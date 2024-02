La Plaça del Llibre d’Alacant inclourà 2.000 obres en valencià i apostarà pel públic infantil

La Plaça del Llibre d’Alacant celebrarà la seua 8a edició del 16 al 18 de febrer a la plaça Sèneca, espai des del qual s’iniciarà el cicle de 2024 del major aparador de literatura valenciana. En aquesta ocasió, el festival literari alacantí, caracteritzat pel seu perfil familiar, comptarà amb un aparador que inclourà més de 2.000 títols en valencià i una programació integrada per vora una trentena de propostes gratuïtes i adreçades a tots els públics.

En aquesta 8a ediciò, la Plaça del Llibre d’Alacant ha disposat del patrocini de la Universitat d’Alacant (UA), entitat que intensifica la seua participació en l’esdeveniment literari que, a més, suma la col·laboració de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i l’Ajuntament d’Alacant.

Aquest dimecres, 14 de febrer, l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert ha acollit la presentació a mitjans de comunicació de les principals novetats que giren al voltant del projecte Plaça del Llibre d’Alacant. L’acte ha comptat amb la participació Cristina Martínez, directora cultural de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert de la Diputació d’Alacant, Teresa Val, directora de la Fundació FULL pel Llibre i la Lectura, Héctor Càmara, director del Secretariat de Llengües de la Universitat d’Alacant, Lliris Picó, escriptora i representant de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre.

Després de la benvinguda a càrrec de Cristina Martínez, qui ha remarcat el suport de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert a les “accions que fomenten, recolzen i divulguen la cultura valenciana i en valencià”, la directora de la Fundació FULL, Teresa Val, ha destacat que la “Plaça del Llibre és una celebració de la literatura feta en la nostra llengua, una llengua i una literatura que, dia a dia, demostren que estan ben vives”. D’altra banda, Val ha remarcat l’orgull que representa que “les Places del Llibre s’hagen convertit en un espai de confluència i convivència on cadascú dels participants posa el seu granet d’arena per la promoció de la lectura” la qual és, ha assegurat, “una responsabilitat de tots”.

Durant la seua intervenció, Héctor Càmara, ha definit aquesta edició de la Plaça del Llibre d’Alacant com la “Plaça de l’esperança i la continuitat”. El director del Secretariat de Llengües de la Universitat d’Alacant també ha volgut recordar l’aposta de la UA, la qual enguany ha incorporat més departaments com ara el Vicerectorat de Cultura, per l’esdeveniment literari a causa del seu “caràcter cohesionador per a la cultura valenciana”.

Per la seua part, la representant de l’AELC a l’acte, Lliris Picó ha defensat la importància d’esdeveniments com la Plaça del Llibre com espais de trobada entre escriptors i lectors, on les autores poden també “desvelar alguns dels secrets del seu ofici”, així com intercanviar inquietuds amb altres autors a través de la participació en taules redones o tertúlies.

Finalment, Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, ha mostrat el “goig” que significa per a l’organització del festival tornar a iniciar el cicle de Places de 2024, novament, a la ciutat d’Alacant, “una cita clau amb caràcter coral” en referència a les entitats involucrades en la seua realització.

Una Plaça amb la literatura infantil al centre

Del 16 al 18 de febrer, la 8a Plaça del Llibre d’Alacant portarà als carrers al voltant d’una trentena d’activitats de caràcter gratuït i adreçades a tots els públics que inclouran des de tallers infantils o presentacions literàries, fins a recitals poètics. Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, ha subratllat durant la roda de premsa, el treball de les 17 editorials que hi participen en la programació, així com la importància que ha tingut el públic infantil i familiar al festival alacantí des de la seua primera edició.

Aquesta dedicació cap als més menuts és materialitzarà en accions com ara els tres tallers infantils que es celebraran dins del marc de la Plaça (‘Agricultura per a gent curiosa’, ‘Contes i manualitats ambientals’ i ‘Minimón de les criatures del bosc inspirat per la petita bruixeta Hazel’), l’animació lectora organitzada per Andana Editorial, ‘El tresor d’Almudaina’, amb Joan jo Garcia i Helga Ambak, el teatre infantil ‘La Maria no té por’, a càrrec de Ca’La’Bassa, o les presentacions literàries de títols com ara ‘Aloma visita una vil·la romana’, de Pepa Garcia i Pasqual Costa, organitzada per l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, o ‘Jordi ja no vol dir-se Jordi’, d’Alberto Vidal i Sofia Armengol (Reclam Editorial).

El públic juvenil també tindrà el seu espai a la programació a través de les presentacions de ‘La tempesta de Sant Joan, d’Óscar Mora’ (Llibres de la Drassana) i ‘Per què pensem el que pensem? Manual contra el soroll i la mentida’, de Vicent Botella i Javier López (Lletra Impresa Edicions), i el concert organitzat per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert de Xavier Lago, raper alacantí que presentarà ‘Manyacaes’, el seu àlbum debut.

Estan previstes, també, accions dirigides al públic adult que abastaran des de les presentacions de llibres com ara ‘Despoblats moriscos valencians’, d’Isaac Donoso, editat pel Servei de Publicacions de la Universitat d’Alacant, o les revistes ‘Ítaca’ de la Universitat d’Alacant, ‘L’aiguadolç’, publicada per Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta, o ‘FULL de Lectura’, la revista de la Fundació FULL. La poesia també comptarà amb una important presència dins de la programació a través d’accions com ara la taula redona ‘La poesia catalana a debat. Josep Micó Conejero i Noèlia Díaz Vicedo. Dos generacions de poetes’, organitzada per l’Associació d’Escriptor en Llengua Catalana (AELC) i l’Institut d’Estudis Catalans, el recital ‘Elles: constel·lació poètica’, a càrrec d’Acció Cultural del País Valencià o el dedicat a Vicent Andrés Estellés en l’any del centenari del seu naixement: ‘Estellés a Alacant. Una lectura intergeneracional’, organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans, l’AELC, el Servei de Llengües de la Universitat d’Alacant i La Cívica.

Finalment, tal com ha recordat Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, el poeta de Burjassot també comptarà amb una presència destacada a les prestatgeries, on el públic trobarà un espai dedicat a la seua obra que es replicarà a totes les Places del Llibre celebrades al llarg del 2024. Pel que respecta a Alacant, la llibreria, coordinada per la veterana llibreria 80 Mundos, comptarà amb una selecció de més de 2.000 títols en valencià diferenciats per gèneres a disposició del públic.