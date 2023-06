Sagunt a Escena inicia l’edició del 40 aniversari amb una mirada al futur

El festival Sagunt a Escena, organitzat per Cultura a través de l’Institut Valencià de Cultura, arriba al 40 aniversari i presenta la seua programació, que portarà fins a Sagunt una completíssima proposta multidisciplinària d’arts escèniques i música del 3 al 27 d’agost: dansa contemporània, teatre i música clàssics, flamenc, titelles, circ i comèdia tindran el seu espai tant en els grans espectacles del Teatre Romà com als carrers i places de la ciutat amb els espectacles d’accés lliure de l’Off Romà.

“D’una banda, hi he volgut sumar autoria, Aristòfanes, William Shakespeare i Sòfocles, i, d’una altra, direcció reconeguda, Magüi Mira, Jaume Policarpo, Andrés Lima i Eva Zapico. Actors i actrius de trajectòria contrastada com Belén Rueda, Cayetana Guillén Cuervo i Pepe Viyuela, i propostes internacionals a càrrec de Josef Nadj, Christina Pluhar i Vinzenzo Capezzuto. Una programació que genere estímuls entre el públic, que desperte inquietuds, que explore la relació entre teatre, memòria i història”, ha sintetitzat la directora de Sagunt a Escena, Inma Expósito.

Teatre Romà

En l’escena del Teatre Romà de Sagunt actuaran les cantants María José Llergo, Maria del Mar Bonet i Sandra Monfort, i exhibiran les seues últimes creacions els premis nacionals de dansa, Chevi Muraday, i teatre, Andrés Lima, i la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts Magüi Mira.

La inauguració de l’edició de les quatre dècades de Sagunt a Escena serà a càrrec d’una versió amb titelles de la tragèdia del rei que no va poder escapar del seu destí. El 3 d’agost, Bambalina Teatre Practicable estrena una nova versió del mite de l’‘Èdip Rei’ de Sòfocles amb músics, un cor en directe i un elenc ampliat del muntatge original de la companyia valenciana liderada per Jaume Policarpo.

Andrés Lima ascendirà el 15 d’agost al cim de l’embull de Shakespeare amb la seua adaptació de ‘La comedia de los errores’, per a la qual comptarà amb un elenc liderat per Pepón Nieto; mentre que Paco Mir presentarà el 19 ‘Las nubes’, amb Pepe Viyuela al capdavant d’un muntatge en què Aristòfanes fa una crítica de l’escola socràtica.

La travessia musical pel Mediterrani de L’Arpeggiata i Maria de la Mar Bonet arribarà a Sagunt el 10 d’agost, en una coproducció de Sagunt a Escena amb els festivals de Pollença i Torroella de Montgrí; i el 16 abrigallarà la posada de llarg del nou disc flamenc de María José Llergo, que serà precedida en l’escenari pel folk electrònic de l’alacantina Sandra Monfort.

La programació en el Teatre Romà es completa amb dos espectacles de dansa. ‘Pandataria’, el títol d’una nova creació de Chevi Muraday, és una illa de l’arxipèlag de les Poncianes, al mar Tirrè, on exiliaven les dones de l’imperi romà que no s’adequaven a les normes durant l’època de la dinastia julioclàudia. L’espectacle arribarà al Teatre Romà el 5 d’agost, amb l’actriu Cayetana Guillén Cuervo.

El coreògraf Josef Nadj reunirà, en canvi, un grup de huit ballarins provinents de Mali, el Senegal, Costa d’Ivori, Burkina Faso i els dos Congos per a l’estrena nacional d’‘Omma’ el 24 d’agost al Teatre Romà.

Finalment, la programació del Teatre Romà es tancarà el 26 d’agost, amb ‘Salomé’, en què Magüi Mira es recolzarà en Belén Rueda per a relatar la història de la princesa que va reclamar en un plat el cap de Joan Baptista.

Més propostes en l’Off Romà

Les arts del moviment també ocupen un espai destacat en l’Off Romà, un element distintiu del festival que any rere any acosta la seua programació alternativa a un públic heterogeni en diferents punts de la ciutat de Sagunt i amb accés lliure.

El 17 d’agost, a la Casa dels Berenguer, Cristina Gómez representarà ‘De hueso y piel’, un duo que parteix de la peça de sala ‘Anhel’, guanyadora de tres Premis de les Arts Escèniques Valencianes en 2022. La Glorieta serà el 18 d’agost l’escenari de la producció de dansa de carrer de l’Institut Valencià de Cultura ‘Voràgine’, en què Pepa Cases denuncia la impunitat de les agressions sexuals.

“Volem posar en valor la funció del teatre, la dansa i la música com a pràctica discursiva necessària en el nostre dia a dia. La salut comunitària passa per un debat cultural viu per a confrontar diferents visions del món i contemplar la riquesa de matisos de la condició humana”, ha valorat Expósito.

La Glorieta es convertirà en una carpa de circ a l’aire lliure amb les propostes de les companyies Truca Circus, D. Moreno & C. Calleja i Capicua. Els primers congregaran el 4 d’agost en ‘Sopla!’ cinc diàbolos ‘ballarins’, un bosc de cordes, un duel de bicis, unes pilotes amb molt de ritme i un helicòpter amb peus i mans. Els segons elevaran, l’11 d’agost, en ‘Flotados’ un piano de cua a huit metres d’altura en una proposta que conjuga música, dansa, acrobàcia, llums i videoprojeccions. I els tercers agruparan el 13 d’agost en ‘Nüshu’ cinc dones acròbates que treballen, cusen, ballen, riuen i grimpen.

Les arts circenses també s’instal·laran en altres tres punts de la ciutat. Up Art visitarà l’Auditori del Triángulo Umbral el 20 d’agost amb la peça acrobàtica i de dansa ‘Desprovisto’. El 23 i el 25 d’agost, el Centre Cívic acollirà, respectivament, la proposta íntima de Miguel Barreto i La Pequeña Victoria Cen ‘Disculpa si te presento como que no te conozco’ i la trobada entre un acròbata i un malabarista en ‘Baktana’, de Lazuz. Finalment, el 27 d’agost, a la plaça Tarongers, XamPatito Pato construirà en ‘So’ un univers delirant de teatre gestual habitat per un personatge obsessiu, quadriculat i meticulós.

També prescindeix de la paraula la Cia. Kimani, que el 9 d’agost, a la Glorieta, reflexiona sobre l’obsessió pel culte al cos amb un to poètic, irònic i surrealista en ‘Cospress’.

En la recta final del festival hi ha drama històric per a conscienciar sobre la repetició dels errors humans i música per a celebrar la vida en comunitat. El 25 d’agost, Eva Zapico dirigeix a l’Auditori del Triángulo Umbral el clàssic de Shakespeare ‘Coriolà’, en què la tragèdia conviu amb la sàtira en el retrat de l’abús de poder.

El colofó al 40 aniversari el posarà, el 27 d’agost, a la Glorieta, una fusió de cúmbia, ‘reggae’, rumba, folk i música d’arrel valenciana a càrrec del grup El Diluvi, artífexs d’un mestissatge mediterrani que s’ha convertit en un èxit absolut dins i fora del territori.

Les Nereides del futur

La imatge d’aquesta edició ha sigut, en part, creada mitjançant intel·ligència artificial pel dissenyador Eusebio López. El resultat transmet una visió de somni que se submergeix en la mitologia de les Nereides. En el centre de la imatge, destaca una dona misteriosa i etèria, que emergeix de la profunditat de la mar Mediterrània. La seua figura serena es fusiona amb l’entorn aquàtic, que simbolitza la connexió entre el món humà i el món dels somnis.

“L’ús del color exerceix un paper fonamental en la imatge. El blau profund de la mar predomina, i evoca la vastitud i la serenitat de l’oceà, clar referent a l’escenari a punt de començar la funció. El cap de la dona, les algues, els corals i les meduses es fusionen en un espectre de colors que flueixen suaument entre si. Des dels tons blaus que representen la tranquil·litat i la profunditat, passant pels rosa que evoca una sensació d’encant i misteri, fins a arribar als taronja que simbolitzen la vitalitat i la transformació”, detalla el creador valencià.

Les entrades per als grans espectacles del Teatre Romà estan a la venda a partir del dilluns 12 de juny en Sagunt a Escena i en les taquilles físiques del Teatre Rialto i el Teatre Principal de València.