Sandra Capsir i Maria Viu aposten per continuar descobrint les dones silenciades de la història.

Divulgar la figura de les dones valencianes que van destacar pel seu talent és una tasca que Sandra Capsir i Maria Viu han reflectit en els seus llibres ‘Dones valencianes que han fet història’ i ‘Més dones valencianes que han fet història’.

Sandra Capsir és periodista i es dedica a comunicar. Maria Viu és professora i es dedica a ensenyar. Les dues juntes recopilen la trajectòria professional de dones que han estat silenciades al llarg del temps i les visibilitzen. Científiques, inventores, esportistes, músiques, investigadores, artistes... totes tenen cabuda en les seues pàgines.

Per a Maria Viu continua sent necessari aquest tipus de llibres perquè “la història oficial està incompleta. La meitat de la humanitat són dones i només coneixem la història dels homes. Les dones també han fet coses destacables des del principi dels temps”.

Al seu parer aquest silenci es deu al fet que a les dones se’ls ha assignat un lloc dins de casa i no se’ls ha donat importància al que fan. “Les dones han sigut botí de guerra, han tingut una funció reproductiva i en la revolució industrial van ser mà de treball gratuïta. Sempre ha sigut més còmode i pràctic tindre-les guardades”, ha explicat.

Ha conclòs que “en el segle XXI falta molt per fer; hi ha moltes dones que no podrem rescatar de l’oblit ni visibilitzar-les, però moltes altres estan actualment escrivint la història, escrivint el futur i plantant la llavor perquè en algun moment la societat siga igualitària i tots puguem viure millor: homes i dones”.

En aquest sentit, Sandra Capsir ha indicat que el feminisme actual té una lluita diferent dels anys passats perquè “si bé és cert que hi ha projectes de visibilització de les dones com els dos llibres que hem escrit, continuen les assignatures pendents com és la conciliació laboral i personal de les dones”, ha esmentat com a exemple.

La igualtat plena s’aconseguirà, com ha dit Sandra Capsir, quan “no siga necessari fer actes feministes ni llibres que parlen de dones. Quan una part de la societat no haja d’estar reivindicant la seua aportació al món. Estem en el camí adequat i ho aconseguirem amb perseverança i optimisme”.

Els col·legis que han participat en els Encontres de la Biblioteca Valenciana han sigut els instituts Llombai de Borriana, Doctor Peset Aleixandre de Paterna, el Cid Campeador de València, La Nostra Escola Comarcal de Picassent i l’IES Comarcal de Burjassot.