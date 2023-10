La Plaça del Llibre reivindica la potència de la literatura en valencià amb més de 3.000 títols de més de 50 editorials

Torna la Plaça del Llibre de València per a celebrar la seua 11a edició al Jardí Botànic després d’haver arribat l’organització a un acord amb la Universitat de València. Des de divendres 27 d’octubre i fins a l’1 de novembre, més de 50 editorials es donaran cita en el major aparador de literatura en valencià, el qual, enguany, estarà integrat per més de 3.000 títols en exposició i una programació formada per mig centenar de propostes dirigides a tots els públics.

Una vegada més, la Plaça del Llibre “reivindica la potència de la nostra literatura i s’estableix com un espai que visibilitza l’extraodinària producció literària en la nostra llengua i la fa arribar als lectors”, segons destaca Jesús Figuerola, president de la Fundació FULL – Fundaciópel Llibre i la Lectura.

Durant tota la celebració de l’esdeveniment, una exposició integrada per més de 3.000 títols s’establirà a la plaça Carles Pau, espai dedicat al botànic de Sogorb, “el més destacat de la segona meitat del segle XIX valencià, època d’esplendor del Jardí Botànic”, tal com assegura Jaime Güemes, director de l’entitat. D’una banda, més de 50 editorials, entre les quals es troben Llibres de la Drassana, Jollibre, Andana Editorial, Savanna Books, o les editorials universitàries com ara Publicacions de la Universitat de València (PUV), Publicacions de la Universitat d’Alacat, o el servei de publicacions de la Universitat Jaume I, disposaran d’un espai expositor en el qual presentar el seu catàleg.

Segons defensa Àfrica Ramírez, presidenta de l’Associació d'Editors del País Valencià (AEPV), “per a les editorials valencianes la Plaça del Llibre és una cita clau, un espai de contacte amb els lectors que permet un exercici de bibliodiversitat on les editorials menudes tenen la possibilitat de fer-se un lloc al costat dels grans grups”. D’altra banda, el públic assistent també hi podrà trobar un gran aparador de diferents matèries gestionat per les llibreries Abacus i Llibreria de Plaça del Llibre.

Sense participació de l'Ajuntament

La Plaça del Llibre no comptarà enguany amb la col·laboració de l'Ajuntament de València, un suport que, més que econòmic, implicava una col·laboració explícita de les biblioteques de la ciutat i l'Ajuntament amb les editorials que desenvolupen literatura en valencià. L'import aportat en els últims anys va ser de 3.630 euros i, des del Servei d'Acció Cultural, es participava mitjançant un expositor de la Xarxa de Biblioteques Municipals de València, on es desenvolupaven tallers d'animació lectora.

A més, la passada edició, la Xarxa de Biblioteques Municipals va organitzar una Trobada de Bibliotecaris, que enguany es realitzarà en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana i l'Associació d’Editors del País Valencià, sense la participació de la regidoria d'Acció Cultural del Consistori valencià. En l'edició de 2023 tampoc participa el Cefire (Centre de Formació, Innovació i Recursos per al professorat) ni la Universitat Popular.

Sobre aquest tema, la regidora del PSPV a l'Ajuntament de València Maite Ibáñez ha denunciat que PP i Vox “elimina la col·laboració” amb la Plaça del Llibre per “pur sectarisme i boicot al valencià”. “És la primera víctima directa de la censura i el sectarisme del Pacte del Canapè entre el PP de María José Catalá i Vox de Juanma Badenas”, ha criticat Ibáñez -anterior regidora d'Educació i Acció Cultural-.

Una programació transversal en un entorn únic

Del 27 d’octubre a l’1 de novembre, una programació dirigida a tots els públics s’intercalarà amb la fira, plantejant des de tertúlies, tallers o presentacions literàries, fins a recitals poètics o monòlegs que es mimetitzaran amb els diferents espais del Jardí Botànic com ara l’Umbracle, l’Estufa Freda o la ja esmentada plaça Carles Pau. “El Jardí Botànic és un enclavament magnífic que possibilita establir un punt de trobada en el qual situar la lectura al centre de la ciutat i, perquè no, també gaudir d’un jardí de lletres”, assegura Rafa Domínguez, director de la Plaça del Llibre.

El tret d’eixida de la programació d’aquesta festa de la literatura, definida com “una mostra de la força, vitalitat i creativitat de moltíssima gent i desenvolupada en un plànol d’igualtat entre els participants”, per Anna Oliver, presidenta d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), està marcat pel lliurament dels Premis Samaruc i els Premis Plaça del Llibre, que enguany han reconegut a la poeta, traductora i assagista Isabel Robles, per la seua Trajectòria Literària, a la Institució Alfons el Magnànim-Centre d’Estudis i d’Investigació a la categoria de Trajectòria Editorial i, finalment, a l’associació Maestrat Viu per la seua Difusió de la Cultura Valenciana.

Les presentacions literàries de diversos gèneres seran una constant d’aquesta edició: ‘Han tornat les roselles’ (Perifèrics Edicions), de la ja esmentada Isabel Robles, ‘Les absències’ (Edicions Bromera), de l’escriptora Irene Klein o ‘Rosa Torres. La construcció d’un llenguatge’ (Institució Alfons el Magnànim), la qual comptarà amb la presència de Francesc Miralles, autor de l’obra, i la mateixa Rosa Torres, seran algunes de les presentacions més destacades que es celebraran enguany dins del marc de la fira. Per a Mercé Viana, representant de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), “la Plaça del Llibre s’ha consolidat com un espai que ens permetrà fruir de les nostres autores i autors durant sis dies de festival, una acció ja imprescindible per a la bona salut de la literatura en la nostra llengua”.

Per la seua part, el públic infantil també comptarà amb un acurat catàleg d’activitats per a gaudir d’una jornada en família. Aquells xiquets i xiquetes encantats pels titelles no podran faltar a la cita amb El ball del sant Vito, companyia que presentarà el conte ‘Gori Gori’. D’altra banda, Rodamons Teatre també tindrà un paper essencial a través de la representació del seu espectacle musical ‘Queboqueseria’, a més a més del taller ‘Espantacriatures’ que, a càrrec de la il·lustradora Aitana Carrasco, s’ha situat com una de les activitats destacades entre altres. Segons recalca la presidenta d’Escola Valenciana, Alexandra Usó, “fer un passeig per la Plaça del Llibre evidencia que, la nostra, és una llengua fructífera que serveix de vehicle per a llibres que resulten d’interés per a un públic molt ampli, però que té una cura especial per aquells que s’acosten a la lectura per primera vegada”.

Finalment, el públic assistent també podrà gaudir d’altres accions de perfil divers com ara la retransmissió en directe del podcast ‘Deparkineo’, que centrarà aquest episodi a abordar el tema de la maternitat, el lliurament dels Premis FULL d’Investigació i difusió de la lectura que comptarà amb una ponència del catedràtic de la Universitat de València Josep Ballester, o un llistat de propostes vinculades a la festivitat de Tots Sants organitzades per l’ETNO, Museu valencià d’Etnologia, com ara la taula redona ‘Faltar o morir’, amb Raquel Ferrero, José Maria Candela i Eusebio López, o la conversa ‘Un vermut de fantasia amb la Guia inacabada’, que estarà a càrrec de Joan Borja, Víctor Labrado, Francesc Gisbert i Amparo Pons.

“Fem d’aquesta Plaça la gran festa de la literatura, la celebració de les lletres valencianes, un espai obert per a trobar-se amb la lectura en tota la seua diversitat” conclou, Rafa Domínguez, director de Plaça del Llibre.