Dinamarca, dels germans Sirera, encapçala la llista de nominats en els Premis de les Arts Escèniques

Cultura de la Generalitat ha donat a conéixer aquest dimarts els noms dels 54 nominats per a les 18 categories dels Premis de les Arts Escèniques. Dinamarca, dels germans Sirera, recentment guardonada amb el premi Max a Millor Autoria Teatral, és també la que encapçala la llista amb sis nominacions, seguits per les obres Vigor Mortis, amb cinc, Âtman, el comiat i Acampada, amb quatre, i, amb tres nominacions, L’electe, Save the temazo, What is love? Baby don’t hurt me i Réquiem.

Aquests guardons, organitzats mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, tenen l’objectiu de reconéixer els professionals escènics valencians i donar-los visibilitat, així com incentivar i promocionar la producció escènica valenciana.

Un primer jurat independent de 9 persones, consensuades entre les associacions professionals de les arts escèniques, membres de la Mesa de la Cultura Valenciana i l’IVC, ha escollit els nominats després d’un procés d’anàlisi de tots els espectacles i professionals inscrits en els Premis de les Arts Escèniques. Aquest jurat ha estat format per Lomi Szil, Pepe Ayelo, Ester Alabor, Carmen Valera, Mónica Pérez, Francis López, Mar Jiménez, Rafa Contreras i Jose Vicente Peiró.

Els membres del jurat han visionat 81 espectacles de teatre, dansa, circ, arts de carrer i espectacles per a xiquetes i xiquets. En total, a les 18 categories s’hi han presentat 604 candidatures. Tal com recullen les bases, es tracta d’espectacles estrenats a qualsevol de les sales, carrers o espais valencians entre l’1 de gener de 2019 i el 30 de juny de 2020. En el cas de les categories de millor espectacle de circ i millor espectacle d’arts de carrer s’amplia el període de temps d’estrena de l’1 de maig de 2018 al 30 de juny de 2020.

Un segon jurat configurat per personalitats rellevants del món cultural valencià s’encarregarà d’escollir, de cada terna, els guanyadors. El veredicte final es donarà a conéixer en l’acte de lliurament d’aquests Premis de les Arts Escèniques Valencianes el 2 de novembre de 2020 al Teatre Principal de Castelló de la Plana.

Els nominats en la categoria de millor espectacle de teatre són: Acampada, de la companyia Pont Flotant; L’electe, de L’Horta Teatre, i Ingovernables, d’A Tiro Hecho. Pel que fa a millor espectacle de dansa: Âtman, el comiat, d’Ananda Dansa i Palau de Les Arts; Cos a cos (E-111), de Fil d’Arena, i Vigor Mortis, d’OtraDanza.

Els nominats a millor espectacle per a xiquetes i xiquets: Lù, de la Cia. Maduixa; Nautilus, 20.000 llegües de viatge submarí, de La Negra, i El misteriós cas de Houdini i l’habitació tancada, de Nacho Diago-Producciones en la Luna. Com a millor espectacle d’arts de carrer han sigut nominats: Social Animal, de Titoyaya Dansa; Maletes de terra, de Visitants, i ‘Los Mañas’, de Compañía Lucas Escobedo.

Els nominats a millor espectacle de circ són: La vaca que riu, de la Companyia Patrícia Pardo; El desig d’estar junts, de La Finestra Nou Circ, i Save the temazo.org, del Col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C.

Les nominades a millor actriu són: Rebeca Valls per Dinamarca; Cristina Fernández Pintado per What is love? Baby don’t hurt me, i Laura Romero per Todo Verde. Els nominats a millor actor són: Josep Manel Casany per L’electe; Jordi Ballester per El mètode Grönholm, i Jorge Valle per Hamlet.

Asun Noales per Vigor Mortis; Paloma Calderón per Âtman, el comiat, i Irene Ballester per Cos a cos (E-111) han sigut nominades a millor ballarina, mentre que els nominats a millor ballarí són Maynor Chaves per Réquiem; Carlos Fernández per Vigor Mortis, i Carlos Peñalver per Quan els ocells prenen el vol.

Els nominats a millor artista de circ són Marisa Ibáñez per Sophie; Matías Marré per Save the temazo, i Marilen Ribot per Save the temazo.

A la millor direcció escènica han sigut nominats: Carles Alfaro per Dinamarca; Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz i Pau Pons per Acampada, i Carles Sanjaime per L’electe. La nominació a millor direcció coreogràfica ha sigut per a: Rosángeles Valls per Âtman, el comiat; Yoshua Cienfuegos per Réquiem, i Gustavo Ramírez Sansano per Social Animal.

Les nominacions a millor text corresponen a: Rodolf Sirera i Josep Lluís Sirera per Dinamarca; Paco Zarzoso per La casa de les aranyes, i Marcos Luis Hernando per Delírium. Competeixen com a millor versió, traducció o adaptació: Jaume Policarpo per Hamlet; Víctor Sánchez Rodríguez per What is love? Baby don’t hurt me, i Paula Llorens per Historia de una maestra.

Els nominats a la millor composició musical són: Joan Cerveró per Dinamarca; Voro García per Al·legories, i Pep Llopis per Âtman, el comiat. Pel que fa a la millor il·luminació són: Carles Alfaro per Dinamarca; Juanjo Llorens per Vigor Mortis, i Marc Gonzalo per Acampada.

Els nominats a millor escenografia són: Luis Crespo per Vigor Mortis; Anaïs Florín i David Vanderth per Ingovernables, i Joan Collado per Acampada. Finalment, aspiren a guanyar el premi a millor vestuari Pascual Peris per Dinamarca; Carmen Soriano i Yoshua Cienfuegos per Réquiem, i Teresa Juan per What is love? Baby don’t hurt me.