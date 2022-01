Estrenes nacionals, suport al talent local, música en directe i formació: el TEM dóna les claus de la seua nova temporada

Prop d'una trentena de propostes de diferents gèneres i procedències integren la nova temporada del Teatre El Musical, que al llarg de la primera meitat del 2022 oferirà als espectadors una programació amb estrenes absolutes i locals, espectacles a càrrec d'artistes i companyies de reconegut prestigi, vibrants directes i una aposta renovada per les residències, la creació jove i el teatre social.

Tal com ha subratllat la regidora d'Acció Cultural, Maite Ibáñez, destaca "la varietat de propostes, festivals i gèneres que tenen cabuda en la programació, com teatre, música, dansa, circ i poesia viva", així com "la identitat del TEM i la seua vinculació al barri". "El Teatre El Musical està obert a tota la ciutadania, amb una programació cultural per a tots els públics, contemporània, amb continguts de qualitat i connectada amb la realitat actual", ha afegit.

Per la seua banda, el coordinador artístic de l'espai del Cabanyal-Canyamelar, Juanma Artigot, ha explicat que la nova etapa del TEM “continua assentant les línies marcades des de l'inici del projecte, atenent el talent local i nacional, recolzament de la creació i la contemporaneïtat, oferint una programació diversa i efervescent, abordant i provocant debats sobre temes com la identitat de gènere, els límits del poder i de l'ambició humana, de la precarietat i drets laborals, de la prostitució, del sacrifici, del pas del temps i la incertesa, de les cures mútues o de com l'art ens enfronta amb la realitat i com ens hi reflectim”. L'oferta artística, a més, es complementa amb residències de investigació, projectes socials, festivals, col·loquis i activitats de formació i inclusió.

Dramatúrgies i múltiples estrenes

El teatre de text tornarà a tindre un protagonisme especial en l'oferta escènica de la sala municipal, acompanyat per altres peces de caràcter més experimental, obres transversals i propostes híbrides d'arts vives. Entre les obres programades, algunes tindran estrena a València, com Història d’un senglar (o alguna cosa de Ricard) (12 i 13 de febrer), la multipremiada recreació del Ricard III a càrrec de Gabriel Calderón. I uns mesos després (els dies 20, 21 i 22 de maig), una altra revisió de Shakespeare: l'estrena absoluta de la coproducció Última lluna de Mercucio Montesco, una mirada diferent a Romeo i Julieta de la mà de l'autora Laura Sanchis i coproduïda pel TEM i la companyia Perros Daneses.

El calendari d'estrenes a la ciutat el completaran espectacles com Els ocells (19 i 20 de febrer), una comèdia sobre la identitat humana a través de les aus amb el segell de La Calórica; Ama (La terrible belleza) (11 i 12 de març), una creació emotiva i màgica dels bilbaïns Marie de Jongh amb l'autoria de Jokin Oregi i l'acompanyament extern de Pablo Messiez; La máquina de Turing (26 i 27 de març), adaptació de Claudio Tolcachir sobre la vida del matemàtic Alan Turing; o Las que limpian (2 i 3 d'abril), una reflexió social de la formació gallega A Panadaría en coproducció amb el Centre Dramàtic Nacional. Tot això sense oblidar l'estrena de la versió de sala de Save the Temazo (4 i 5 de març), l'aplaudit i molt divertit espectacle de circ de Col·lectiu FRENÈTIC.

A més, pel teatre passaran este semestre muntatges tan aclamats com Encendidas (25 i 26 de febrer), una proposta entre la dramatúrgia, la música i la poesia de La Hongaresa; Hipocondriart (23 i 24 d'abril), tragicomèdia de Borja López Collado sobre com l'art ens enfronta permanentment amb la realitat; Una novelita lumpen (30 d'abril i 1 de maig), adaptació del llibre de Roberto Bolaño signada pels madrilenys La Intermerata; o Joc de xiquetes (14 de maig), l'obra d'Adrian Novella guanyadora del Max i ambientada en una reunió de pares i mares d'alumnes. També els més menuts i els adults, precisament, seran els protagonistes de la nova proposta d'El TEM Conta: contem i escoltem, organitzada per Vicent Cortés (5 i 6 de març).

Música per a esperits lliures i inconformistes

Els concerts en viu tornaran a ser una de les senyes d'identitat de la temporada, començant per la fusió entre flamenc i electrònica de Romeromartín l'11 de febrer, una col·laboració institucional en el marc de l'exposició de l'IVAM Ensayos sobre lo cutre. Lecturas sobre el archivo de Miguel Benlloch. El seguirà l'espectacle folklòric-vintage-humorístic Trópico de Covadonga, de Rodrigo Cuevas (18 de febrer) que va esgotar totes les localitats dijous passat en poques hores, la psicodèlia melòdica d'El Petit de Cal Eril (25 de març) i l'homenatge a Chavela Vargas Un mundo raro, a càrrec de Martirio i Raúl Rodríguez (10 d'abril).

La música i els estudis sonors seran també l'eix principal d'algunes propostes multidisciplinàries com les Visites Sonores del col·lectiu Diàleg Obert (13 de març) o l'exploració sensorial a Ruido Blanco, del col·lectiu Radiante juntament amb Luna i Panorama de los Insectos (del 10 al 12 de juny).

Noves entregues de festivals i cicles

El TEM tornarà a ser seu de certàmens artístics de referència com Dansa València, amb qui es reforça i s’estreteix la col·laboració institucional, que tant el 7 com el 9 d'abril oferirà dues grans propostes que encara no es poden revelar, Cabanyal Íntim amb la presentació del festival (5 de maig), actuacions musicals i el seu habitual Territori Performance (7 de maig) o dues cites lligades directament al barri del Cabanyal-Canyamelar: la cinquena edició del Festival de Titelles (28 i 29 de maig) i la trobada multicultural Ruge Rosario (3 i 4 de juny) que s'estendrà per tot el districte marítim amb el lema Me llaman calle.

Amb tots ells, l'espai acollirà pel dia internacional de la dansa, la marató organitzada pel Club Mutante (28 d'abril) i el cicle de poesia viva Rimbomba, que consolida la seua presència amb dos noves edicions (1 d'abril i 27 de maig) i una acció urbana inèdita anomenada Rimbomba al carrer.

Un centre de formació per a talents emergents

Les residències artístiques municipals que acull enguany el TEM (Andrea Díaz i Guada Sáez), a més del programa Graners de Creació, tornaran a tindre un paper rellevant dins de la programació del teatre, com la desenvolupada per David Orrico i Colectivo Nerval (MEME) entre el 14 i el 22 d'abril, sense oblidar tampoc la missió formativa de FormaTEM, que recupera els habituals tallers de flamenc, teatre social o circ inclusiu.