Sagunt a Escena presenta 22 espectacles amb propostes com José Mercé o els clàssics ‘Safo’ i ‘El misántropo’

Cultura de la Generalitat, per mitjà de l’Institut Valencià de Cultura, ha presentat la programació de la 39a edició del festival Sagunt a Escena, que tindrà lloc del 4 al 28 d’agost al Teatre Romà i diferents espais de la ciutat de Sagunt.

En la presentació de la programació de teatre, música, dansa i circ han participat el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps; la directora artística del festival, Inma Expósito; l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno; i Marylène Albentosa, de la Diputació de València.

El secretari autonòmic de Cultura, Ximo López, ha assenyalat que “presentem amb més antelació una completíssima programació i aquesta mateixa vesprada ja tindrem les entrades a la venda perquè el públic es puga organitzar bé i es planifique amb temps estades a Sagunt amb motiu del festival, la qual cosa també és molt positiva per a la ciutat”.

“Inma Expósito i l’equip del festival aprofundeixen en la línia que vam iniciar fa 7 anys de resituar Sagunt a Escena en el lloc que li pertocava. I en aquesta edició s’ha treballat de valent en diversos aspectes: es nota el major contacte, coordinació i unió de forces amb altres festivals per tal que produccions molt potents internacionals i estatals es puguen fer realitat perquè les incloguem tots en les nostres programacions i puguen girar. Estic parlant de les confluències amb festivals com el de Mèrida, el Grec o el de San Javier”, ha continuat López.

“A més”, ha afegit Ximo López, “en aquesta edició es demostra el treball que estem fent per fomentar la paritat dels equips artístics. En aquesta edició comptem quasi amb un 50 % de dones i homes; sense deixar de banda mai el fet de combinar espectacles internacionals i estatals amb produccions valencianes, per a continuar donant una bona empenta al nostre sector: dels 22 espectacles de la programació, 14 corresponen a propostes valencianes”.

El secretari autonòmic de Cultura ha explicat també que “la implicació de Cultura de la Generalitat és absoluta i enguany tenim un pressupost global de l’Institut Valencià de Cultura, junt amb les institucions que ens acompanyen i dels patrocinadors, que ascendeix als 637.000 euros. Un augment de vora un 38 %, només si comparem amb el pressupost de l’edició que vam organitzar al començament d’aquesta segona legislatura botànica, la de 2019”.

Per la seua banda, Inma Expósito, directora artística del festival, ha manifestat: “Un any més, el festival Sagunt a Escena ens convida a viure les nits d’estiu amb la millor companyia possible: el teatre, la dansa, la música, el patrimoni artístic i el públic que hi assisteix. Hem apostat per una programació heterogènia i multidisciplinària, un recorregut polièdric de la mà dels clàssics, els grecs i els contemporanis, però, a més a més, el festival, al llarg d’un mes, es desborda i ocupa les places, els carrers i els parcs d’aquesta ciutat mil·lenària per a trencar amb el dia a dia i situar al centre d’atenció la representació de la paraula en viu i la bellesa del llenguatge escènic”.

Programació al Teatre Romà: 8 espectacles

Al Teatre Romà es presentaran 8 espectacles amb 9 funcions. L’obertura del festival al Teatre Romà serà el 6 d’agost, amb ‘Júlia’, l’obra de teatre de la companyia alcoiana La Dependent sobre el text d’Isabel-Clara Simó, amb adaptació i direcció de Gemma Miralles.

L’11 d’agost la companyia cubana Acosta Danza portarà al Romà l’espectacle ‘Tocororo Suite’, amb coreografia de Carlos Acosta i música de Miguel Núñez.

Un dels plats forts d’aquesta edició del festival arribarà els dies 13 i 14 d’agost amb José Mercé i la gira del seu disc ‘El Oripandó’, el resultat d’un llarg i intens treball de conceptualització, composició i producció amb Antonio Orozco.

El 18 d’agost, el Teatre Romà acollirà el teatre clàssic de Lazona, amb l’obra ‘El misántropo’, de Menandre, dirigida per Carol López i amb Beatriz Carvajal, Jesús Castejón i Àngel Ruiz com a intèrprets. Tant aquesta obra com ‘Safo’, una producció a càrrec del Teatre Romea, el Festival de Teatro Clásico de Mérida i el Festival Grec de Barcelona, són dues produccions que es podran veure per primera vegada al nostre territori en Sagunt a Escena. ‘Safo’ arribarà el 20 d’agost a Sagunt, una proposta de teatre musical que fa una relectura del mite amb Christina Rosenvinge, María Folguera i Marta Pazos.

La música vindrà de la mà del contratenor francés Philippe Jaroussky i el guitarrista Thibaut Garcia, el 21 d’agost, amb l’espectacle ‘À sa guitare’.

El 24 d’agost, la irreverència de Miss Beige portarà la ‘performance’ participativa ‘Secretos de Alcoba’ fins al Teatre Romà, amb Ana Esmith com a creadora i ‘performer’.

Finalment, la programació del Teatre Romà d’aquesta edició conclourà el 27 d’agost amb el teatre musical ‘Ladies Football Club’, de Barco Pirata, amb la direcció de Sergio Peris-Mencheta. Onze actrius donaran veu a una de les històries menys conegudes de l’esport, la creació i prohibició dels primers equips de futbol femení a Europa.

Off Romà: 14 propostes

Pel que fa als espectacles de l’Off Romà, trobem una programació molt variada i per a tots els públics, amb accés gratuït. Enguany les actuacions de l’Off Romà seran a la Glorieta, la pujada al castell, el Centre Cívic i la Casa dels Berenguer.

El 4 d’agost, s’inaugurarà el festival amb el circ de La Finestra Nou Circ, amb l’espectacle ‘Tramvia núm. 12’, que tindrà lloc a la Glorieta. A continuació, també a la Glorieta, serà el torn del grup valencià Tito Pontet, que presentaran el seu nou disc.

El 5 d’agost, la companyia La Mecànica & Mime Prague portaran fins a la Glorieta la proposta ‘Water falls’, de teatre de carrer. El 7 d’agost, OtraDanza, amb Asun Noales i Lucas Escobedo, posaran en escena l’espectacle de dansa ‘La banda’.

El 10 d’agost, la Casa dels Berenguer acollirà el ‘Preludi a la lentitud’, de Versonautas, una proposta de música i poesia escènica en valencià. El 12 d’agost a la pujada al castell, el circ vindrà de la mà de Mireia Miracle Company i el seu espectacle ‘#Sueña’.

El 14 d’agost a la Glorieta, la companyia Marroch oferirà l’espectacle de dansa ‘Perseverance’, amb coreografia de Salvador Rocher, i el dia 17 serà el torn de la dansa vertical i el joc d’ombres de ‘Nada’, de Ferrer & Weidmann a la pujada al castell.

L’espectacle de circ ‘Trenzadas’, de 23 Arts Produccions, estarà a la Glorieta el 19 d’agost, amb direcció de Jordi Fàbregas. El Centre Cívic rebrà el 21 d’agost l’obra de teatre en valencià ‘Plàstic’, de la companyia La Família Política.

La dansa de CocinandoDanza i el seu espectacle ‘Vida’ estaran al Centre Cívic el 25 d’agost. L’endemà, el 26 d’agost, també al Centre Cívic tindrà lloc l’espectacle de dansa flamenca ‘En la hora encendida’, d’Andrés Marín Flamenco Abierto.

Finalment, la Glorieta acollirà els dos últims espectacles de l’Off Romà, que clouran el festival, el dia 28 d’agost: el circ de Spinish Circo, amb ‘Peus dalt’, i el teatre amb l’obra ‘Aquiles’, de La Fam Teatre.

El cartell d’aquesta edició de Sagunt a Escena ha estat a càrrec del dissenyador Eusebio López.