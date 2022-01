Les Arts estrena ‘Les contes d’Hoffmann’ amb direcció musical de Marc Minkowski i posada en escena de Johannes Erath

El Palau de les Arts estrena aquest diumenge, 23 de gener, ‘Les contes d’Hoffmann’, de Jacques Offenbach, amb direcció musical de Marc Minkowski i posada en escena de Johannes Erath.

El director artístic de Les Arts, Jesús Iglesias Noriega, ha presentat hui, davant dels mitjans de comunicació, aquest títol, “imprescindible en els grans teatres d’òpera, però encara inèdit per al públic de Les Arts”, juntament amb Marc Minkowski i Johannes Erath.

Iglesias Noriega ha emmarcat l’elecció de la fantasia lírica d’Offenbach per a obrir la programació de 2022 dins de l’aposta per oferir al públic valencià les obres essencials del repertori operístic. Una línia que continuarà enguany amb títols com ‘Wozzeck’ de Berg, la primera obra de Bernstein a Les Arts o la tornada del barroc a la Sala Principal amb ‘Ariodante’.

Després del seu aplaudit debut amb Les Musiciens du Louvre en 2020 amb ‘Mitridate’, de Mozart, Marc Minkowski es posa al capdavant dels cossos estables de l’òpera valenciana, el Cor de la Generalitat i l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, per a dirigir “la completíssima versió que ell mateix va preparar en 2012 amb la seua pròpia orquestra”.

El consagrat intèrpret d’Offenbach oferirà una versió basada en l’edició crítica dels musicòlegs Michael Kaye i Jean-Christophe Keck, la principal preocupació de la qual ha sigut recrear de la manera més fidedigna possible les condicions originals en què va ser composta l’òpera.

Les Arts reuneix, per a aquesta ocasió, grans figures de la lírica internacional, que cantaran per primera vegada en l’òpera valenciana, amb el tenor nord-americà John Osborn en el paper principal. Aclamat com un dels intèrprets més rellevants de la seua generació, el tenor d’Iowa es posa en la pell del poeta E.T.A. Hoffmann, considerat un dels seus papers fetitxe en la seua prolífica trajectòria.

La soprano sud-africana Pretty Yende aborda a Les Arts un dels reptes artístics més importants en la seua imparable carrera internacional: interpretar les quatre heroïnes de l’obra d’Offenbach: Olympia, Antonia, Giulietta i Stella.

El baix baríton italià Alex Esposito, cotitzat intèrpret de l’obra de Mozart i Rossini, tanca la terna protagonista com l’encarnació de les quatre personalitats demoníaques, Lindorf, Coppélius, Miracle i Dapertutto, que exerceixen d’antagonistes de l’escriptor.

El repartiment de la producció es completa amb les veus de Paula Murrihy, Eva Kroon, Moisés Marín, Tomislav Lavoie, Isaac Galán, Marcel Beekman, Roger Padullés i Tomeu Bibiloni.

Johannes Erath signa la direcció escènica d’aquesta producció de la Semperoper de Dresden, amb escenografia de Heike Scheele, vestuari de Gesine Völl, il·luminació de Fabio Antoci, vídeo d’Alexander Scherpink i dramatúrgia d’Anne Gerber.

El reconegut ‘regista’ alemany planteja un muntatge amb Hoffmann com a únic personatge real, que recrea les vivències reals i oníriques que experimenta el poeta. Aplaudit en la seua estrena a Dresden i Hèlsinki, crítica i públic han destacat l’exercici teatral poderós del director alemany, abundant en moments visualment cridaners que estimulen la imaginació de l’espectador.

La primera funció de ‘Les contes d’Hoffmann’ tindrà lloc el dia 23 de gener (18.00 h). Les Arts recorda que la resta de representacions, previstes per al dimecres 26, el divendres 28 i el dilluns 31, començaran a les 19.00 h.