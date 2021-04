Dansa València arranca amb una revisió contemporània del ballet ‘Giselle’

La programació de la 34 edició del festival Dansa València arranca amb dues revisions de clàssics del ballet. La cita amb les arts del moviment, organitzada per Cultura de la Generalitat mitjançant l’IVC, ha programat aquest dimecres, 14 d’abril, sengles actualitzacions de ‘Giselle’ i el ‘Ballet triàdic’ d’Oskar Schlemmer.

La companyia Kor’sia (Madrid) afronta la seua actualització de la icona del ballet romàntic per excel·lència, ‘Giselle’, en una proposta de dansa contemporània que aborda l’amor en l’era de l’obsolescència emocional. Mattia Russo i Antonio de Rosa apliquen les regles del joc del món actual a aquesta referència incontestable de la pèrdua de la innocència i l’entrega total en la relació amorosa. La música original de 1841, composta per Adolphe Adam, però disposada en l’ordre que Kor’sia ha decidit per a l’espectacle, abrigarà 11 ballarins sobre l’escenari del Teatre Principal a les 20 hores-

Per la seua banda, Taiat Dansa explora en ‘TRES de Ballet Triádico’ les possibilitats i la revolució visual, estètica, espacial i performativa del ‘Ballet triàdic’ d’Oskar Schlemmer. Les valencianes Meritxell Barberá i Inma García han unit forces amb el coreògraf brasiler Ismael Ivo i el francés Rachid Ouramdane en una peça en què cadascun s’encarrega d’una seqüència coreogràfica per a compondre les tres parts d’aquest ballet.

La revisió contemporània de l’emblemàtica peça de 1922, símbol de la reforma de la dansa i de l’escenografia teatral, tindrà lloc en dues funcions, a les 17 i a les 19 hores, al Centre del Carme. Taiat Dansa dedicarà les representacions a Ismael Ivo, que va morir aquest cap de setmana víctima del coronavirus.

Mirada poètica a la filiació i mordaç a la diversitat funcional

El Teatre Rialto serà l’escenari on Daniel Abreu representarà el seu solo ‘El hijo’ a les 18 h. A través de la poètica de la imatge i del so, el ballarí, canari, Premi Nacional de Dansa 2014, reflexiona sobre l’experiència de la filiació, la relació amb els cicles naturals i els sistemes. En aquest relat de gran pes poètic es parla de progenitors, de descendents i, sobretot, de l’aspecte màgic.

La Sala Matilde Salvador rep a les 16.30 h la proposta dels valencians La Lola Boreal ‘Rodem?’, una peça de dansa teatre que qüestiona la visió social i personal sobre els usuaris de cadires de rodes amb una mirada mordaç i humorística. Reforçat per l’ús d’una càmera en directe i una immensa projecció, l’espectacle és íntim, sincer, divertit i entranyable.

La programació de la jornada es completa amb la presentació del llibre ‘Historia de la danza contemporánea en España. De la crisis económica de 2008 a la crisis sanitaria de 2020’. La publicació és el tercer i últim volum d’una trilogia sobre la història de la dansa a Espanya al llarg del segle XX, firmada per diversos autors i editada per l’Acadèmia de les Arts Escèniques d’Espanya amb el suport de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i la Música (INAEM).

La seua intenció és donar visibilitat a les companyies i els professionals sorgits en aquest període definit entre aquestes dues grans crisis i a les seues molt diverses pràctiques artístiques. La cita és a les 11 h al vestíbul del Teatre Principal.