la ciencia ficción que es el Steampunk: “Está enmarcado en esa Inglaterra victoriana con tintes un tanto futuristas, pero evidentemente hay un guiño claro a mis orígenes, al pasado industrial del Puerto de Sagunto y a la fábrica, a los Altos Hornos, a las historias que me contaba mi abuelo y a lo que yo he vivido”, reconoce el escritor, quien matiza que la ciudad en la que se desarrolla la acción está construida en recuerdo de aquella época industrial no tan lejana.

No obstante, aunque le apasiona la historia que ha creado, reconoce que le ha sorprendido el éxito de sus libros, “no esperaba que llegara hasta donde está llegando”. Y confía en que la cosa no quede aquí, “mi sueño es que se hagan una película o una serie”. Algún contacto al respecto ha habido ya desde México.

Cómo llega a Tailandia

El nexo entre 'Los crímenes de Steamfield' y Tailandia se sitúa en el autor de la ilustración de las portadas de la trilogía, Arch Apolar. “Cuando estoy terminando el libro veo una edición del vigésimo aniversario de Harry Potter para Asia, y me encantan las ilustraciones que, en cierto modo, me recuerdan estéticamente a las fallas”, comenta el autor valenciano, quien confiesa que desde ese momento 'bombardeó' a mensajes a través de redes sociales a Apolar hasta que dos meses después le respondió: “Me dijo que no tenía mucho tiempo, que le enviara un resumen con el argumento del libro para ver si le interesaba, y resultó que sí, que se implicó en el proyecto”. Una colaboración que se prolongó para los siguientes dos volúmenes, “nos tuvimos que adaptar a su agenda, ya que se trata de un ilustrador de gran éxito que además de Harry Potter también ha trabajado para Marvel y ha hecho ilustraciones para Juego de Tronos”.

Precisamente, el hecho de que Apolar sea el autor de la imagen de portada hace que el libro le llegue al dueño de la editorial tailandesa Paper-yard, que es seguidor del diseñador y da la casualidad que ha escrito libros de temática similar: “Se interesó en el libro, se puso en contacto conmigo y el 27 de marzo salió una primera edición limitada en tapa dura que se vendió rápidamente”. Rey se ha visto sorprendido por este éxito inesperado en Asia, “la editorial está trabajando ya en la traducción de 'La rebelión de los bigotes', tengo más de un millar de seguidores tailandeses en Tailandia y me invitaron a ir a los días 6 y 7 de abril a la Feria del Libro de Bangkok, aunque no pude ir”. “Eso lo tengo pendiente”, confiesa.

Y no será el único idioma al que se traducirá la trilogía de Steamfield. De momento, Alberto está trabajando con su editorial, Ediciones Arcana, la traducción al inglés para intentar abrirse al mercado anglosajón: “Lo sacaremos a finales de año para empezar a moverlo por el Reino Unido”. Y además también se han interesado en la obra desde Rusia o Italia.

Próximos proyectos

Alberto Rey, que estará firmando libros los días 19 y 20 de abril en Almería y el jueves 25 en la Feria del Libro de València, está trabajando en su próximo libro, 'El maquinista', que está previsto que salga a la venta en mayo o junio. “Es una novela muy curiosa que no sabría catalogar ni etiquetar, pero quienes han leído el borrador me dicen que se asemeja a 'El principito', que es la historia de la búsqueda de uno mismo”.