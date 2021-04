José Luis Pérez Pont renova com a director del Consorci de Museus

El Consell General del Consorci de Museus ha acordat la pròrroga de José Luis Pérez Pont com a director-gerent de l'ens cultural durant els pròxims cinc anys. Així s'ha decidit després d'avaluar la gestió realitzada per Pérez Pont durant els últims cinc anys i les línies de treball plantejades per als pròxims, tal com es marca en el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana.

El director-gerent ha explicitat el programa d’actuacions realitzat fins ara, que ha impulsat el CMCV amb diferents actuacions en la xarxa de museus consorciats i en el principal centre d’actuació gestionat íntegrament pel CMCV, el Centre del Carme Cultura Contemporània. En aquest context s’han detallat les actuacions dutes a terme per a transformar la relació del CMCV i el CCCC amb el sector de les arts visuals i amb la ciutadania.

En aquest marc, expliquen, el CMCV s’ha convertit en “una institució cultural que planteja relacions horitzontals amb els agents culturals i públics, la qual cosa ha permés passar d’un model de cultura institucional a un model d’institució al servei de la cultura”. En aquesta línia, el CCCC s’ha redefinit com a espai destinat a la cultura contemporània, que completa el mapa museístic de la ciutat de València amb activitats centrades en l’experimentació de les arts visuals i la interrelació amb altres àmbits de creació i de pensament per a esdevindre un laboratori i espai d’agitació cultural per als visitants.

S’han emprés actuacions per a convertir els espais museístics dependents del CMCV en escenaris de la vida quotidiana, fent accessibles els continguts artístics a un ampli espectre social, tal com reflecteixen les xifres de visitants globals entre 2016 i 2020 del CCCC i els museus consorciats, amb un volum total de vora 1,5 milions de visites, les vora 4.000 activitats realitzades i les 310 exposicions que s’han organitzat. Una de les conseqüències del treball realitzat és que en 2020 el CCCC ha sigut la institució cultural valenciana millor valorada de l’Observatori de la Cultura a Espanya.

A les diferents línies d’actuació d’atracció de visitants establides i en consonància amb les polítiques de democratització cultural i de conformació de programacions de qualitat i atractives marcades per Cultura de la Generalitat, s’afig el treball realitzat en l’acompanyament al sector de les arts visuals mitjançant la creació d’un seguit de convocatòries públiques per a potenciar projectes de producció artística, investigació, mediació cultural inclusió social, igualtat de gènere i comissariat d’exposicions. En total, s’han realitzat 45 convocatòries, en les quals s’han seleccionat 324 projectes artístics, 212 de creadores i 136 de creadors.

Ha sigut important també la tasca realitzada en matèria d’educació i mediació, inexistent fins a 2016, i que en cinc anys ha passat d’una inversió de 10.000 euros a 1 milió d’euros anuals per al desplegament de diferents convocatòries i programes educatius mitjançant activitats desenvolupades en museus, centres d’art, centres educatius i centres ocupacionals; així com el reforç d’aquestes actuacions mitjançant la creació del màster PERMEA per a professionalitzar la figura de la persona mediadora cultural.

Un altre punt en el qual s’ha aprofundit durant cinc anys ha sigut la relació amb altres museus, entitats i centres d’art de caràcter estatal i internacional, així com el desenvolupament de programes conjunts de residències artístiques per a contribuir a la formació a l’estranger dels creadors i creadores valencians.

Així mateix, cal destacar la creació de la Col•lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana, que ha sigut desenvolupada pel CMCV, que ja ha realitzat entre 2017 i 2020 l’adquisició de 110 obres de creadores i creadors valencians amb una inversió de més d’1,5 milions d’euros i les consegüents exposicions itinerants al llarg del territori valencià.

Pel que fa a les línies d’actuació per als pròxims cinc anys, es concretaran en un major acompanyament per a la professionalització del sector de les arts visuals; es crearan noves línies d’actuació específiques relacionades amb la descentralització i territorialització de l’activitat cultural, amb especial atenció a les zones rurals i de l’interior de les nostres comarques; es té també com a objectiu crear nous ponts d’internacionalització; es continuarà amb el treball de democratització cultural, amb projectes artístics de promoció de la igualtat, la inclusió i la participació cultural de la ciutadania; s’aprofundirà en el binomi educació i mediació com a eines fonamentals per a fidelitzar públics i crear-ne de nous; es consolidarà el camí obert en l’experimentació de propostes de cultura híbrida d’art en viu i d’entorn virtual; així mateix, la cultura, com a eina de transformació social, continuarà sent un dels grans eixos impulsors de l’activitat promoguda pel CMCV, i més ara, especialment, per a reflexionar a través de l’art en un món marcat per la pandèmia, els sotracs que ja ha ocasionat i les seqüeles que aniran eixint en els sistemes de valors socials.