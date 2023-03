El monument faller conquista el museu de la mà d’Alfredo Ruiz: “Sempre he pensat que les meues falles estarien en l’IVAM”

El monument faller ja és, literalment, objecte de museu. L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) programa, fins al pròxim 23 d’abril en el Lab2, l’exposició ‘Alfredo Ruiz: camins cap a la modernitat en les falles’, un projecte d’investigació sobre l’obra de l’artista, pioner en falles experimentals.

La mostra planteja un recorregut històric per les seues obres, des del 1968 fins a l’actualitat, a través de maquetes i esbossos que constitueixen el material de treball que es va salvar del foc. Entre aquest material trobem maquetes rescatades de l’arxiu del mateix artista, que van des del 1990 fins al seu últim monument el 2013. La proposta també inclou la presentació de l’última falla de l’artista, Bosc geomètric, un conjunt de figures acolorides rectangulars creat per a l’exposició que ocupa el centre de la sala i que, com reconeixen els dissenyadors i gestors culturals Ricardo Ruiz i Daniel Escobedo, està predestinat a acabar sent pastura del foc: “Les flames arribaran i purificaran, perquè les falles estan creades per a ser consumides pel foc. Encara estem treballant en l’on i el quan”.

Per a Ruiz, aquest bosc és el seu bosc, “del qual trac jo totes les meues idees”, diu. “Tots tenim un bosc al cap i cadascú el té d’una manera. Aquest bosc és el meu cap”, apunta l’artista, que reconeix sobre la seua presència en el museu que ho tenia clar: “Sempre he pensat que les meues falles estarien en l’IVAM i s’ha complit”. Tal com explica l’artista, mai ha distingit el seu treball de l’art contemporani: “Les falles m’han anat construint a mi, m’han enriquit i m’han permés divulgar l’art, la poesia i fins i tot temes conflictius”.

L’exposició recorre la renovació constructiva i estètica dels monuments fallers creats per Alfredo Ruiz en les últimes dècades“, ha explicat la directora de l’IVAM, Nuria Enguita, sobre el projecte que pretén ”traçar un recorregut des dels seus inicis en el barroquisme, el seu interés per explorar nous llenguatges i la seua evolució cap a una depuració progressiva formal, influït per referents com Nietszche, Malèvitx, Kandinski o Albert Camus“.

Per a Escobedo, l’IVAM és idoni per a acollir aquesta mostra perquè permet traspassar aquesta frontera que diferenciava l’artista faller d’altres creadors, entenent que tots són artistes, independentment d’on mostren el seu art. “L’IVAM és el lloc idoni per a reivindicar la figura d’Alfredo Ruiz, perquè la seua producció és moderna. Portar el seu treball al museu és important. L’art i la cultura són una eina bàsica per a aconseguir un món millor: si en les falles hi ha més art i més cultura, el món serà una mica millor”, apunta Ricardo Ruiz.

Un artista autodidacte

D’orígens humils i formació autodidacte, Alfredo Ruiz va heretar l’estil barroc i grotesc dels seus mentors, però prompte va començar a buscar en les falles un mitjà d’expressió de les seues pròpies inquietuds i idees. “A partir del 1982 comença a tractar temàtiques socials com l’ecologisme, la desigualtat, el capitalisme, el racisme, la pena de mort, la vellesa... temàtiques innovadores en un lloc que repetia fórmules ja cremades”, en paraules de Ricardo Ruiz.

En paraules del mateix artista, “la falla m’ha construït a mi”, alhora que afig que han sigut les falles mateixes les que l’han “documentat i enriquit”. “Per això he volgut enriquir la gent al carrer”, assenyala amb relació als temes que triava per als seus monuments, alguns de compromesos per a l’època.

Encara que durant un temps va treballar en l’empresa Lladró, sempre va tornar al carrer. “Per a Alfredo era fonamental l’espai públic, l’art del carrer”, ha assenyalat Daniel Escobedo. Entre les obres d’Alfredo Ruiz que recull la mostra destaquen esbossos i maquetes com ara Natura morta, una falla que ja el 1982 plantejava un canvi en la rematada; Elegia II, del 1998, contra l’explotació infantil, o la mítica Poesia horitzontal per a la comissió de Mossén Sorell-Corona: una peça en terra quadrangular, d’unes quantes desenes de metres, sense cap ninot i representant, exclusivament, una falca, que trencava la verticalitat tradicional del gremi.

També es mostra material d’arxiu inèdit i una peça de vídeo feta per Raquel Cambralla que reuneix entrevistes a artistes que en l’actualitat fan falles experimentals.

L’IVAM i les Falles

La directora comenta que aquesta línia d’acció de l’IVAM al voltant de les falles s’emmarquen en el Projecte Lab / IVAM – Ciutat, que pretén connectar el museu amb l’activitat i l’estudi cultural d’allò que ocorre en el seu entorn local. “El 2022 vam presentar El llibret de falla: una oportunitat cultural. Enguany, de manera complementària i continuant amb aquesta línia, abordem les falles com un altre pilar fonamental en el món de la cultura festiva”, assenyala.

Sobre el trasllat de les falles del carrer al museu, Ruiz mateix assegura que mai ha distingit el seu treball de l’art. “El que considere que això no és art per a exposar... bé, doncs a mi m’hauria agradat una sala més gran!”, fa broma l’artista en acabar la presentació.