Sagunt a Escena acull el debut teatral de la cantautora Christina Rosenvinge, ‘Safo’

La cantautora Christina Rosenvinge debuta en el teatre amb una investigació escènica de l’enigmàtica poeta de l’antiga Grècia Safo de Lesbos. La cantautora visita el Teatre Romà demà, 20 d’agost, a les 22.30 h amb el poema teatral, musical i visual ‘Safo’, per al qual ha recolzat en dues rellevants creadores d’avantguarda, la dramaturga María Folguera i la directora Marta Pazos. Juntes han desenvolupat un diàleg escènic entre present i passat per a celebrar aquesta referent literària.

El festival Sagunt a Escena, organitzat per l’Institut Valencià de Cultura, proposa a l’audiència un viatge a través del temps: d’Ovidi al segle XXI, dels versos perduts a una subhasta en Christie’s. Però també ofereix una aproximació a la Safo humana, a l’artista que tocava en bodes i va cantar al desig per diferents dones. Durant segles, la figura de Safo s’ha reinterpretat majoritàriament sota el prisma del cànon masculí, resignificant la seua obra segons els valors i prejudicis de cada època.

El joc metateatral se serveix de composicions ‘rock’ i llatines en un repàs a l’univers sàfic a través d’allò que han imaginat, projectat i especulat els estudiosos i estudioses i els i les artistes al llarg del temps, en una reconstrucció de la seua obra a partir dels seus versos incomplets i la influència en autors posteriors com Ovidi, Càtul, Nossis o Erina.

L’espectacle ha sigut produït pel Teatre Romea, el Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida i el Grec Festival de Barcelona 2022.

“Estem assistint al naixement de noves identitats fora del clàssic dispositiu home-dona. Calia construir un nou marc de relació, en el qual les dones no ens quedem expulsades del contracte social hegemònic. Una nova mirada constitutiva és la que ens proposa aquesta Safo, un univers narratiu, simbòlic i de transcendències escèniques capitals”, ha declarat sobre la proposta la directora artística de Sagunt a Escena, Inma Expósito.

Safo reinterpretada des del pop contemporani

Tot i que la mítica autora va compondre més de 10.000 versos, tan sols ens han arribat escassos poemes complets i versos solts. En origen, les seues composicions van nàixer cantades. No es llegien en la intimitat, sinó que tenien melodia i ritme i s’interpretaven a viva veu en celebracions. A conseqüència d’això, no es van fixar en forma escrita fins molt després de la seua mort. En aquest punt de partida primigeni, ha trobat Rosenvinge un vincle natural amb la cançó pop contemporània. La cantautora, lletrista, productora i ocasionalment actriu signa les cançons originals d’aquest muntatge, basades en els poemes de l’escriptora de Lesbos.

“La música de Safo s’ha perdut. No s’ha pogut reconstruir la sonoritat original d’aquells ‘hits’ de l’Antiguitat, són un misteri. Però és possible —i molt temptador— cabussar-se en l’esperit dels seus textos, en aquell dolç turment de no poder agafar el que es desitja, i jugar amb alguns elements del seu llegat poètic i musical: l’estrofa sàfica, la lira, el plectre, el mode mixolidi; però, sobretot, amb la potència de les seues imatges, i reinterpretar-los des del pop contemporani”, avança la cantautora, Premi Nacional de les Músiques Actuals 2018.